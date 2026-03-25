APP formaliza querella contra Fernando Olivera: “Que responda ante la justicia por sus afirmaciones injuriosas”

Querella contra Fernando Olivera había sido anunciada por el propio líder de APP. | Fotocomposición: Infobae Perú

El partido político Alianza Para el Progreso formalizó una querella por difamación contra Fernando Olivera, candidato presidencial del Frente Esperanza, luego de que este acusara a César Acuña de liderar una organización criminal y de tener vínculos con el narcotráfico durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un comunicado en sus redes sociales, APP calificó las declaraciones del excongresista como “infames acusaciones” y confirmaron que el partido presentó la denuncia para que Olivera “responda ante la justicia por sus afirmaciones injuriosas que buscan el descrédito y dañar la dignidad y honor” de Acuña.

“Rechazamos de manera categórica estos señalamientos sin sustento que buscan manchar honras y confundir a la ciudadanía en pleno proceso electoral”, sentenciaron.

Comunicado de APP

En la víspera, César Acuña, a través de su cuenta oficial de X, informó que autorizó a su equipo legal a iniciar la acción judicial, alegando que las acusaciones afectan su imagen y la de su familia. “El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”, publicó.

No obstante, el candidato de Frente Esperanza se ratificó en sus declaraciones. En diálogo con Exitosa Noticias, aseguró que sostiene cada una de sus declaraciones sobre la existencia de una supuesta organización criminal cuya cabeza sería el líder de Alianza para el Progreso (APP). “Hasta hoy, el origen mal habido de su fortuna no se explica”, expresó.

¿Qué dijo Fernando Olivera?

Durante el evento, Olivera sostuvo que “Acuña lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso” y afirmó que tiene vínculos con la familia Sánchez Paredes, investigada en el pasado por actividades relacionadas al narcotráfico en el norte del país.

“Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes (familia liberteña que era investigada por la Policía Antidrogas y la Fiscalía), de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de ahí utilizar la universidad como lavandería”, afirmó en una parte de su intervención.

Durante el debate presidencial, el candidato Luis Fernando Olivera Vega confronta duramente a uno de sus oponentes, acusándolo de permitir el crecimiento de bandas criminales y de tener vínculos con los narcotraficantes Sánchez Paredes.

Además, acusó a la Universidad César Vallejo (UCV), fundada por el líder de APP, de operar como una “lavandería” y de servir como base para actividades proselitistas. “Usted ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines”, afirmó Olivera.

Asimismo, vinculó el crecimiento de bandas criminales como ‘Los Pulpos’ durante la gestión de Acuña como gobernador regional de La Libertad, exigiendo explicaciones sobre el origen del patrimonio del candidato y mostrando una fotografía que, según él, evidencia nexos con la familia Sánchez Paredes.

“Usted tiene que explicar cómo esas bandas han crecido durante su gobierno y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto relacionada con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna malhabida, que, de hecho, va a ser investigada y sancionada. Usted terminará condenado”, concluyó mientras mostraba una imagen.