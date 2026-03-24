Perú

Fernando Olivera desafía a César Acuña: No se retractará pese a amenazas de demanda

El líder del Frente de la Esperanza insiste en sus acusaciones sobre una presunta red criminal vinculada a Alianza para el Progreso

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Durante el debate presidencial, el candidato Luis Fernando Olivera Vega confronta duramente a uno de sus oponentes, acusándolo de permitir el crecimiento de bandas criminales y de tener vínculos con los narcotraficantes Sánchez Paredes.

Luego de la polémica generada durante la primera fecha del Debate Presidencial 2026, celebrado el último lunes 23 de marzo, Fernando Olivera fue enfático al declarar que no piensa retractarse pese a la demanda anunciada por César Acuña.

El candidato presidencial de Frente de la Esperanza reiteró ante Exitosa Noticias que sostiene cada una de sus declaraciones sobre la existencia de una supuesta organización criminal cuya cabeza sería el líder de Alianza para el Progreso (APP).

Olivera, reconocido por su estilo confrontativo, volvió a señalar que César Acuña debe dar explicaciones sobre el origen de su patrimonio, tema que ha sido motivo de debate público. “Hasta hoy, el origen mal habido de su fortuna no se explica”, expresó.

Según el político, la universidad vinculada al partido, la Universidad César Vallejo (UCV), habría sido utilizada para presionar a trabajadores y estudiantes con el objetivo de garantizar su presencia en actos proselitistas, bajo advertencia de despidos o sanciones académicas.

Estas afirmaciones se suman a acusaciones en torno a presuntos vínculos con la familia Sánchez Paredes, señalada por la justicia peruana por actividades de narcotráfico.

Fernando Olivera no se retracta
Fernando Olivera no se retracta pese a amenaza de demanda de César Acuña.

¿Qué dijo Olivera durante el dabete?

La controversia escaló tras el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Durante la transmisión, Olivera no dudó en llamar a APP una “organización criminal”, además de acusar a Acuña de usar la universidad como instrumento de “lavandería” de dinero.

“Usted ejerce la extorsión con sus estudiantes y trabajadores”, sostuvo Olivera, según un reportaje de Punto Final, dominical de Latina. Este medio periodístico difundió testimonios y evidencias gráficas que muestran a empleados administrativos de la UCV siendo trasladados a mítines de campaña, algunos vistiendo uniformes y cambiándose para portar prendas alusivas al partido.

La respuesta de Acuña

Tras los señalamientos, César Acuña anunció que iniciará una acción judicial por difamación. “El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune”, publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El líder de APP aseguró que su patrimonio es resultado de “trabajo, esfuerzo y educación”, y que recurrirá a la vía legal para defender su integridad. “La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”, recalcó el candidato.

La pugna ocurre en medio del proceso electoral, donde el ambiente se ha tornado tenso. Según DatumAcuña ocupa el sexto lugar en las encuestas con 3,6% de intención de voto, mientras que Olivera permanece en posiciones rezagadas, aunque mantiene notoriedad por su historial de denuncias en debates presidenciales.

En un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política, las acusaciones sobre presunta “captura” de instituciones estatales y la supuesta impunidad de actores políticos cobran especial atención.

Olivera anunció que, de llegar al poder, impulsaría investigaciones sumarias y la renovación total de los órganos judiciales y fiscales. El excandidato advirtió que “todas las autoridades, incluidos gobernadores regionales, actuales congresistas y expresidentes, no podrán salir del país después del 28 de julio”.

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