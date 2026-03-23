Empresa ligada al entorno de Brunella Horna ganó concesión de cafetería en el principal hospital EsSalud Chiclayo por S/10 mil

La empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC, ligada al entorno de Brunella Horna, recibió la concesión de la cafetería del principal hospital de EsSalud en Chiclayo por S/10 000 mensuales

Una empresa relacionada con el entorno de Brunella Horna, nuera de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), obtuvo la concesión de la cafetería del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, principal centro de EsSalud en Chiclayo, por un pago mensual de S/10 000.

Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, el contrato se firmó el 2 de febrero de este año entre Magna Sánchez, representante de Inversiones de Alimentos del Norte SAC, y César Guerrero Uceda, gerente de la Red Lambayeque de EsSalud.

El acuerdo, válido por tres años, otorga a la empresa el control exclusivo de un área de 127 metros cuadrados, con operaciones desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde. El documento estipula que la totalidad de los ingresos por la venta de alimentos y bebidas corresponde a la concesionaria, sin restricción en el volumen de ventas.

Documentos internos de EsSalud citados por el dominical advierten que el acuerdo no especifica quién debe asumir la instalación de medidores de luz y agua, por lo que estos gastos los cubre EsSalud y no la empresa.

EsSalud defendió la transparencia del proceso de adjudicación, anunció una fiscalización interna y aseguró que la concesión fue otorgada mediante concurso abierto y evaluación técnica y económica

El contrato, además, establece que el precio máximo del almuerzo económico es de S/10 y el menú ejecutivo de S/15, ambos con impuestos incluidos. Sin embargo, familiares de pacientes y personal médico afirman que los precios reales superan lo pactado.

La empresa de Magna Sánchez ya presentaba observaciones por deficiencias sanitarias en servicios anteriores brindados a EsSalud, según inspecciones de la Fiscalía de Prevención del Delito. Pese a estos antecedentes, EsSalud mantuvo y amplió los contratos con la compañía.

“Creo que su empresa está siendo investigada, por eso es que no puedo dar información. Tengo que pedirle la documentación para ver y ahora vamos a hablar de tantas cosas. Pero te puedo decir que yo estoy trabajando limpiamente. Los problemas que tenga el hospital con otras entidades no son de mi incumbencia”, señaló al ser consultada por el dominical.

La dirección fiscal de la empresa corresponde, según el dominical, a un local donde vecinos recuerdan el funcionamiento de un spa de la modelo y esposa del congresista Richard Acuña. El número de contacto en la documentación, de igual modo, pertenece al padre de Brunella Horna.

Documentos internos de EsSalud señalan que la institución asume los costos de servicios públicos, ya que el contrato no define responsabilidades sobre estos gastos

En un comunicado, EsSalud informó que la adjudicación se realizó mediante un procedimiento formal con comité evaluador, bases públicas, convocatoria abierta, evaluación técnica y económica, y revisión legal, lo que garantizó la “igualdad de condiciones para todos los participantes y plena trazabilidad en cada etapa”.

La entidad destacó que la concesión “no representa gasto alguno para la institución”. Además, afirmó que el contrato genera “un ingreso mensual de S/10 000, cifra que supera hasta en 150 % tanto el contrato anterior como el valor referencial establecido”.

El Seguro Social agregó que durante la selección se recibieron tres propuestas, lo que “evidencia condiciones de libre competencia”, y aseguró que la evaluación consideró criterios técnicos (60 %) y económicos (40 %).

“EsSalud ha dispuesto una fiscalización del proceso con la participación de la Oficina de Integridad, el Órgano de Control Interno y la Contraloría General de la República, para reforzar la transparencia”, finalizó la misiva.