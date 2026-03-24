Perú

¿Vladimir Cerrón asistirá al debate de hoy por las Elecciones Generales 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que el debate se lleve a cabo únicamente de forma presencial, a pesar de la negativa del candidato de Perú Libre

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La posible intervención de Vladimir
La posible intervención de Vladimir Cerrón ha estado condicionada por diversas limitaciones legales y disposiciones fijadas por los organismos electorales. Foto: Perú Hoy

A pocas horas del debate presidencial previsto para este 24 de marzo de 2026, se puede afirmar que Vladimir Cerrón no estará presente en uno de los eventos centrales de las Elecciones Generales. Su eventual participación se ha visto descartada por una serie de restricciones legales y condiciones establecidas por las autoridades electorales que, hasta el momento, no han sufrido modificaciones.

El escenario se define en un contexto donde las normas del debate han sido aplicadas sin excepciones. La ausencia del candidato no responde a una decisión de último minuto, sino a una situación que se ha ido consolidando en los días previos, marcada por impedimentos judiciales y la imposibilidad de adecuar el formato del debate a sus solicitudes.

La presencialidad del debate

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el debate se realizará exclusivamente de manera presencial, una condición que fue acordada con las organizaciones políticas participantes. Esta disposición descarta de plano cualquier alternativa remota, así como la posibilidad de que otro integrante de la plancha presidencial intervenga en lugar del candidato titular.

Bajo este marco, la única forma de participación es la asistencia física al evento. En el caso de Cerrón, esto representa un obstáculo determinante, ya que actualmente se encuentra en condición de no habido y con una orden de prisión preventiva vigente, lo que imposibilita su presencia sin enfrentar consecuencias legales inmediatas.

Sin excepciones ni trato diferenciado

En los días previos al debate, las autoridades electorales han reiterado que no habrá flexibilización de las reglas para ningún postulante. El objetivo, según han remarcado, es garantizar condiciones equitativas entre todos los candidatos que forman parte de la contienda electoral.

Esta postura implica que cualquier aspirante que no cumpla con el requisito de presencialidad queda automáticamente fuera del evento. En ese sentido, la situación de Cerrón no ha sido considerada como un caso excepcional que amerite ajustes en el formato del debate.

Intentos fallidos por cambiar el formato

Frente a este panorama, el candidato de Perú Libre ha buscado alternativas para poder participar. Entre sus planteamientos, solicitó intervenir de manera virtual o permitir que un representante asuma su lugar durante el debate.

Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha sido aceptada. Incluso acudió al Poder Judicial con el objetivo de obtener una medida que habilite su participación remota, pero hasta ahora no ha logrado un fallo que altere las condiciones establecidas por el JNE.

Los candidatos presidenciales que participarán en el debate de hoy

La jornada inaugural de debates presidenciales con miras a las Elecciones Generales 2026 en Perú continúa este 24 de marzo con una nueva sesión que congregará a aspirantes al sillón presidencial, quienes presentarán sus planteamientos en torno a la seguridad ciudadana y el combate a la corrupción, dos de los temas más sensibles para el electorado.

La emisión oficial del encuentro se iniciará a las 8:00 p.m. y podrá seguirse por señal abierta a través de TV Perú, así como en JNE TV (canal 552 de Movistar), además de las plataformas digitales del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo Facebook y YouTube. Se prevé que el evento se extienda por aproximadamente dos horas y media.

El formato del debate contempla cuatro segmentos temáticos diseñados para propiciar el intercambio de ideas y el contraste entre posturas. En el primero, enfocado en la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, cada participante contará con un minuto para exponer su posición, tras lo cual otros dos candidatos intervendrán con réplicas de dos minutos y medio.

Luego, en un segundo momento, se dará paso a una pregunta ciudadana que deberá ser respondida en un minuto por cada postulante, con interrogantes canalizadas a través del Jurado Nacional de Elecciones.

Los candidatos han sido organizados en grupos para el desarrollo del debate. En el primero participarán Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont; en el segundo estarán Francisco Diez-Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Masse; en el tercero intervendrán George Forsyth, Carlos Espá y Carlos Jaico; mientras que en el cuarto bloque figuran Vladimir Cerrón (no participará), Roberto Sánchez y Walter Chirinos.

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