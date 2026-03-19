Vladimir Cerrón critica al TC por suspender su caso y niega conocer a Pedro Hernández: “Hay una inquina”

Vladimir Cerrón ofrece conferencias y entrevistas desde la clandestinidad.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó al Tribunal Constitucional por suspender por presuntas irregularidades el trámite de la demanda con la que busca anular su prisión preventiva.

En entrevista desde la clandestinidad con Willax, Cerrón minimizó los señalamientos de una inusitada celeridad en su caso, “felicitó” a los magistrados del TC por acelerar su demanda y espera que todos los habeas corpus “sean así”.

“Más bien yo los felicito y ojalá todos sean así, pero lógicamente aquí se lo que hay es una inquina de carácter político y están haciendo de que un proceso administrativo se le cargue en este caso al litigante y eso obviamente no puede ser”, sostuvo.

Vladimir Cerrón agregó que los tribunos “están prácticamente castigando a la parte que va en busca de una justicia por un tema administrativo interno”.

Como se recuerda, la presidenta del TC, Luz Pacheco, indicó que el Pleno de la institución no someterá a votación el caso del prófugo candidato presidencial de Perú Libre hasta que se esclarezca las presuntas irregularidades durante el trámite interno.

Pacheco dijo que, ante el “malestar por la premura” del tratamiento del caso de Vladimir Cerrón, solicitó un informe preliminar sobre la tramitación del expediente y concluyó que existió “algo irregular”. En concreto, Pacheco detalló que “el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó, ese proyecto” de ponencia en el que se plantea otorgar la razón al líder del partido del lápiz.

Vladimir Cerrón lleva más de 2 años prófugo de la justicia. Foto: composición Infobae

Esto es una falta directa al procedimiento ordinario dentro del Tribunal, pues el procedimiento, dijo la presidenta del TC, es que el coordinador de comisión debe revisar y avalar el proyecto antes de que pase a consideración de los magistrados.

Niega conocer a Pedro Hernández

En otro punto de la entrevista, Vladimir Cerrón negó conocer a alguien a la interna del Tribunal Constitucional ni al magistrado Pedro Hernández Chávez, quien es el ponente de su caso y deberá presentar el proyecto de sentencia.

“Yo no conozco a nadie del Tribunal Constitucional y he escuchado decir a la presidencia del Tribunal también de hablar de algo irregular, es decir, no existe, no pone también una cuestión consumada. Y que para eso ha iniciado un proceso de auditoría. Hasta ahí tengo entendido igualmente por los medios de comunicación”, dijo.

Pedro Hernández Chávez es el ponente el caso de Vladimir Cerrón. Foto: TC

“Yo no lo conozco al magistrado (Pedro Hernández). Nunca he tenido ningún tipo de contacto, ni directo ni indirecto. Por tanto, yo no podría dar fe de cualquier actuado”, añadió.

Niega ser prófugo de la justicia

Por otro lado, Vladimir Cerrón rechazó que se califique como “prófugo” a pesar de permanecer en la clandestinidad por más de 2 años, tener una orden de captura vigente y una recompensa de 500 mil soles por información de su paradero.

“Mi condición no es de prófugo. Hay que hablar los términos con propiedad porque según el Código Penal el que tiene una sentencia condenatoria es el que está en condición de prófugo. Entonces el que está en condición de no habido está en otra situación que puede ser hasta contumaz”, apuntó.