Del debate presidencial 2026 a los memes más populares: así reaccionaron los usuarios en las redes

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta la metodología oficial para el Debate Presidencial 2026. Conoce la estructura de cuatro bloques, los tiempos de intervención y los temas clave como seguridad y lucha contra la corrupción.

El esperado debate presidencial 2026 marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera electoral con un despliegue inédito organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde el Centro de Convenciones de Lima, 35 candidatos a la presidencia comenzaron a exponer sus propuestas ante el país en un evento estructurado en varias jornadas y transmitido a nivel nacional a través de televisión abierta y plataformas digitales.

La dinámica del debate fue diseñada en bloques de tres días consecutivos. La primera fase se desarrolló el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo, mientras que la segunda etapa quedó programada para el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

En cada jornada participaron 12 postulantes distintos, permitiendo así que todos los aspirantes tuvieran su espacio frente al electorado. Cada sesión inició a las 20:00 horas, en un formato que combinó intervenciones individuales, réplicas y momentos de confrontación directa.

Candidatos presidenciales respondieron a las preguntas de la ciudadanía. | JNE

¿Dónde se vio el Debate presidencial 2026?

Aunque el acceso presencial fue restringido a candidatos y equipos técnicos, la ciudadanía pudo seguir cada instante en tiempo real a través de múltiples canales. La transmisión estuvo disponible en señal abierta mediante TV Perú, así como en plataformas digitales como YouTube y Facebook, además de la señal oficial del JNE, ampliando el alcance del evento a millones de peruanos dentro y fuera del país.

Sin embargo, más allá de las propuestas, los cruces verbales y los intentos por captar el voto ciudadano, el debate presidencial 2026 también se vivió con intensidad en el plano digital. En paralelo a la transmisión oficial, la red social X se convirtió en un escenario alterno donde miles de usuarios reaccionaron en tiempo real con comentarios, críticas y, sobre todo, una avalancha de memes.

La jornada no solo dejó discursos y promesas, sino también una extensa colección de contenidos virales que capturaron los momentos más llamativos del debate. Desde gestos incómodos hasta frases polémicas, todo fue rápidamente reinterpretado por los internautas, quienes transformaron el evento político en un fenómeno de humor digital.

Dificultades en el ingreso de Rafael López Aliaga al recinto. (Andina)

Los Memes de la jornada

Uno de los protagonistas inesperados en redes fue Fernando Olivera, cuya participación generó una ola de reacciones. Su estilo confrontacional y directo fue tomado por los usuarios como material perfecto para memes. “Popy Olivera en el debate presidencial tirando factos jajaja”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Popy Olivera nuevamente haciendo lo que le hizo a Alan García… lo dejó sin palabras. Ahora lo repite en el debate”, en referencia a episodios pasados que aún permanecen en la memoria colectiva.

Otro de los candidatos que concentró la atención digital fue César Acuña, quien fue objeto de múltiples comentarios y bromas. “¿Quién le puede creer a alguien que tiene tremendas contradicciones? Nadie. Lo mismo de siempre en estos debates”, señalaba una publicación que rápidamente se viralizó. En la misma línea, otro usuario escribió: “Popy Olivera se pasó de la raya con César Acuña”, reflejando la percepción de un intercambio particularmente tenso.

El tono general de las reacciones evidenció una mezcla de crítica ciudadana y humor. Muchos usuarios cuestionaron la falta de propuestas concretas y el exceso de confrontación entre los candidatos. “Otra vez lo mismo: atacarse entre ellos y cero soluciones”, se leía en uno de los comentarios más compartidos. Otro, en tono más irónico, resumía la sensación general: “Wtf, están como comedia… pelean y se atacan pero no dicen nada concreto”.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Los detalles del lenguaje también fueron motivo de burla. Frases repetitivas o muletillas no pasaron desapercibidas. “Un shot por cada vez que dicen ‘mano’ en el debate presidencial”, escribió un usuario, generando una cadena de respuestas que reforzaban el tono humorístico de la conversación.

Además, varios internautas apuntaron directamente a la producción del evento. “Está claro que América prefiere pasar la humillación de estos señores antes que hablar de propuestas reales”, comentaba un usuario, cuestionando el enfoque mediático del debate. En tanto, otro mensaje que generó interacción fue: “Cómo Popy puede estar liderando las encuestas???”, reflejando sorpresa y escepticismo frente al panorama electoral.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Aquí la lista de los memes que tuvieron gran repercusión en X

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

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Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

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Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Debate presidencial 2026 genera reacciones virales y comentarios en tiempo real. Captura: X.

Fotografía: JNE