Perú

“Usted es un experto en mentir”: Fernando ‘Popy’ Olivera lanza dura acusación contra Wolfgang Grozo en pleno debate presidencial

El candidato de Frente Esperanza cuestionó presuntos vínculos de su contrincante con personajes investigados, mientras su contendor respondió con un reto en vivo que elevó la tensión

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El candidato Luis Fernando Olivera Vega confronta duramente a Wolfgang Grozo durante el debate presidencial, acusándolo de mentir y de reunirse con personajes cuestionados como Bruno Pacheco. La tensión aumenta cuando le pregunta directamente sobre las avionetas del narcotráfico derribadas durante su gestión | Canal N

En medio del debate presidencial 2026, el tema de la corrupción volvió a encender uno de los enfrentamientos más tensos entre candidatos. Lo que debía ser un espacio para exponer propuestas terminó convirtiéndose en un cruce de acusaciones directas, cuestionamientos personales y retos en vivo que captaron la atención de la audiencia. La confrontación entre Wolfgang Grozo y Fernando “Popy” Olivera se posicionó como uno de los momentos más comentados de la jornada.

El candidato de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, inició su intervención con un duro mensaje contra sus adversarios, a quienes acusó de incoherencia en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su discurso rápidamente fue interrumpido por los cuestionamientos de Olivera, quien elevó el tono del debate con acusaciones directas sobre presuntos vínculos y contradicciones, generando un intercambio cargado de tensión y polémica.

Cruce de acusaciones, polígrafo y reto en pleno debate

Fotografía: JNE
Fotografía: JNE

Durante su participación, Wolfgang Grozo lanzó una de las frases más contundentes de la noche al asegurar: “Los que hoy hablan de luchar contra la corrupción, son los mismos que viven de ella”. En esa línea, propuso medidas como el uso de polígrafos para políticos y reformas orientadas a erradicar las coimas y las repartijas en el Estado, colocando el eje del debate en la transparencia pública.

No obstante, su planteamiento fue rápidamente cuestionado por Fernando Olivera, quien respondió con dureza: “Hay que tener cara para hablar del polígrafo donde te entrenaron muy bien para evadirlo. Y cuando además es usted un experto en mentir”. El excongresista también lo acusó de haber negado reuniones con el empresario Zamir Villaverde, asegurando que estas sí ocurrieron en varias oportunidades.

Olivera fue más allá e incluyó referencias a presuntos encuentros con figuras vinculadas al gobierno de Pedro Castillo, mencionando incluso a su exsecretario Bruno Pacheco, lo que intensificó el enfrentamiento. Además, lanzó una interrogante directa sobre la gestión de Grozo: “¿Cuántas avionetas de narcotráfico fueron derribadas?”, insinuando cuestionamientos sobre su desempeño en temas de seguridad.

En su turno, Olivera insistió en centrar el debate en sancionar la mentira como base de la corrupción. “Tenemos que acabar con la mentira, que es la base de la corrupción. Hoy no está penada. Hay que poner las penas más altas para el delito de perjurio”, sostuvo, antes de ser interrumpido por el moderador debido al tiempo.

Grozo pide prueba toxicológica para “Popy”

Revive el tenso momento del Debate Presidencial en el que el candidato Luis Fernando Olivera acusa a Wolfgang Grozo de defender el narcotráfico y tener vínculos con Montesinos. Grozo responde calificándolo de mentiroso y lo reta con una prueba toxicológica | Canal N

La respuesta de Wolfgang Grozo no tardó en llegar. El candidato rechazó tajantemente las acusaciones y replicó: “Acá el que está mintiendo es el señor Olivera. ¿Cómo va a decir que estoy coludido con Montesinos cuando en esa época yo salía de ser cadete?”. En medio del intercambio, elevó aún más el tono al lanzar un desafío directo: “Me he tomado una prueba toxicológica. Cuando tú te la tomes, ahí puedes hablar”.

El cruce continuó con interrupciones y llamados al orden por parte de la moderación, mientras ambos candidatos se acusaban mutuamente de mentir. Olivera incluso lanzó una frase adicional en medio del caos, acusando a Grozo de “narcotraficante” lo que obligó a una intervención inmediata para restablecer las reglas del debate.

Este enfrentamiento ocurre días después de que Grozo admitiera públicamente un “error por omisión” al señalar que no conocía a Zamir Villaverde, pese a que posteriormente se difundieran imágenes y versiones sobre reuniones previas. El candidato pidió disculpas y aseguró: “Admito el error por mi falta de recordación y pido las disculpas del caso”.

Además, afirmó no temer a nuevas revelaciones: “Tengo mi hoja completamente limpia, completamente transparente, no tengo ninguna denuncia, no tengo ninguna investigación, no tengo ninguna sentencia”. Mientras tanto, el empresario Villaverde ha advertido que podría difundir más información sobre los encuentros sostenidos.

El debate, centrado en la lucha contra la corrupción, dejó así uno de los momentos más confrontacionales de la campaña, marcado por acusaciones cruzadas, propuestas polémicas y cuestionamientos que siguen generando repercusiones en la opinión pública.

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