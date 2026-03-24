Se estima que el robo de lingotes de oro en la Costa Verde supera el millón de dólares: investigan posible circuito ilegal

Un reportero informa desde Miraflores sobre el millonario robo de oro ocurrido en la Costa Verde. Se presume que el cargamento era ilegal debido a la falta de medidas de seguridad. Las autoridades ya están tras la pista de los 12 asaltantes involucrados.

El robo de lingotes de oro en la Costa Verde, transportados en una camioneta interceptada en el distrito limeño de San Miguel, superaría el millón de dólares, según un informe difundido este lunes por Latina TV.

El asalto ocurrió la mañana del último domingo cuando dos vehículos, que simulaban ser taxis, partieron desde Miraflores con ocho kilos de oro en lingotes. Un tercer auto, encargado de la seguridad, formaba parte del convoy, aunque no logró seguir a los otros dos por un retraso en el tráfico.

Durante el trayecto, los conductores se comunicaron constantemente mediante una llamada grupal de WhatsApp con la supuesta unidad de custodia. La demora facilitó que una banda de 12 delincuentes armados, actualmente identificados, interceptara el traslado.

Según Canal N, los asaltantes dispararon para intimidar a los choferes y obligarlos a detenerse en plena vía rápida mientras se perpetraba el robo. El tránsito en el circuito de playas quedó completamente paralizado.

Doce delincuentes armados interceptaron el convoy en San Miguel y paralizaron el tránsito en la Costa Verde

Testigos que contactaron a los servicios de emergencia señalaron que los criminales actuaron con rapidez, usando la bajada Escardó para bloquear cualquier salida de la camioneta atacada.

Los delincuentes, distribuidos en varios autos y una motocicleta, golpearon a uno de los conductores y realizaron un disparo para intimidar a los transportistas. La policía solicitó una ambulancia para atender a los heridos.

Las primeras investigaciones indican que el cargamento no contaba con las medidas de seguridad ni la documentación requerida para el transporte legal de metales preciosos. Los conductores declararon que un hombre los contrató para trasladar el oro desde el acomodado distrito de Miraflores hasta El Callao, donde debía entregarse a una empresa.

Tras el asalto, la banda escapó rumbo a La Perla. Hasta ahora, el oro, transportado en dos bolsas blancas, permanece desaparecido, mientras que la Policía continúa revisando grabaciones y rastrea a los sospechosos.

Atraco en Cusco: roban 60 kilos de oro y más de seis millones de soles a empresario. (Foto: FB/Difusión)

Caso similar

El reciente caso rememora el ocurrido en marzo pasado en Cusco, donde un grupo de al menos diez personas armadas interceptó una camioneta negra que transportaba a un empresario minero que había retirado cerca de 3,9 millones de soles, 720 mil dólares y 60 kilos de oro. Los asaltantes dispararon, chocaron la camioneta y se llevaron el botín. Un conductor de bus y un menor de edad resultaron heridos.

La Policía señaló que el asalto fue planificado y que los delincuentes seguían al empresario desde febrero. Tres presuntos implicados, originarios de Puno, fueron capturados en un hotel que habría servido como base para coordinar el robo. El resto de los sospechosos permanece prófugo, incluidos policías en actividad.