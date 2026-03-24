Así operaban presuntos extorsionadores de choferes de “Los Chinos”: uno recibía pagos por Yape y otro grababa amenazas

Un nuevo golpe contra la extorsión en el transporte público se registró en Lima. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de dos sujetos que estarían implicados en el cobro de dinero ilegal a conductores de la empresa Etuchisa, conocida como “Los Chinos”, así como a colectiveros que operan en distintas rutas de la capital.

La intervención se realizó en el marco de las investigaciones que buscan frenar el avance de organizaciones criminales que operan bajo amenazas, videos intimidatorios y ataques directos. Según información policial, uno de los detenidos habría recibido transferencias económicas producto de la extorsión a transportistas, mientras que el otro estaría vinculado a la grabación de mensajes que eran enviados a las víctimas para exigir pagos.

Detenidos y rol dentro de la red de extorsión a transportistas

<br>

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con fuentes policiales, uno de los intervenidos fue identificado como Carlos Renzo Egusquiza Costa, quien habría prestado su cuenta bancaria para la recepción del dinero ilícito. Durante la intervención, los agentes encontraron en su teléfono móvil evidencias de múltiples depósitos por la plataforma Yape, que en conjunto superarían los S/ 700, monto que correspondería a cobros realizados a conductores bajo amenazas.

Las autoridades indicaron que Egusquiza habría sido captado por un sujeto conocido como “Puchungo”, quien actuaría bajo órdenes de un individuo identificado como “J”. Este último tendría presuntos vínculos con contactos internacionales, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada detrás de estos delitos.

“Este sujeto prestaba su cuenta para la recolección del dinero producto de la extorsión”, explicó un representante policial durante la intervención. Asimismo, se informó que los implicados habrían eliminado conversaciones y registros de sus dispositivos móviles, por lo que se aplicarán herramientas tecnológicas para recuperar la información y fortalecer la investigación.

El segundo detenido, identificado como Alejandro, sería quien se encargaba de grabar los videos amenazantes que luego eran enviados a transportistas. Estas grabaciones eran utilizadas como mecanismo de presión para obligar a las víctimas a realizar pagos periódicos, bajo la advertencia de sufrir ataques si no accedían.

Las autoridades no descartan que ambos sujetos formen parte de la organización criminal conocida como “Los Mexicanos”, una banda que ha sido señalada por empresas de transporte como responsable de extorsiones sistemáticas en Lima.

Nueva modalidad criminal: infiltración en empresas y ataques a unidades

Policía ejecuta operativo en Lima Norte ante ataques a transportistas. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: referencia/Agencia Andina)

Las investigaciones de la PNP han revelado una preocupante estrategia utilizada por estas redes delictivas: la infiltración de falsos choferes en empresas de transporte público. Según información policial, integrantes de estas organizaciones logran ingresar como trabajadores para obtener datos clave sobre rutas, horarios y unidades, información que luego es utilizada para planificar ataques y extorsiones.

“Actualmente hay conductores que le pasan información”, señalaron autoridades durante las diligencias, confirmando que la red no solo opera desde el exterior, sino que también tendría acceso interno a las empresas.

Uno de los cabecillas de esta estructura habría trabajado previamente como conductor durante varios meses, lo que le permitió conocer el funcionamiento del sistema de transporte y detectar puntos vulnerables. Esta modalidad ha sido vinculada a recientes atentados, incluyendo la quema de buses y amenazas directas a conductores de empresas como Etuchisa y otras operadoras.

Los ataques no solo han generado pérdidas materiales, sino también temor entre los trabajadores del sector, quienes se ven obligados a operar bajo riesgo constante. En algunos casos, los delincuentes incluso han grabado los atentados para difundirlos como parte de su estrategia de intimidación.

Las capturas recientes forman parte de una serie de operativos orientados a desarticular a estas organizaciones. La Policía continúa con las diligencias para identificar a más implicados y determinar el alcance de la red criminal, mientras se analizan los dispositivos incautados en busca de nuevas evidencias.

En paralelo, las autoridades han reiterado que la denuncia de los casos de extorsión es clave para avanzar en las investigaciones, en un contexto donde este delito sigue afectando a diversos sectores, especialmente al transporte público en Lima.