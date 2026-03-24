Perú

Así operaban presuntos extorsionadores de choferes de “Los Chinos”: uno recibía pagos por Yape y otro grababa amenazas

Una intervención de la PNP permitió identificar depósitos por más de S/ 700 en cuentas vinculadas a cobros ilegales. Las autoridades analizan celulares incautados para rastrear a otros implicados

Guardar

Un nuevo golpe contra la extorsión en el transporte público se registró en Lima. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de dos sujetos que estarían implicados en el cobro de dinero ilegal a conductores de la empresa Etuchisa, conocida como “Los Chinos”, así como a colectiveros que operan en distintas rutas de la capital.

La intervención se realizó en el marco de las investigaciones que buscan frenar el avance de organizaciones criminales que operan bajo amenazas, videos intimidatorios y ataques directos. Según información policial, uno de los detenidos habría recibido transferencias económicas producto de la extorsión a transportistas, mientras que el otro estaría vinculado a la grabación de mensajes que eran enviados a las víctimas para exigir pagos.

Detenidos y rol dentro de la red de extorsión a transportistas

<br>

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

De acuerdo con fuentes policiales, uno de los intervenidos fue identificado como Carlos Renzo Egusquiza Costa, quien habría prestado su cuenta bancaria para la recepción del dinero ilícito. Durante la intervención, los agentes encontraron en su teléfono móvil evidencias de múltiples depósitos por la plataforma Yape, que en conjunto superarían los S/ 700, monto que correspondería a cobros realizados a conductores bajo amenazas.

Las autoridades indicaron que Egusquiza habría sido captado por un sujeto conocido como “Puchungo”, quien actuaría bajo órdenes de un individuo identificado como “J”. Este último tendría presuntos vínculos con contactos internacionales, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada detrás de estos delitos.

“Este sujeto prestaba su cuenta para la recolección del dinero producto de la extorsión”, explicó un representante policial durante la intervención. Asimismo, se informó que los implicados habrían eliminado conversaciones y registros de sus dispositivos móviles, por lo que se aplicarán herramientas tecnológicas para recuperar la información y fortalecer la investigación.

El segundo detenido, identificado como Alejandro, sería quien se encargaba de grabar los videos amenazantes que luego eran enviados a transportistas. Estas grabaciones eran utilizadas como mecanismo de presión para obligar a las víctimas a realizar pagos periódicos, bajo la advertencia de sufrir ataques si no accedían.

Las autoridades no descartan que ambos sujetos formen parte de la organización criminal conocida como “Los Mexicanos”, una banda que ha sido señalada por empresas de transporte como responsable de extorsiones sistemáticas en Lima.

Nueva modalidad criminal: infiltración en empresas y ataques a unidades

Policía ejecuta operativo en Lima
Policía ejecuta operativo en Lima Norte ante ataques a transportistas. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: referencia/Agencia Andina)

Las investigaciones de la PNP han revelado una preocupante estrategia utilizada por estas redes delictivas: la infiltración de falsos choferes en empresas de transporte público. Según información policial, integrantes de estas organizaciones logran ingresar como trabajadores para obtener datos clave sobre rutas, horarios y unidades, información que luego es utilizada para planificar ataques y extorsiones.

“Actualmente hay conductores que le pasan información”, señalaron autoridades durante las diligencias, confirmando que la red no solo opera desde el exterior, sino que también tendría acceso interno a las empresas.

Uno de los cabecillas de esta estructura habría trabajado previamente como conductor durante varios meses, lo que le permitió conocer el funcionamiento del sistema de transporte y detectar puntos vulnerables. Esta modalidad ha sido vinculada a recientes atentados, incluyendo la quema de buses y amenazas directas a conductores de empresas como Etuchisa y otras operadoras.

Los ataques no solo han generado pérdidas materiales, sino también temor entre los trabajadores del sector, quienes se ven obligados a operar bajo riesgo constante. En algunos casos, los delincuentes incluso han grabado los atentados para difundirlos como parte de su estrategia de intimidación.

Las capturas recientes forman parte de una serie de operativos orientados a desarticular a estas organizaciones. La Policía continúa con las diligencias para identificar a más implicados y determinar el alcance de la red criminal, mientras se analizan los dispositivos incautados en busca de nuevas evidencias.

En paralelo, las autoridades han reiterado que la denuncia de los casos de extorsión es clave para avanzar en las investigaciones, en un contexto donde este delito sigue afectando a diversos sectores, especialmente al transporte público en Lima.

Temas Relacionados

Los ChinosPNPTransportistasExtorsiónYapeperu-noticias

Más Noticias

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto, temas, bloques y los 11 candidatos que están este 23 de marzo

La primera jornada reunirá esta noche a once candidatos en el Centro de Convenciones de Lima. El evento, que inicia a las 20:00 y será transmitido por televisión abierta, marcará el inicio de seis sesiones que buscan garantizar transparencia y equidad en la exposición de propuestas a menos de tres semanas de los comicios generales

Debate presidencial 2026 EN VIVO

Joven murió tras perseguir auto en el que iba su pareja con otro hombre: caso ocurrió en el Centro de Lima tras discusión en discoteca

Cámaras de seguridad y pericias serán clave para determinar cómo ocurrió la muerte en plena vía pública

Joven murió tras perseguir auto

“Ya aprendí”: Keiko Fujimori señala que ya no confía en Mark Vito y revela que la contactó antes de entrar a reality

La lideresa de Fuerza Popular habló sobre la relación que mantiene con su exesposo, actualmente participante de un reality show, y sostuvo que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijas

“Ya aprendí”: Keiko Fujimori señala

Sekou Gassama: lo que se sabe sobre si estará listo o no para el clásico entre Universitario vs Alianza Lima en el Monumental

La incertidumbre rodea la participación de atacante nacionalizado español programado para el 4 de abril, mientras el club prioriza su recuperación física y adaptación al equipo

Sekou Gassama: lo que se

Robots bailarines roban miradas en la previa del debate presidencial 2026 mientras simpatizantes se concentran en San Borja

Delegaciones partidarias ocuparon los alrededores del Centro de Convenciones de Lima en una jornada marcada por color, ruido y expectativa

Robots bailarines roban miradas en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 EN VIVO

Debate presidencial 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto, temas, bloques y los 11 candidatos que están este 23 de marzo

“Ya aprendí”: Keiko Fujimori señala que ya no confía en Mark Vito y revela que la contactó antes de entrar a reality

“No la saques, no me huev**s”: Fujimorista Alejandro Aguinaga amenaza y presiona a gerente de Essalud para blindar a funcionaria

Exministro Ángelo Alfaro puede ser investigado por abuso contra menor: “Los delitos sexuales son imprescriptibles”

Alejandro Aguinaga defiende presión en EsSalud: reconoce amenaza, pero exige a la Fiscalía hallar a los “verdaderos delincuentes”

ENTRETENIMIENTO

Abren investigación de oficio a

Abren investigación de oficio a Melanie Martínez por presunta desprotección tras aparición de su hija con Christian Domínguez en podcast

Madre de la hija de Said Palao rompe su silencio y critica a 'La Manada' por burlas luego del ampay: "No alimentaré el morbo"

Celine Aguirre pide disculpas tras causar indignación por comentarios racistas en 'La Granja VIP': “Mis palabras fueron inapropiadas"

Zein cuestiona a streamers que se unieron a campañas políticas: “Nadie te va a creer que no te han pagado”

Youtuber iOA descubrió que fue amante sin saberlo de un futbolista que tenía pareja: “Me usa y desecha como cualquier cosa”

DEPORTES

Sekou Gassama: lo que se

Sekou Gassama: lo que se sabe sobre si estará listo o no para el clásico entre Universitario vs Alianza Lima en el Monumental

Jefferson Farfán y Hernán Barcos coinciden en que “Miguel Cornejo fue el último ‘10′ clásico y diferente” con el que jugaron en Perú

Esteban Pavez podría perderse el clásico entre Alianza Lima y Universitario por una lesión: se fue a Chile para tratarse

Programación de Movistar Deportes para los amistosos de la selección peruana frente a Senegal y Honduras en Europa 2026

Facundo Morando despeja las dudas acerca de su continuidad: “Mi prioridad es Alianza Lima, tengo contrato”