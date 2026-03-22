Perú

Asalto en la Costa Verde: roban lingotes de oro tras violento ataque armado en San Miguel

Debido a la intervención, el acceso por la subida de Escardó fue restringido, mientras que el tránsito en otros carriles de la Costa Verde continuó con normalidad

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El asalto se dió a la altura del distrito de Magdalena - @RogerAderly X

Un violento asalto se registró la mañana de este domingo en la Costa Verde, a la altura de la subida de Escardó, en el distrito de San Miguel. El hecho, ocurrido alrededor de las 8:30 a.m., generó una rápida intervención policial y obligó al cierre parcial del tránsito en la zona.

Según la información preliminar, al menos dos vehículos que circulaban por esta vía transportaban lingotes de oro, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad ni la procedencia de este material. En medio del trayecto, las unidades fueron interceptadas por un grupo de delincuentes armados que descendieron con violencia y bloquearon su paso.

Las imágenes difundidas muestran un ataque directo y coordinado. Los asaltantes, que portaban armas de largo alcance, redujeron a los ocupantes de los vehículos en cuestión de segundos. Durante el enfrentamiento, los conductores habrían intentado resistirse, lo que derivó en un intercambio que dejó al menos dos personas heridas, aunque fuera de gravedad.

Delincuentes armados asaltan vehículos con
Delincuentes armados asaltan vehículos con oro en la Costa Verde. Foto: captura Roger García

De acuerdo con los reportes, en el asalto participaron más de cuatro sujetos, quienes se movilizaban en varios vehículos, incluyendo una camioneta que habría servido de apoyo para la huida. La acción se realizó a plena luz del día y en una vía de alto tránsito, lo que evidencia un alto grado de planificación.

La PNP y primeras diligencias

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Personal de la División de Investigación de Robos asumió el caso y se encargó tanto de la atención de los heridos como de la recolección de evidencias en la escena.

Debido a la intervención, el acceso por la subida de Escardó fue restringido, mientras que el tránsito en otros carriles de la Costa Verde continuó con normalidad. La ausencia de viviendas cercanas en ese tramo dificultó la presencia de testigos directos, por lo que las autoridades se apoyan principalmente en registros audiovisuales y en las declaraciones de los involucrados.

El caso ha generado preocupación por las circunstancias en las que se transportaba el oro, ya que no se ha confirmado si contaba con resguardo formal o si pertenecía a alguna empresa autorizada. Este punto forma parte de la investigación en curso, que busca esclarecer tanto el origen del material como la logística detrás del traslado.

Números de emergencia

Seguridad y denuncias (prioridad):

  • Central policial: 105
  • Denuncia por violencia familiar y sexual: 100
  • Serenazgo de San Miguel: 013133003

Emergencias y respuesta inmediata:

  • Bomberos: 116
  • Defensa Civil: 115
  • Policía de carreteras: 110

Apoyo médico en situaciones de riesgo:

  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106
  • Ambulancias de EsSalud: 117
  • Infosalud: 113

Ambulancias privadas en Lima:

  • Alerta Médica: 01 416 6777
  • Clave Médica: 01 265 8783

Atención especializada en casos de violencia:

  • EsSalud para mujeres víctimas de violencia: 014118000 (opción 6)

Apoyo humanitario:

  • Cruz Roja: 01 266 0481

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