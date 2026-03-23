Cámaras de seguridad serán clave para identificar a responsables del robo de lingotes de oro en la Costa Verde

Cámaras captan que los vehículos de los asaltantes circularon en grupo y siguieron a las víctimas desde antes de llegar a San Miguel. Captura de video

La investigación por el robo de lingotes de oro en la Costa Verde avanza con nuevas imágenes que permiten reconstruir los movimientos previos y posteriores al asalto. Registros de cámaras de seguridad municipales y privadas revelan que los vehículos implicados circularon en grupo durante varios minutos antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un seguimiento planificado desde el punto de partida.

El caso se remonta a la mañana del domingo, cuando dos vehículos que trasladaban ocho lingotes de oro salieron desde Miraflores con dirección al Callao. Según información recogida por la Policía Nacional, el traslado se realizó sin protocolos formales de seguridad y bajo la apariencia de taxis, un detalle que ahora forma parte central de las indagaciones.

Las autoridades sostienen que el ataque ocurrió en cuestión de segundos, con la participación de múltiples vehículos y motocicletas. Las imágenes revisadas permiten identificar rostros, trayectorias y maniobras que resultan clave para ubicar a los responsables, mientras se abre en paralelo una línea de investigación sobre el origen del cargamento.

Cámaras registran persecución y momento del ataque

Con el paso de las horas, se conoce nueva información sobre el millonario robo ocurrido en la Costa Verde. En total, los delincuentes se llevaron ocho kilos de lingotes de oro.

De acuerdo con declaraciones recogidas en el lugar de los hechos, el seguimiento empezó antes del ingreso a San Miguel. Un representante de seguridad precisó: “La primera cámara, en coordinación con el vecino distrito de Magdalena del Mar, ha captado el ingreso de los carros que conducían a las víctimas y de los carros que venían en seguimiento”.

Las grabaciones muestran que los vehículos se desplazaban a corta distancia. “Por cuestión de tránsito y por no perder a la víctima, se suele tener una distancia bastante cercana”, explicó la misma fuente. El ingreso al distrito quedó registrado alrededor de las 8:15 de la mañana, y pocos minutos después se produjo el asalto en la subida de Escardó.

El registro visual también evidencia la presencia de motocicletas alrededor de la escena. “Se puede apreciar que hay cuatro motocicletas que han estado circundando la escena delictiva”, se indicó. Estas unidades fueron marcadas como sospechosas y forman parte del análisis en curso.

Las autoridades estiman que el tiempo de ejecución fue breve. “Menos de un minuto les ha empleado sustraer este material”, señaló el vocero, al referirse a la rapidez del ataque.

Una fuga coordinada en múltiples direcciones

Tras el robo, las cámaras ubicadas en puntos estratégicos captaron la huida de los implicados. Según los registros, al menos dos camionetas avanzaron a alta velocidad, incluso cruzando semáforos en rojo. “Se aprecia que vienen a toda velocidad”, detalló la fuente.

El patrón de escape coincide con prácticas detectadas en otros casos. “Lo que se presume es que luego de perpetrar el hecho, cada vehículo toma una dirección distinta y se reúnen en un punto previamente identificado”, explicó.

Las imágenes ya se encuentran en manos de la Policía Nacional, que realiza un análisis detallado para determinar la participación exacta de cada unidad. En total, se identificaron al menos cinco vehículos involucrados en la operación.

Sospechas sobre el origen del oro

Mientras se avanza en la identificación de los autores, otra línea de investigación apunta al origen del cargamento. De acuerdo con el reporte policial, el traslado no contaba con las condiciones habituales para este tipo de operaciones.

“El traslado de oro legal se realiza con protocolos, incluso con aviso a la Policía y en vehículos blindados”, se explicó durante el reporte. En este caso, el uso de taxis y la falta de documentación generan dudas sobre la procedencia.

Los conductores declararon que fueron contactados por una persona identificada como “José”, quien coordinó el traslado desde una dirección en Miraflores hasta el Callao. También indicaron que existía una comunicación constante mediante una llamada grupal durante el recorrido.

Un elemento clave en la investigación es la ausencia de una empresa o persona que reclame la propiedad del oro. “Ninguna persona se acercó ante la policía para certificar la legalidad del cargamento”, se informó.

Un esquema que se repite

Delincuentes armados asaltan vehículos con oro en la Costa Verde

El caso presenta similitudes con otros robos recientes. En el reporte se recordó un hecho ocurrido semanas antes en Cusco, donde se sustrajeron decenas de kilos de oro en condiciones similares. En ambos casos, las víctimas no presentaron denuncias inmediatas o formales.

Además, se mencionó un dato relevante para el contexto del sector: “Alrededor del cincuenta por ciento del oro que sale del país tiene origen ilegal”. Esta cifra refuerza la hipótesis de un circuito irregular detrás del traslado interceptado.

La investigación continúa con la revisión de más cámaras de seguridad y la identificación de los implicados. Las autoridades buscan establecer no solo la autoría del robo, sino también la cadena completa de responsabilidades vinculadas al cargamento.