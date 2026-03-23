Contacto por WhatsApp, coordinación por videollamada y una escolta ausente: revelan detalles claves del robo de oro en la Costa Verde

Imágenes captan el momento exacto en que un grupo de delincuentes armados intercepta a varios vehículos en la Costa Verde para robar un valioso cargamento de lingotes de oro. El violento ataque detuvo el tráfico y generó pánico en la concurrida vía. VIDEO: Difusión / Facebook

La mañana del domingo dejó una escena de alta tensión en la Costa Verde, en Lima. A la altura de la subida de Escardó, en el distrito de San Miguel, un convoy de vehículos que transportaba oro fue interceptado por un grupo armado. El ataque ocurrió cerca de las 8:30 a. m. y provocó el cierre parcial del tránsito, además de una rápida intervención policial.

Las imágenes difundidas por cámaras de seguridad y registros ciudadanos muestran la secuencia del asalto. Varios vehículos rodearon a los autos que llevaban el mineral, mientras motocicletas reforzaban el control del flujo vehicular. El ataque incluyó disparos al aire y agresiones directas a los conductores, quienes terminaron con lesiones en el rostro y la cabeza.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, la operación que terminó en este asalto empezó un día antes, con coordinaciones realizadas por mensajería y videollamadas. Los conductores involucrados señalaron que aceptaron el servicio sin conocer mayores detalles sobre el origen del cargamento ni las condiciones de seguridad.

Contacto previo y ruta definida desde Miraflores

El asalto no fue improvisado; comenzó con coordinaciones previas por mensajería y videollamadas. (Composición: Infobae)

Según las versiones de los choferes, el sábado previo al asalto recibieron un mensaje por WhatsApp de un sujeto identificado como “José”. Este contacto les indicó que debían recoger un cargamento de oro en una calle de Miraflores, cerca de la avenida Larco.

La cita se fijó para las 7:00 de la mañana del domingo. En ese punto, el oro fue distribuido desde una camioneta hacia tres vehículos que cumplirían la función de transporte. A este grupo se sumaba un cuarto auto que debía servir como escolta.

Los conductores indicaron que la caravana se organizó en fila y que todos permanecían conectados a través de una llamada grupal. La ruta establecida apuntaba hacia el Callao, con destino final en un almacén.

El ataque se produjo durante el descenso hacia la Costa Verde. En ese trayecto, uno de los vehículos, un Peugeot 307 de color rojo, fue embestido por una camioneta Hyundai. Este impacto forzó la detención del convoy en una zona de dos carriles, lo que redujo las posibilidades de maniobra.

Las grabaciones muestran que al menos cuatro vehículos y una motocicleta participaron directamente en la interceptación, mientras otras unidades se ubicaron detrás para bloquear el tránsito. En total, se estima la participación de más de una decena de atacantes.

En paralelo, otros sujetos descendieron de los autos para reducir a los conductores. Uno de ellos fue golpeado en el rostro y en la cabeza con un arma, mientras otro recibió una patada antes de que los atacantes se retiraran.

Violencia registrada en video

Costa Verde: violento robo de oro tras intervención de delincuentes armados. Foto: captura X Edison Rentería

Las imágenes captadas desde distintos ángulos permiten observar la agresividad del ataque. Un sujeto encapuchado aparece con una bolsa que contendría parte del oro, mientras golpea a uno de los choferes. “Antes de irse, lo patea nuevamente”, describe uno de los testimonios.

Durante la huida, los atacantes realizaron disparos al aire, lo que incrementó el riesgo para otros conductores que transitaban por la zona. También se aprecia la presencia de motocicletas que pasaron por detrás del convoy, lo que refuerza la hipótesis de un control previo del entorno.

“Un robo de película, bien planificado, con moto, retén y contingencia”, se menciona en el registro audiovisual. La elección del punto de ataque, en una subida con carriles limitados, sugiere un conocimiento previo del terreno.

Escolta ausente y dudas sobre el operativo

Uno de los elementos que más llama la atención en la reconstrucción de los hechos es la ausencia del vehículo de escolta. De acuerdo con los choferes, este auto debía acompañar al convoy durante todo el trayecto, pero no apareció en el momento del ataque.

Tras el asalto, la Policía activó un operativo de cerco en la zona. Se instalaron restricciones de tránsito y un helicóptero sobrevoló el área en busca de los responsables. Los vehículos atacados quedaron con las puertas abiertas, en medio de la vía.

Las primeras estimaciones indican que los delincuentes se llevaron cerca de ocho kilos de oro.