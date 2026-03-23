“No la saques, no me huev**s”: Fujimorista Alejandro Aguinaga amenaza y presiona a gerente de Essalud para blindar a funcionaria

Un audio difundido por el portal La Pista Clave revela que el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga intervino directamente para impedir el retiro de Mayder Vera González como jefa de la Oficina de Investigación y Docencia en la Red Prestacional Lambayeque de EsSalud

Un audio difundido este domingo por el portal de investigación La Pista Clave revela la intervención directa del congresista fujimorista Alejandro Aguinaga para impedir el retiro de una funcionaria de EsSalud en Lambayeque.

La grabación muestra cómo el legislador y actual aspirante a senador de Fuerza Popular ordena mantener a Mayder Vera González como jefa de la Oficina de Investigación y Docencia en la Red Prestacional de la entidad en esa región.

En la comunicación, cuya autenticidad confirmó el propio congresista, se le escucha exigir y presionar al gerente. “No la saques (…), no la saques (…), no me huevees, no la saques, nomás te digo. No hagas cambios ahorita que vas a (…) vas a mover el gallinero (…) ¿Cómo te voy a defender si no me estás apoyando con una persona que quiero?”, dispuso Aguinaga.

El diálogo ocurrió en noviembre de 2025, cuando la Gerencia de la Red Lambayeque de EsSalud había propuesto reemplazar a la funcionaria en su cargo. Según la Nota N.° 001230, la propuesta planteaba designar a Eva Janeth Delgado Soto en su lugar. Antes de la llamada, la funcionaria figuraba en el documento oficial como reemplazada.

En la grabación, cuya autenticidad confirmó Aguinaga, el parlamentario exige al gerente de EsSalud que no realice cambios en la jefatura y presiona para mantener a Vera González en el cargo, pese a una propuesta oficial de reemplazo

En ese contexto, Vera González, chiclayana, terapeuta y afiliada a Fuerza Popular, ocupó cargos jefaturales desde 2022 en la misma red de EsSalud. De acuerdo con la grabación, el gerente intentó calmar la situación al asegurar que la funcionaria formaba parte del equipo; aun así, el parlamentario insistió en evitar modificaciones.

“Ahorita toditos, toditos están pegados con baba. Así que no hagas cambios ahorita que vas a (…) vas a mover el gallinero. Ahorita van a cambiar las cabezas (…) ¿cómo te voy a defender?”, insistió.

La decisión adoptada en 2025 se revirtió en febrero de 2026, cuando la Gerencia General de EsSalud Lambayeque emitió la Resolución N.° 456 – GG-ESSALUD-2026. El documento formalizó el encargo a Vera González como jefa de la Oficina I, nivel Ejecutivo 5, en la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque y precisó que, mientras dure el encargo, su plaza quedará reservada.

La resolución lleva la firma del gerente general de EsSalud, Martín Colca Ccahuana, quien poco después asumió la Gerencia de la Red Prestacional Sabogal.

En videos de campaña difundidos por La Pista Clave, se observa a Vera González junto a Aguinaga durante caravanas, acompañada por otros trabajadores de EsSalud Lambayeque como Wilder Díaz Capitán y Paulina Ruidias Urdiales, también vinculados al partido.

La funcionaria, afín a Fuerza Popular y con cargos jefaturales desde 2022, fue ratificada en su puesto mediante una resolución emitida en febrero de 2026 por la Gerencia General de EsSalud Lambayeque

El audio, de 56 segundos de duración, ha motivado una denuncia formal ante la Fiscalía contra el parlamentario y la funcionaria por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, abuso de autoridad y aceptación ilegal de cargo.

Consultado por el portal de investigación, Aguinaga reconoció la autenticidad del intercambio y justificó su intervención: “Intervine para reclamar por una profesional que considero intachable”, dijo. Afirmó que desconocía la afiliación de su protegida a Fuerza Popular y su participación en actividades proselitistas: “Que yo sepa, no”, declaró al alegar que en los recorridos participa demasiada gente como para identificar a todos los asistentes.

Vera González sostuvo que trabaja en EsSalud por concurso desde 2012 y que sus funciones jefaturales comenzaron en 2022. También reconoció que acompaña al fujimorista en actividades electorales “por agradecimiento”.