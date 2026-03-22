Perú

Minivan cae al abismo y deja al menos siete personas fallecidas en ruta al nevado Rajuntay

La tragedia ocurrió en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, cuando un vehículo que trasladaba turistas desde Lima se precipitó por un abismo de 70 metros

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Al menos 7 fallecidos

Una miniván con turistas que se dirigían al nevado Rajuntay en la provincia de Huarochirí sufrió un despiste este domingo 22 de marzo, con un saldo de al menos 7 personas fallecidas y varios heridos, según reportes policiales y testimonios recogidos por diferentes medios locales. El accidente ocurrió en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, cuando el vehículo cayó por un abismo de aproximadamente 70 m.

Minivan cae al abismo y
Minivan cae al abismo y deja al menos siete personas fallecidas en ruta al nevado Rajuntay. (Foto: Composición - Infobae)

Fuentes policiales y versiones difundidas por la emisora peruana RPP Noticias señalaron que el vehículo transportaba a turistas que partieron desde Lima hacia la zona de montaña.

El despiste tuvo lugar alrededor de las 5:00, en una vía carrozable hacia Marcapomacocha, en el sector conocido como Chinchan–Antacasha. Voceros de la Policía Nacional del Perú indicaron que la miniván, de placa CHS-453, pertenecía a una empresa de traslados turísticos hacia el nevado Rajuntay.

El siniestro dejó como saldo preliminar 7 víctimas mortales y al menos 11 personas heridas. Los heridos fueron auxiliados por efectivos de la Comisaría de Casapalca, apoyados por personal de serenazgo, la subprefecta de Chicla y pobladores que colaboraron en el rescate. La atención médica se coordinó en el hospital San Juan de Matucana y en el centro de salud de EsSalud Casapalca, parte de la red pública de salud EsSalud, donde los lesionados permanecen bajo observación.

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Minivan cae al abismo y deja al menos siete personas fallecidas en ruta al nevado Rajuntay.

Datos del accidente y contexto policial

Según detalló el medio local Infored Perú, la empresa involucrada en el traslado corresponde a Travelero.pe. Las autoridades no descartan que la cifra de víctimas pueda variar en las próximas horas, debido a la gravedad de algunos de los heridos y la complejidad del rescate. Fuentes de la Policía de Carreteras confirmaron que se mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas del despiste.

En el lugar continúan las labores de verificación y apoyo, mientras los familiares de las personas afectadas ya han sido contactados. El accidente se produjo en una ruta conocida por su dificultad y por las frecuentes visitas de turistas que buscan acceder al nevado Rajuntay, destacado destino de montaña de la región.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades han desplegado equipos especializados para esclarecer los factores que originaron el accidente, además de asistir a los afectados y sus familias.

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Minivan cae al abismo y deja al menos siete personas fallecidas en ruta al nevado Rajuntay.

Incidentes previos en nevado Rajuntay

El nevado Rajuntay ha sido escenario de incidentes previos relacionados con visitantes y excursionistas. El 15 de febrero de 2024, autoridades de Marcapomacocha confirmaron el hallazgo de una pareja de jóvenes que había desaparecido durante una excursión en la víspera del Día de San Valentín.

Jimmy Artica Rodríguez y Sonia Burga Guevara permanecieron más de 24 horas refugiados en una cueva, afectados por la deshidratación y el frío, hasta ser localizados en una zona ubicada a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, a espaldas del nevado.

En el operativo de búsqueda participaron equipos de rescate de La Oroya, bomberos, seis rescatistas especializados de la Policía Nacional del Perú, personal de serenazgo y pobladores locales.

Tras el rescate, las autoridades señalaron la falta de regulación adecuada en las agencias de viaje que operan en la zona y advirtieron sobre los riesgos derivados de la accesibilidad y el deshielo en el nevado, factores que contribuyen a la ocurrencia de este tipo de incidentes.

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