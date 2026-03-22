Perú

Solo 9 partidos políticos entregaron su primer informe financiero a la ONPE: APP gastó más de S/7 millones

El informe revela que Alianza para el Progreso es la única agrupación que registra un déficit de S/ 38.800, tras haber gastado más de lo que declaró como ingresos

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APP lidera gastos de campaña
APP lidera gastos de campaña y es el único partido con déficit en su reporte. (Foto composición: Infobae Perú)

El pasado 20 de marzo venció el plazo para que las organizaciones políticas que participan en las elecciones generales 2026 entregaran su primer informe financiero de campaña. Sin embargo, solo 9 de las 36 planchas presidenciales cumplieron con este requisito ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Según información difundida por RPP, el reporte incluye el detalle de ingresos y gastos realizados desde la convocatoria a elecciones en marzo de 2025 hasta el 13 de marzo de este año, como parte de las obligaciones de transparencia electoral. En ese sentido, la ONPE se vio en la obligación de ampliar la fecha límite hasta el 27 de marzo, a fin de que las agrupaciones que no cumplieron puedan regularizar la presentación de su información.

Lo que llama la atención es la amplia diferencia en ingresos y, sobre todo, en gastos entre los partidos políticos, especialmente en el caso de Alianza para el Progreso, que, según el reporte, lidera ampliamente el financiamiento de campaña y es la única agrupación que registra gastos por más de 7.2 millones de soles.

ONPE exige a partidos presentar
ONPE exige a partidos presentar reporte financiero inicial de campaña antes del 20 de marzo. (Foto: X/@Agencia Andina)

Elecciones: ¿Cuánto gastaron los partidos?

De acuerdo con los datos presentados ante la ONPE, el partido liderado por César Acuña es el único que presenta un déficit de S/ 38.800 en su reporte, al registrar gastos mayores a sus ingresos.

De acuerdo con el citado medio, otras agrupaciones reportan montos considerablemente menores, lo que evidencia diferencias en el financiamiento de sus actividades proselitistas.

  • Alianza para el Progreso: ingresos por S/ 7.196.365,60 y gastos por S/ 7.235.165,60
  • Fuerza Popular: ingresos y gastos por S/ 590.138,58
  • Renovación Popular: ingresos y gastos por S/ 573.538,55
  • Ahora Nación: ingresos por S/ 277.520,80 y gastos por S/ 191.426,11
  • Primero la Gente: ingresos por S/ 225.017,94 y gastos por S/ 187.795,93
  • Partido Morado: ingresos por S/ 109.036,85 y gastos por S/ 34.833,88
  • Partido Democrático Federal: ingresos por S/ 104.430,60 y gastos por S/ 87.677,40
  • Partido del Buen Gobierno: ingresos por S/ 80.999,00 y gastos por S/ 73.033,35
  • Unidad Nacional: ingresos por S/ 46.668,90 y gastos por S/ 46.168,90

Enorme gasto de Alianza para el Progreso

Según RPP, el informe financieron detalla el origen de los aporte. n el caso de APP, figuran como principales contribuyentes personas cercanas al candidato presidencial César Acuña. Entre ellos destacan sus hijos, Kelly Acuña Núñez y Richard Acuña Núñez, quienes realizaron aportes que oscilan entre los 600 mil y 700 mil soles, destinados a actividades proselitistas y servicios de publicidad.

Asimismo, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez Farías, registra aportes relevantes destinados a publicidad digital, con montos de S/ 92 mil, S/ 116 mil y S/ 97 mil para campañas en plataformas como YouTube y redes sociales. A ello se suma el propio César Acuña, quien figura como uno de los principales aportantes con S/ 500 mil destinados a material promocional.

Este nivel de financiamiento contrasta con el de otras agrupaciones políticas, donde predominan contribuciones individuales de menor escala orientadas a cubrir gastos operativos básicos de campaña.

Líder de Alianza para el
Líder de Alianza para el Progreso asegura que tiene registros de llamadas para probar contacto con De Soto. (Foto: Captura video/Canal N)

Supervisión y rendición pendiente

La ONPE continuará con la revisión de los informes presentados, mientras que las agrupaciones que no cumplieron con la entrega dentro del plazo inicial deberán hacerlo hasta el 27 de marzo. Este proceso busca garantizar la transparencia en el uso de recursos durante la campaña electoral.

Además, la obligación de rendición de cuentas se extiende a los candidatos al Congreso y al Parlamento Andino, quienes también deben presentar información detallada sobre sus ingresos y gastos, como parte del sistema de fiscalización del proceso electoral.

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