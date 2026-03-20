Presidente de EsSalud, Luis Rosales, asegura que colaborarán en investigación que vincula a familia de Brunella Horna: “Yo no voy a entorpecer”

Luis Rosales Pereda, presidente ejecutivo de EsSalud, se pronuncia sobre la investigación iniciada por la Fiscalía por un presunto favorecimiento en la adjudicación del servicio de alimentos. | Canal N

El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Luis Rosales, aseguró que la institución colaborará plenamente con las investigaciones en torno a las contrataciones de servicios de alimentación en hospitales de Lambayeque, tras la denuncia de presuntos favorecimientos a familiares de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña.

“Yo no voy a entorpecer las investigaciones, voy a dar todas las facilidades”, afirmó y explicó que, tras la difusión de los reportajes que vinculan a la familia Horna con contratos por más de S/2.103.442 en el Hospital II Luis Heysen Incháustegui de Chiclayo, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y la Contraloría General de la República intervinieron de inmediato.

“Después de las denuncias, la fiscalía y los entes correspondientes ya han intervenido. Todas las facilidades que puedan requerir, las vamos a dar. Si se encuentran responsabilidades, tendrán que aplicarse las sanciones administrativas o penales que correspondan”, detalló.

También se refirió a la concesión del cafetín en el hospital, otro de los procesos bajo revisión. “Ya intervinieron los órganos competentes. Espero que los informes se me entreguen con la mayor celeridad para actuar como corresponde desde la presidencia”, indicó.

Luis Rosales se pronunció sobre investigación que involucra a la familia de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, hijo del fundador de Alianza para el Progreso.| EsSalud

El Consorcio del Norte, integrado por la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., fue adjudicado en abril de 2025 para el suministro de alimentos durante 12 meses por más de dos millones de soles. La representante de la empresa, Magna Sánchez Terán, tiene vínculos documentados con la familia Horna, como la coincidencia del número telefónico de la empresa con Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna, y la dirección legal en el domicilio de la madre de la conductora, Yuliana Bocanegra.

La institución informó que el 16 de marzo remitió un oficio a la fiscalía solicitando el inicio de investigaciones sobre el proceso de contratación. Dos días después, el Ministerio Público realizó diligencias en la Red Prestacional Lambayeque, recabando el expediente completo, mientras que la Contraloría llevó a cabo una auditoría en la red y el hospital. EsSalud señaló que su Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios inició indagaciones internas y dispuso que un equipo especial revise todos los contratos de proveedores para determinar el cumplimiento de penalidades y las incidencias en la ejecución contractual.

La controversia se intensificó luego de que el programa Cuarto Poder difundiera imágenes y registros en redes sociales que muestran la cercanía de Sánchez con integrantes de la familia Horna. Además, el programa Beto a Saber informó que personas vinculadas a la familia ocupan cargos en la administración de EsSalud, como la dirección del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores (CAFAE) y la jefatura administrativa de la Red Asistencial La Libertad.

Una investigación de Cuarto Poder revela los nexos entre la familia de la conductora Brunella Horna y un consorcio que ganó un contrato por dos millones de soles con Essalud. Descubre las pruebas que apuntan a un presunto caso de corrupción.| Cuarto Poder

Descargos de los implicados

En respuesta a las denuncias, la representante legal de Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., Magna Sánchez Terán, negó tener relación con la familia Horna y afirmó no recordar contratos previos con EsSalud. Sin embargo, los reportajes periodísticos presentaron pruebas documentales y fotográficas que evidencian vínculos personales y comerciales.

Por su parte, el dirigente de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, esposo de Brunella Horna, rechazó cualquier relación con los contratos investigados. “Solicito que todo se investigue de inmediato y con total transparencia. Si hubiera responsables, que asuman las consecuencias. No tengo nada que ocultar. La verdad se impondrá y APP seguirá firme frente a estas acusaciones”, expresó Acuña a través de sus redes sociales.

La ex primera ministra Denisse Miralles, antes de ser removida del cargo, solicitó al Ministerio Público investigar la supuesta injerencia del entorno de Brunella Horna en EsSalud, enfatizando que se tomarán las medidas necesarias si se demuestra algún delito, independientemente de la familia implicada. “Aquí no estamos para tapar a nadie. Si hay dolo o delito, se actuará conforme a ley”, sostuvo en declaraciones a Trome.