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Startups y no grandes corporaciones lideran la innovación en América Latina, según experto

El especialista Jorge Bossio advirtió que muchas empresas aún ven la innovación como un gasto y no como una estrategia de largo plazo, pese al crecimiento del ecosistema emprendedor y al avance de tecnologías como la inteligencia artificial en la región

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Aunque muchas empresas aún ven la innovación como un gasto, especialistas sostienen que hoy es clave para la sostenibilidad y competitividad a largo plazo.
Aunque muchas empresas aún ven la innovación como un gasto, especialistas sostienen que hoy es clave para la sostenibilidad y competitividad a largo plazo. Foto: BBVA

En un contexto económico marcado por el crecimiento moderado y la cautela empresarial, la innovación continúa enfrentando obstáculos dentro de las compañías peruanas. Aunque muchas organizaciones aún la perciben como un gasto prescindible, especialistas advierten que apostar por procesos innovadores se ha convertido en una necesidad para garantizar sostenibilidad y competitividad en el largo plazo.

En ese escenario, el director de Innovación Educativa y Emprendimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Jorge Bossio, sostuvo en conversación con Infobae Perú que las startups y empresas pequeñas son hoy las principales impulsoras de la innovación en América Latina debido a su capacidad de adaptación y flexibilidad. Sus declaraciones fueron brindadas en el marco de los 30 años del Premio Creatividad Empresarial, iniciativa de la UPC que desde 1996 reconoce proyectos innovadores en el país.

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Innovar no es copiar modelos extranjeros

Bossio explicó que uno de los principales errores de las empresas es considerar la innovación como un simple “copiar y pegar” de modelos exitosos en otros mercados. Según señaló, muchas iniciativas fracasan porque son implementadas en contextos distintos sin una adaptación adecuada a las características culturales y sociales del Perú y América Latina.

“Algo que ha sido creado para un contexto distinto es traído hacia el contexto peruano o latinoamericano como si se fuera a comportar de la misma manera. Y nuestras sociedades son distintas, nuestras culturas son distintas”, indicó. En ese sentido, sostuvo que los procesos de innovación requieren investigación, interacción con los usuarios y conocimiento profundo del entorno local.

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El especialista afirmó que el fracaso no necesariamente representa una mala noticia para las compañías. “Un fracaso es mala noticia si no aprendemos del fracaso. Si nos ayuda a aprender que esa importación de tecnología requiere una adaptación y una contextualización, entonces es un fracaso exitoso”, comentó.

Los procesos innovadores demandan investigación, contacto con los usuarios y comprensión del contexto local.
Los procesos innovadores demandan investigación, contacto con los usuarios y comprensión del contexto local. Foto: ESAN

Además, remarcó que la innovación debe entenderse como un proceso integral y no únicamente como el lanzamiento de un nuevo producto. “La innovación no es solamente el producto de la innovación, sino el proceso y la cultura que se genera en la empresa”, afirmó.

El consumidor peruano y la resistencia al cambio

De acuerdo con Bossio, el consumidor peruano suele inclinarse hacia productos y servicios conocidos, por lo que las empresas enfrentan el desafío de comunicar correctamente las ventajas de sus propuestas innovadoras. “El consumidor trata de ir hacia lo conocido, como todos los seres humanos. Consumimos aquello que ya conocemos”, explicó a Infobae Perú.

Por ello, consideró fundamental que las compañías acompañen cualquier innovación con estrategias de comunicación claras y eficientes. Según señaló, cuando el consumidor percibe valor en una nueva propuesta, la adopta con mayor facilidad; de lo contrario, evita asumir riesgos.

El especialista también se refirió al avance de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones y sostuvo que esta tecnología funciona principalmente como un potenciador de capacidades. “La inteligencia artificial es, como toda tecnología, un potenciador de las capacidades humanas”, señaló.

Sin embargo, precisó que la IA no reemplaza la necesidad de contar con una cultura innovadora sólida dentro de las empresas. “La base para desarrollar la innovación no está en la tecnología, está en la cultura empresarial, en los procesos empresariales y en la visión organizacional”, agregó.

La inteligencia artificial no sustituye la importancia de desarrollar una cultura de innovación dentro de las empresas.
La inteligencia artificial no sustituye la importancia de desarrollar una cultura de innovación dentro de las empresas. Foto: Generative AI

Las startups ganan terreno en la región

Para Bossio, la idea de que solo las grandes corporaciones pueden innovar es equivocada. Según afirmó, las empresas pequeñas suelen tener mayores ventajas para desarrollar innovación disruptiva debido a su capacidad de adaptación y rapidez para tomar decisiones.

“La innovación disruptiva es como la onda de David contra Goliat. La flexibilidad que te da ser de tamaño pequeño y la posibilidad de fallar varias veces hasta tener éxito son ventajas importantes”, sostuvo.

Aunque reconoció que las grandes compañías cuentan con mayor respaldo económico, explicó que también poseen estructuras más rígidas y procesos menos flexibles. En contraste, las startups pueden asumir mayores riesgos y reaccionar con rapidez ante cambios del mercado.

En esa línea, destacó el crecimiento del ecosistema emprendedor en América Latina, especialmente en países como Argentina, Chile, Colombia y Brasil. “Se está hablando de que el próximo Silicon Valley para las startups sería América Latina”, afirmó.

Bossio señaló que factores como el crecimiento de la población universitaria, el fortalecimiento de la clase media y el impulso de las universidades a través de aceleradoras de negocios están favoreciendo este escenario. Precisamente, la UPC impulsa programas como Startup UPC y el Premio Creatividad Empresarial, que en sus 30 años ha recibido 8.550 candidaturas y reconocido 739 iniciativas innovadoras de distintos sectores económicos.

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