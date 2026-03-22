Perú

Rafael López Aliaga anuncia que el exministro Álex Contreras sería su jefe de gabinete si llega a la presidencia

El líder de Renovación Popular anunció que, en caso de llegar al gobierno, propondrá como presidente del Consejo de Ministros al extitular de Economía, quien fue cesado tras rechazar brindar respaldo financiero a Petroperú

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Rafael López Aliaga anunció que
Rafael López Aliaga anunció que Álex Contreras, exministro de Economía y Finanzas, sería su jefe de gabinete si gana la presidencia

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que, en caso de ganar la presidencia, el exministro de Economía y Finanzas (MEF) Álex Contreras ocuparía el cargo de jefe de gabinete.

“Tengo a varios a los que les estoy pidiendo que renuncien al sector privado. Te puedo adelantar a uno, que ya me ha dicho que me autoriza, que es Álex Contreras”, señaló en diálogo con el programa digital que conduce el presentador Pancho de Piérola.

Agregó que el extitular del MEF, cesado por la expresidenta Dina Boluarte en medio de las críticas por el manejo de la economía nacional, después de que el país entrara en recesión durante el año pasado, fue “el único que le negó” a la exjefa de Estado “firmar la orgía, el desmadre, el robo de Petroperú”.

Contreras, actual director ejecutivo ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocupó el cargo entre diciembre de 2022 y febrero de 2024 y defendió durante su gestión que no existía espacio presupuestal para otorgar un nuevo apoyo financiero a la petrolera, aunque posteriormente el Ejecutivo confirmó que continuaría respaldándola financieramente para cubrir sus gastos de capital.

Contreras fue removido de su
Contreras fue removido de su cargo tras oponerse a firmar un nuevo apoyo financiero estatal a Petroperú, decisión que generó polémica durante la gestión de Dina Boluarte

“Fue el único que se plantó y dijo: ‘yo no firmo’. Yo lo llamé y dije: ‘Álex, mira, has pasado la historia’, porque después de él vino un delincuente que firmó y ese va a ser procesado penalmente, porque lo que ha hecho es un delito”, declaró.

La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, informó que Petroperú, en medio de un plan de reestructuración por sus graves pérdidas económicas, recibirá un nuevo apoyo financiero del Estado de más de 500 millones de soles para cumplir con el pago de sus deudas, medida criticada por López Aliaga.

Alfaro explicó que se trata de “un financiamiento momentáneo en tanto se recuperan créditos y se busca financiamiento exterior”, tras la crisis energética que afectó Lima y otras ciudades del país por un racionamiento de gas de 14 días, ocasionado por la rotura del principal gasoducto nacional.

El respaldo financiero a la
El respaldo financiero a la petrolera fue cuestionado por López Aliaga, quien afirmó que los recursos debieron asignarse a seguridad ciudadana y tecnología para combatir la delincuencia

El ministro evitó precisar la cifra total de la transferencia, pero indicó que “es importante”, señalando “500 millones de soles, inicialmente”. Según el exalcalde de Lima, esos recursos debieron destinarse “a seguridad ciudadana, que es la primera prioridad en Perú”, o a proporcionar “la inteligencia policial, geolocalización de llamadas y chuponeo legal”.

Panorama

Debido a su crisis financiera, Petroperú redujo el refinamiento de crudo a 65.000 barriles diarios, pese a que la refinería de Talara, cuya modernización elevó sus costos hasta unos 6.000 millones de dólares, tiene capacidad para 95.000 barriles. La estatal reportó pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares en 2025, equivalentes al 54,5 % de su patrimonio, con una caída de ventas de 2,5 % respecto a 2024.

El apoyo financiero se realizará días después de la crisis por racionamiento de gas natural, provocada por una fuga y deflagración en el principal yacimiento del país, que generó alza de precios en todos los combustibles y denuncias de especulación y escasez en los centros de servicio.

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