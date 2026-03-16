Elecciones 2026: Keiko Fujimori vuelve al segundo lugar y Wolfgang Grozo sigue subiendo en las preferencias, según encuesta

Elecciones 2026: Keiko Fujimori vuelve al segundo lugar, Alfonso López Chau alcanza el tercer puesto, y Wolfgang Grozo sigue subiendo en las preferencias, según encuesta de Datum. (Foto: Composición - Infoae Perú)

La última encuesta nacional de Datum Internacional sobre las preferencias de los peruanos en la elección del próximo presidente del Perú revela un cambio en el segundo lugar de la intención de voto, con Keiko Fujimori regresando al segundo lugar, Alfonso López Chau alcanzando el tercer puesto y Wolfgang Grozo mostrando un ascenso constante en las preferencias del electorado peruano.

En el primer lugar, Rafael López Aliaga de Renovación Popular lidera la encuesta con 11,4 %, mientras que Keiko Fujimori alcanza 10,9 %. El candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación) aparece en el tercer lugar con 6,5 %, mostrando un incremento respecto a las mediciones previas.

Por su parte, Wolfgang Grozo, representante de Integridad Democrática, figura con 5,1 %, consolidando una tendencia de crecimiento desde diciembre pasado. El informe de la encuestadora Datum aún no refleja el impacto de las revelaciones sobre los encuentros entre Grozo y Zamir Villaverde, pues fue elaborado antes de que estas se conozcan.

Elecciones 2026: Keiko Fujimori vuelve al segundo lugar, Alfonso López Chau alcanza el tercer puesto, y Wolfgang Grozo sigue subiendo en las preferencias, según encuesta de Datum. (Foto: Cuarto Poder)

Más atrás en las preferencias, se ubican Carlos Álvarez (País para Todos) con 4 % y César Acuña (Alianza para el Progreso) con 3,8 %. Otros postulantes como Yonhy Lescano (3,2%), Jorge Nieto (2,5%), Mario Vizcarra (1,7%), Ricardo Belmont (1,6%), George Forsyth (1,5%) y Roberto Sánchez registran cifras inferiores.

El informe de Datum Internacional también señala que 21,5 % de los encuestados opta por la opción ninguno, voto blanco o viciado, mientras que 15,2 % declara no saber por quién votar. Este bloque de electores indecisos y no alineados supera el respaldo de cualquier candidato individual.

Evolución de los candidatos en las encuestas

El seguimiento de la intención de voto desde diciembre de 2025 muestra fluctuaciones relevantes entre los principales candidatos. Rafael López Aliaga partió en ese mes con 10,5 % y alcanzó su punto más alto a mediados de febrero con 13,4 %. Posteriormente, retrocedió a 10,7 % a inicios de marzo y se mantuvo en 11,4 % en la última medición.

Elecciones 2026: Keiko Fujimori vuelve al segundo lugar, Alfonso López Chau alcanza el tercer puesto, y Wolfgang Grozo sigue subiendo en las preferencias, según encuesta de Datum. (Foto: Cuarto Poder)

Por su parte, Keiko Fujimori inició en 7,5 % en diciembre. Su apoyo experimentó una progresión gradual, situándose en torno al 10 % durante los últimos meses. El crecimiento la posiciona nuevamente en el segundo lugar, desplazando a otros contendientes y recuperando terreno tras un inicio de campaña más lento.

Alfonso López Chau protagoniza un ascenso significativo. En diciembre registró 4,0 % y en enero avanzó hasta 6,2 %. Desde entonces, mantuvo cifras en torno al 5,7 % y 6,0 %, hasta llegar a 6,5 % en la última medición, ubicándose como el tercero en la preferencia nacional.

El caso de Wolfgang Grozo resulta llamativo. Su candidatura partió desde 2,9 % en diciembre y fue incrementando su respaldo ciclo tras ciclo de medición. Grozo alcanzó 5,5 % en la primera semana de marzo y se ubica en 5,1 % en la más reciente encuesta, consolidando una tendencia ascendente.

Elecciones 2026: Keiko Fujimori vuelve al segundo lugar, Alfonso López Chau alcanza el tercer puesto, y Wolfgang Grozo sigue subiendo en las preferencias, según encuesta de Datum. (Foto: Cuarto Poder)

En cuanto a Carlos Álvarez, su respaldo creció de 1,9% en diciembre a 4,2% en la primera semana de marzo, aunque en la última medición disminuyó ligeramente a 4,0%. César Acuña partió con apenas 0,2% y fue sumando apoyo hasta alcanzar 3,8%.

Las cifras de Datum Internacional y América Televisión también reflejan el peso de los indecisos y el voto blanco o nulo, que en conjunto representan cerca de 37% del electorado a falta de menos de un mes para que los peruanos acudan a sus centros de votaciones.

Candidatos disputan el voto de regiones

Según la información de la encuestadora, difundida en Cuarto Poder, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lidera en Lima y Callao con 19,3 %, seguido por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 13,6 %. En la zona norte, Fujimori se coloca en primer lugar con 12,7 %, superando a López Aliaga, que obtiene 5,6 % en esa región.

Alonso López Chau lidera las preferencias de voto en regiones del centro y sur del Perú, mientras Fujimori y López Aliaga tienen mayor respaldo en Lima y Callao. (Foto: Cuarto Poder)

El escenario cambia en el centro y sur del país, donde Alfonso López Chau (Ahora Nación) sobresale con 12,4 % en el centro y 9,1 % en el sur, porcentajes superiores a los de cualquier otro candidato en esas zonas.

La medición también registra la presencia regional de Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), quien mantiene 7 % en Lima y Callao y cifras menores en el resto del país, como 5,1 % en el norte y 4,6 % en el oriente. Por su parte, Carlos Álvarez (País para todos) y César Acuña (Alianza para el Progreso) presentan preferencias más dispersas, sin liderar en ninguna región, aunque Acuña alcanza 7,2 % en el oriente, una de sus cifras más altas.