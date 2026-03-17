Perú

“Entierren a APP”: Rafael López Aliaga señala que César Acuña y su familia se mueven entre la “corrupción y cochinada”

El exalcalde intensificó sus críticas contra el líder de APP, a quien acusó de vinculación sistemática con hechos de corrupción, en un nuevo enfrentamiento de campaña

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Rafael López Aliaga acusó públicamente
Rafael López Aliaga acusó públicamente a César Acuña y a su entorno de estar vinculados a corrupción, intensificando el enfrentamiento electoral

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, declaró este lunes que su opositor político y también aspirante presidencial, César Acuña, se mueve “donde hay corrupción y cochinada” junto con su familia, en lo que constituye una nueva arremetida en medio de la campaña.

“Siempre, donde hay corrupción y cochinada, está la familia Acuña. No es uno, ni dos, son un montón. Se reproducen y van tomando, por ejemplo, el Ministerio de Salud, Essalud, todo, y lo ven como una forma de apropiarse del cien por ciento del presupuesto”, afirmó en un mitin desde Trujillo.

Mencionó que Alianza Para el Progreso (APP), el partido fundado por el exgobernador de La Libertad, se ha “acostumbrado a saquear el Estado peruano” y prometió mano dura: “Eso, a partir del 28 de julio, es cadena perpetua, eso va a ser un tipo penal grave”, dijo.

También destacó su propuesta para endurecer las penas contra la corrupción, extorsión y sicariato, y planteó la posibilidad de trasladar a los presos por estos delitos a cárceles en la selva peruana.

López Aliaga afirmó que el
López Aliaga afirmó que el partido Alianza Para el Progreso busca controlar instituciones como el Ministerio de Salud y Essalud para apropiarse de recursos públicos

“Cuando el 28 de julio el señor Acuña o cualquier liendre de su grupete corrupto vaya al Ministerio de Economía, no va a recibir un centavo, ni un centavo, porque para pagar a vagos y corruptos no hay plata”, sostuvo.

En otro momento de su discurso, llamó a sus seguidores a “enterrar” a APP en las urnas. “Entierren a APP, entierren a Acuña, está en sus manos. Entiérrenlo de una buena vez. Cávenle la tumba a esta panda de delincuentes”, bramó.

Las declaraciones de López Aliaga ocurrieron un día después de que la colaboradora eficaz y exasistente del otrora número dos del régimen fujimorista, Matilde Pinchi Pinchi, reiterara que Acuña acudió en dos ocasiones al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), cuya jefatura estaba en manos de Vladimiro Montesinos.

“Yo le he visto a él en dos oportunidades sentado en la salita del SIN, donde se grababan y filmaban las personas que iban ahí”, declaró en una entrevista con el programa Contrarriente de Willax.

Pinchi Pinchi, acusada de actuar como testaferro de Montesinos, narró que Acuña, entonces congresista, se presentó en el SIN junto a su cuñado, el coronel Agustín Núñez Campos. Según su testimonio, el político “no solicitó dinero”, sino que mostró interés en ocupar el Ministerio de Educación.

Matilde Pinchi Pinchi, la colaboradora eficaz de Vladimiro Montesinos, revela en una entrevista exclusiva los detalles de las visitas de César Acuña al SIN. Descubre por qué el líder de APP no buscaba dinero, sino un ministerio en el gobierno de Alberto Fujimori | Willax TV / Contra Corriente

La exasistente añadió que “existen videos” que respaldan sus afirmaciones, consideradas por APP como un ataque político que “aparece cada cinco años (...) como un disco rayado (...) para intentar desprestigiar sin pruebas”.

“Acuña no tiene absolutamente nada que ver con actos de corrupción, ni ha formado parte de redes que la justicia ya condenó. Pretender insinuarlo es una manipulación burda”, señaló la formación en un pronunciamiento y acusó a la televisora de operar en favor de López Aliaga.

Durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), Montesinos dirigió una red de corrupción que quedó expuesta en septiembre de 2000, cuando se divulgó un video en el que entregaba fajos de billetes a un congresista opositor para que se sumara al oficialismo.

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