Laura Spoya y Mario Irivarren no aparecieron hoy en ‘La Manada’ tras fuertes críticas de Magaly Medina: “Aguanten el hate”

Laura Spoya y Mario Irivarren no aparecieron hoy en ‘La Manada’ tras fuertes críticas de Magaly Medina. Youtube: 'La manada'

La mañana del viernes 20 de marzo, los seguidores del podcast 'La Manada’ notaron dos ausencias: Laura Spoya y Mario Irivarren no participaron en la transmisión, que estuvo liderada por Gerardo Pe y tuvo como invitados a Suheyn Cipriani y Josué Parodi.

La decisión de ambos se da justo después de que Magaly Medina lanzara una serie de críticas demoledoras tras el escándalo protagonizado por Irivarren y la actitud de Spoya ante el tema.

Laura Spoya y Mario Irivarren no aparecieron hoy en ‘La Manada’ tras fuertes críticas de Magaly Medina. TikTok.

Magaly Medina arremete: “Aguanten el hate”

En su programa 'Magaly TV La Firme’, la conductora no se guardó nada. Medina cuestionó la coherencia y la ética de los creadores de contenido como Spoya e Irivarren, a quienes acusó de “desdibujarse” y no asumir responsabilidad pública.

“Son huecos, no tienen nada que mostrar, que enseñar, que decir. Su discurso está lleno de lisurotas y presuntamente de dizque son graciosos… vulgarizan todo el lenguaje. Ahora, con sus actitudes, la gente se ha quedado con las dudas”, sentenció.

Sobre Mario Irivarren, Magaly fue tajante al recordar su reciente escándalo de infidelidad y cómo, en su opinión, ha repetido patrones de conducta poco honestos.

“El público no le perdona la deshonestidad, el que estés ahí sentado manteniendo cierta postura, pero que por debajo tu vida cotidiana sea totalmente distinta”, apuntó.

La periodista también criticó la reacción de Spoya al recibir ataques en redes: “Así como quieren que mucha gente se conecte con ellos, pero cuando te funan, te funan y te dicen de todo. Aguanta, aguantas”, remarcó, exigiendo que los personajes públicos enfrenten las consecuencias de sus actos y opiniones.

También recordó que el viaje y la fiesta en Argentina, donde Mario fue captado siendo infiel, no fue un accidente sino una decisión premeditada. “Nadie los obligó a ir ese fin de semana. Se fueron, tomaron el riesgo, quisieron”, recalcó.

Magaly Medina criticó fuertemente a Laura Spoya y Mario Irivarren tras el ampay de los integrantes de 'Esto es Guerra'. TikTok

Laura Spoya en el ojo de la tormenta

Magaly Medina arremetió especialmente contra Laura Spoya por su postura en el podcast, calificándola de “alcahueta” y “apañadora” de Mario Irivarren. Según la conductora, la exreina de belleza evitó una crítica frontal y optó por minimizar la polémica, priorizando la lealtad de grupo sobre la responsabilidad ética.

“Se ha convertido hoy en una alcahueta, apañadora y cómplice de su amigo, de su brother, de su compañero de juergas y de streaming. Ella dice: ‘Yo, esta boca es mía, no hablo, no opino, yo no soy quién para juzgar’… Ahora Laura Spoya devuelve el favor y con creces”, señaló Medina, recordando que Spoya también fue defendida por sus compañeros en el pasado.

Durante el podcast, Spoya defendió la idea de no juzgar a los amigos y argumentó que todos cometen errores.

“No somos quién para poder juzgar a las personas, ni tampoco vamos a crucificar a nadie. Sí tienen que saber que obviamente Mario es nuestro hermano, es nuestro amigo”, afirmó. Sus palabras, lejos de calmar los ánimos, intensificaron el debate en redes y entre los seguidores del programa.

Laura Spoya se solidariza con Onelia Molina tras la infidelidad de Mario Irivarren, aconsejándole que "aprenda a estar sola". (YouTube / Satélite+)

¿Dónde está Mario Irivarren?

La decisión de Laura Spoya de no participar en 'La Manada‘ tras el aluvión de críticas puede interpretarse como una pausa estratégica para evitar el “hate” y reflexionar sobre la crisis.

Y en el caso de Mario Irivarren se debería a una decisiópn personal debido al rompimiento de su relacion con Onelia Molina causado porque fue ampayado con Said Palao y Patricio Parodi con mujeres en un yate en Argentina.

El streamer fue captado recientemente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, generando incertidumbre sobre su destino en medio de la polémica por el ampay en Argentina.

De acuerdo con el reporte migratorio, Mario Irivarren viajó el 18 de marzo a Colombia, optando por ausentarse temporalmente del pódcast de Satélite+ programa que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe.

Esta decisión se produjo luego de que Irivarren admitiera públicamente que no había estado a la altura en su relación con Onelia Molina, asumiendo las consecuencias de sus actos tras la exposición mediática.

Onelia Molina se muestra visiblemente afectada mientras habla en un micrófono sobre su separación de Mario Irivarren, quien aparece en una imagen separada. (Captura YouTube / Instagram)