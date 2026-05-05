Perú

¿Quién es Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, la mujer con la que Pedro Aquino fue infiel a su esposa?

Tras el ampay de Magaly TV La Firme, el nombre de Raiza quedó expuesto ante la televisión peruana. El deportista sigue guardando silencio ante lo ocurrido

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El programa 'Magaly TV: La Firme' revela un nuevo ampay que involucra al futbolista Pedro Aquino. A pesar de ser un hombre casado y con tres hijos, fue captado visitando a la modelo Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita', a espaldas de su familia. La modelo cuenta todos los detalles del encuentro. ATV/ Magaly TV La Firme.

El nombre de Raiza Martínez se volvió tendencia luego del escándalo televisivo que la vinculó sentimentalmente con el futbolista Pedro Aquino. Hasta antes de la difusión del ampay, su identidad era desconocida para la mayoría de los espectadores.

En redes sociales, Raiza se presenta como ‘La Chocolatita’. Este apodo la acompaña tanto en sus publicaciones como en los comentarios de sus seguidores. Su presencia digital es activa y su contenido ha generado una comunidad creciente.

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Martínez mantiene un perfil en OnlyFans. Allí, ofrece contenido exclusivo para adultos y saluda a sus suscriptores con mensajes personalizados. “Hola mis amores, bienvenidos a mi intimidad. En mi perfil todos los martes y jueves encontrar nuevas fotos y videos para divertirte en cuerpo y alma, seré tu chocolatito. Te agradezco tu suscripción cariño”, escribe en su presentación.

Captura de pantalla del perfil de OnlyFans de Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, mostrando su foto de perfil, descripción y precios de suscripción
Una captura de pantalla muestra el perfil de OnlyFans de Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, detallando su contenido y opciones de suscripción, en medio del escándalo por su relación con Pedro Aquino.

La suscripción mensual para acceder a su contenido cuesta 18 dólares. Además, hay paquetes promocionales: tres meses por 40.50 dólares y seis meses por 97.20 dólares. Este contenido es uno de los distintivos que la han hecho conocida en el entorno digital.

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En Instagram, Raiza utiliza el usuario @raizalove22. Su cuenta supera los 25 mil seguidores y en la descripción se muestra como ‘La Chocolatita’. Comparte imágenes sugerentes y mensajes dirigidos a su audiencia. Según sus propias palabras, fue a través de esta red social donde comenzó su comunicación con Pedro Aquino, lo que desencadenó los hechos revelados en televisión.

Pantallazo del perfil de Instagram de Raiza Martínez (@raizaloove22) mostrando su foto de perfil en bikini, historias destacadas y varias publicaciones en diferentes atuendos
Captura de pantalla del perfil de Instagram de Raiza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’, cuya imagen pública ha sido destacada en medios tras recientes controversias.

No se conocen detalles públicos sobre la edad de Martínez. La información disponible corresponde a su actividad en plataformas digitales y su participación indirecta en el escándalo mediático.

El ampay con Pedro Aquino

La noche del 4 de abril, Magaly TV La Firme reveló imágenes en las que Pedro Aquino llega a la vivienda de Raiza Martínez en Surquillo. El equipo del programa estuvo apostado en los alrededores y registró el momento en que el futbolista ingresó al edificio durante la madrugada.

Fue la propia Raiza quien aportó información a los investigadores del programa. Contó que el contacto con Aquino se había iniciado a finales del año anterior, a través de Instagram. Con el paso de los meses, la comunicación se volvió más frecuente y ambos acordaron un encuentro presencial.

El reportaje mostró a Aquino llegando a la casa de Raiza a las 7:45 de la mañana el 28 de abril. Permaneció poco más de diez minutos y luego se retiró. La modelo relató que el futbolista le pedía fotos subidas de tono. “Me pidió fotos más sensuales, sin nada, lo volví loco, parecía que tenía horas específicas. Me decía que podía bien temprano o me escribía bien tarde, plan 11:30 de la noche”.

Mientras en redes sociales se mostraba como un esposo y padre ejemplar, Pedro Aquino mantenía conversaciones y encuentros secretos con otra mujer. Conoce todos los detalles de la infidelidad del seleccionado nacional que lo pone nuevamente en un escándalo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Martínez también mencionó que Aquino tomaba precauciones para evitar ser reconocido. “Me dijo que no hable nadie, vino encapuchado”, declaró en televisión. Además, sugirió que su caso podría no ser el único: “Quizá no soy la única chica con que chatea, es bien insistente porque conversamos desde el año pasado”.

La difusión del ampay generó una fuerte reacción en redes sociales. Los comentarios se dirigieron tanto a Pedro Aquino como a Katherine Fernández, esposa del futbolista. .

Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’: modelo confirma encuentro tras imágenes con chats. Captura: Magaly Tv La Firme.
Pedro Aquino y ‘La Chocolatita’: modelo confirma encuentro tras imágenes con chats. Captura: Magaly Tv La Firme.

El episodio abrió un debate sobre la privacidad de los deportistas y la influencia de las exposiciones mediáticas en sus relaciones personales. La atención sobre Pedro Aquino, Raiza Martínez y el futuro de la pareja sigue latente mientras ninguno de los protagonistas decide pronunciarse.

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