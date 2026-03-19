Laura Spoya y productor de ‘La Manada’ se disculpan con Onelia tras burlas sobre infidelidad de Irivarren: “He recibido hate agresivo”

Abner Robles, productor del espacio La Manada, abrió el programa pidiendo disculpas públicas. La Manada/ YouTube

El reciente episodio de ‘La Manada’ generó polémica en redes sociales y medios de comunicación por la forma en que se abordó la infidelidad de Mario Irivarren hacia Onelia Molina. Las bromas y comentarios vertidos en el programa provocaron cuestionamientos sobre el tratamiento del tema y la exposición de la afectada. Ante la ola de críticas, tanto el productor Abner Robles como la conductora Laura Spoya ofrecieron disculpas públicas y aclararon su postura frente a la situación.

Al inicio de la última transmisión, Abner Robles, productor a cargo de ‘La Manada’, asumió la responsabilidad por el tono empleado al abordar la noticia de la infidelidad. “He decidido empezar el programa de esta manera porque, como productor a cargo, me siento en la necesidad de ofrecerle mis disculpas a Onelia y a su familia por la forma en la que iniciamos ayer el programa. Si bien es parte del lore (fondo) del programa burlarnos entre nosotros de lo que nos pasa, en este caso hubo terceras personas afectadas emocionalmente y de verdad no fue la decisión correcta”, expresó Robles.

El productor reconoció que el programa suele utilizar el humor interno y la complicidad entre los panelistas como parte de su dinámica, pero admitió que el contexto era distinto al involucrar a personas ajenas al espacio. “Sobre todo habiendo gente nueva que nos iba a ver, gente que no entiende el lore (fondo) del programa, y a todos aquellos que nos apoyan y tratan de justificarnos, créanme que no estuvo bien lo que hicimos ayer (18 de marzo)”, agregó.

Respecto al papel de Mario Irivarren, Robles fue enfático en distinguir entre la amistad y el manejo público del error: “Mario más que un compañero de trabajo es familia. Quizás otros comunicadores u otros presentadores podrían reprocharle públicamente, pero yo no puedo. Todo lo que le he tenido que decir se lo he dicho en privado porque es mi amigo”.

Abner resaltó que el programa seguirá adelante, pero consideró imprescindible disculparse públicamente por los errores cometidos.

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Laura Spoya rechaza el ‘hate’ y aclara su postura

Por su parte, Laura Spoya también se pronunció al respecto, pidiendo detener los insultos y ataques recibidos a raíz del incidente. “Quiero decirles que cero apañadores de lo que sucedió, somos conscientes del error cometido. Como lo comenta Abner, Mario es parte de esta mesa, es nuestro amigo y obviamente hemos hablado con él en privado. Como mujer, sí soy empática con Onelia, como lo dije, aunque algunos medios han querido tergiversar mis palabras”, sostuvo la conductora.

Spoya enfatizó que no respalda la infidelidad y lamentó la violencia verbal que ha experimentado en plataformas digitales tras el episodio. “No es necesario el hate tan grande. Honestamente, no recibía ese tipo de comentarios tan agresivos desde hace años. Me han escrito cosas tan alturadas y tan graves como ‘prostituta, zorra, puta. Ojalá que a tu hija le pase algo, ojalá que te mueras’. El error no lo he cometido yo, pero me ha salpicado de una manera muy agresiva”, relató.

Laura Spoya aclaró que no son apañadores de Mario Irivarren y pidió cesar con los insultos. La Manada/ YouTube

La presentadora también comunicó que, si Onelia Molina se sintió burlada por el manejo del tema, extiende sus disculpas de manera pública y privada. “Las disculpas del caso. De hecho, yo le he escrito también en privado porque lo consideré correcto”, indicó Spoya.

Tanto Abner Robles como Laura Spoya recalcaron que el propósito del programa no es justificar acciones cuestionables ni fomentar la burla hacia personas afectadas por situaciones personales. Ambos destacaron la importancia de la empatía y el respeto en estos casos, así como la necesidad de reflexionar sobre el manejo de la información y la responsabilidad frente a la audiencia. Las disculpas públicas buscan poner fin a la controversia.

Laura Spoya y productor de ‘La Manada’ piden disculpas a Onelia Molina. YouTube/ La Manada