Perú

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

El actor responde ante la partida de varios colegas de la producción y detalla cómo afronta los cambios en el elenco. Además, comparte sus metas para seguir creciendo en la música.

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Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’.
Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Erick Elera es uno de los rostros más conocidos de la televisión peruana, pero su carrera no se limita a la actuación. El artista, reconocido por su papel de Joel González en ‘Al Fondo Hay Sitio’, también ha construido una trayectoria musical que busca consolidar con cada nuevo lanzamiento.

El lanzamiento de “Tramposa”, su más reciente sencillo en colaboración con Lucho Paz, marca un hito en la carrera musical de Erick Elera. El actor y cantante expresó su orgullo por trabajar junto a una voz histórica de la cumbia peruana. “Ha sido un honor enorme. Lucho, además de ser una gran persona, es un artista con una trayectoria impresionante. Me siento muy orgulloso de haber trabajado con él, sobre todo por la química que logramos y el resultado tan bonito que conseguimos con ‘Tramposa’”, declaró a La República.

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Elera no es ajeno al reto de compaginar dos carreras exigentes. Mientras su popularidad crece en la pantalla chica, insiste en que la música es una pasión que lo acompaña desde siempre. Además, adelantó que tiene más temas listos y que seguirá apostando por la cumbia, sin descartar futuras colaboraciones con otros artistas del medio. “Me apasiona la música en todas sus formas. He grabado baladas y también algo de urbano. Tengo varios temas listos que irán saliendo poco a poco, pero sin duda me encantaría seguir explorando la cumbia”, señaló.

Erick Elera lanza nuevo tema con Lucho Paz.
Erick Elera lanza nuevo tema con Lucho Paz.

Su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y la presión mediática

En cuanto a su continuidad en ‘Al Fondo Hay Sitio’, Erick Elera es claro, no ha pensado en dejar la serie, a pesar de que son varios los actores que se han ido. “Respeto mucho las decisiones de mis compañeros, pero en mi caso no he pensado en dejar la serie. He sabido organizar mis tiempos y espero seguir así”, señaló.

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El artista indicó que considera al elenco de la serie como su familia, por lo que está bastante cómodo en la producción. “Disfruto mucho grabando y siempre digo que somos una familia. Me encanta ser parte de ‘Al Fondo Hay Sitio’”, expresó el actor, ratificando su compromiso con el proyecto que marcó un antes y un después en la televisión nacional.

Son varios los actores que han dejado ‘Al Fondo Hay Sitio’.
Son varios los actores que han dejado ‘Al Fondo Hay Sitio’.

La exposición de los “ampays” y rumores de infidelidad suelen generar presión sobre las figuras públicas, pero Elera toma la situación con humor y madurez, sobre todo cuando los fans le dicen que dejarán de creer en el amor si él aparece en uno de los videos.

“Lo tomo con humor, no como presión. Estoy enfocado en lo mío y en mi familia, siempre desde el respeto, que es la base de todo”, afirmó, dejando en claro que prioriza su vida familiar y evita los escándalos que puedan dañar su imagen o la de sus seres queridos.

Erick Elera rechazó los comentarios sobre su vida privada y aseguró que prefiere mantenerse al margen de los dimes y diretes.
Erick Elera está casado con Allison Pastor, con quien tuvo a su segundo hijo.

Diversificación artística y nuevos proyectos

Además de la serie y la música, Erick Elera se prepara para nuevos retos, como su participación en conciertos junto a artistas internacionales. En la entrevista, mencionó la colaboración con Ken-Y, con quien prepara una puesta en escena especial. La conexión surgió de manera espontánea y promete un espectáculo que busca sorprender al público, demostrando la versatilidad del artista tanto en la actuación como en la música.

La capacidad de Elera para equilibrar ambos caminos ha sido clave en su desarrollo profesional. “Por ahora siento que puedo desarrollarme en ambas facetas a la par. Es difícil elegir, porque son mis dos grandes pasiones, así que mientras pueda, seguiré equilibrando las dos”, señaló, resaltando la importancia de no renunciar a ninguna de sus vocaciones.

Elera agradece el respaldo de su público y se muestra entusiasmado por lo que viene, tanto en la televisión como en la música. Mientras disfruta del éxito de “Tramposa” y de su permanencia en la serie, el artista sigue apostando por crecer, aprender y reinventarse.

Erick Elera y Lucho Paz lanzan 'Tramposa', una pegajosa cumbia.
Erick Elera y Lucho Paz lanzan 'Tramposa', una pegajosa cumbia.

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