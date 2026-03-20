Magaly Medina cuestiona a Said Palao tras pedir perdón a Alejandra Baigorria: “Le destrozó el corazón”

Said Palao admitió su responsabilidad en la crisis con Alejandra Baigorria y pidió perdón en televisión nacional. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición de Magaly TV La Firme volvió a colocar en el centro de la conversación mediática a la pareja conformada por Said Palao y Alejandra Baigorria, pero esta vez desde un ángulo más emocional y crítico.

Luego del escándalo generado por el ampay en Argentina, el chico reality decidió ofrecer disculpas públicas en televisión nacional, un gesto que, lejos de calmar la polémica, fue duramente cuestionado por Magaly Medina, quien no dudó en analizar el impacto real de sus palabras y el daño ocasionado en la relación.

Durante el programa, la conductora abordó el tema con un tono firme, poniendo en duda que un pedido de perdón sea suficiente para recomponer una relación que, según su lectura, ha quedado profundamente afectada.

Magaly Medina lanza fuerte reflexión sobre Ale Baigorria y Said Palao tras escándalo. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina a Said Palao: “Cómo se recupera después de una traición de este nivel”

El contexto no es menor: imágenes difundidas recientemente mostraron a Said Palao en una situación comprometedora durante una juerga en el extranjero, lo que desató una ola de críticas y dejó expuesta públicamente a su aún esposa.

En ese escenario, las disculpas del chico reality —emitidas en Esto es Guerra— fueron interpretadas por muchos como un intento de enmendar el daño. Sin embargo, para Magaly Medina, el problema va mucho más allá de lo que se puede reparar con palabras.

“Quiere recuperar su familia, su matrimonio... Cómo se recupera un matrimonio y cómo se recupera una pareja después de tanto escándalo, cómo se recupera después de una traición de este nivel, cómo se recupera una familia después que has expuesto a tu mujer a la humillación pública...”, expresó, cuestionando la viabilidad de una reconciliación tras un episodio de esta magnitud.

Magaly Medina lanza fuerte reflexión sobre Ale Baigorria y Said Palao tras escándalo. Captura: Magaly Tv La Firme.

A lo largo de su intervención, la periodista centró su análisis en el impacto emocional que este tipo de situaciones genera, especialmente en quien se siente traicionado. Para ella, el daño no es solo mediático, sino profundamente personal.

“Cómo esa rabia, ese resentimiento, esa frustración que Alejandra Baigorria debe tener dentro de sí, porque creo que lo apostó todo, lo dio todo por cumplir su sueño... Era su príncipe azul sin corona, sin reino, sin moneda... ella lo vistió de seda y ella lo puso en su castillo dorado... a ella creo que nunca le interesó quién era el príncipe azul, ella solo quería alguien con quien concretar ese sueño”, sostuvo, dibujando un retrato de una relación basada en la idealización y las expectativas emocionales.

El discurso de Magaly Medina no se limitó a cuestionar el presente, sino que también apuntó al significado simbólico de lo ocurrido. Según su perspectiva, el episodio representa la caída de una ilusión construida durante años.

“Lastimosamente ese sueño se ha caído hecho trizas, ese hombre en quien le puso su confianza, le destrozó los sueños, le destrozó el corazón. Eso no se lo merece nadie, ni Alejandra Baigorria ni ninguna mujer. Nos merecemos mucho más que eso”, afirmó, en una de las declaraciones más contundentes de la noche.

Magaly Medina lanza fuerte reflexión sobre Ale Baigorria y Said Palao tras escándalo. Captura: Magaly Tv La Firme.

Said Palao llora por el perdón de Alejandra Baigorria

Mientras tanto, Said Palao se mostró visiblemente afectado al momento de emitir su mensaje, reconociendo públicamente su responsabilidad en la crisis que atraviesa su matrimonio. “Quiero pedirle perdón a mi esposa. Pido perdón a mi familia por haberlo envuelto en todo esto. Ella no se merece todo lo que le está pasando, no se merece ninguna de las cosas que yo le estoy haciendo pasar. No he sabido valorar nada, la entrega, el cariño”, declaró, evidenciando un tono de arrepentimiento que, sin embargo, no convenció a todos.

El chico reality también fue claro al admitir que la estabilidad de su relación está en juego. “Hoy en día nuestro matrimonio depende de un hilo, no por responsabilidad de ella, sino mía. Sé que este tipo de situaciones se debe resolver en cuatro paredes. Creo que mi esposa lo merece, mi familia, el público”, añadió, reconociendo que sus decisiones han tenido consecuencias directas en su entorno más cercano.

Magaly Medina lanza fuerte reflexión sobre Ale Baigorria y Said Palao tras escándalo. Captura: Magaly Tv La Firme.