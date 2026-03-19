Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por respaldar a Mario Irivarren: “Alcahueta, te apañaron y ahora devuelves el favor”

Magaly Medina no se guardó nada y criticó duramente a Laura Spoya por defender la escapada de sus amigos Mario Irivarren y Said Palao. La conductora la calificó de 'alcahueta' y 'cómplice' por justificar sus acciones | Magaly TV: La Firme

La polémica desatada por el ampay de Mario Irivarren continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo, y esta vez el foco se trasladó hacia el entorno más cercano del chico reality. Durante la más reciente emisión de Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina lanzó duros cuestionamientos contra Laura Spoya, a quien acusó abiertamente de encubrir, justificar y minimizar la conducta de su compañero de podcast tras las imágenes difundidas desde Argentina.

El pronunciamiento de Medina se dio luego de que en el podcast La Manada, espacio que comparte Spoya con Irivarren, se abordara —aunque de forma indirecta— la controversia. Para la periodista, el tono adoptado por la exreina de belleza no solo evitó una crítica frontal, sino que evidenció una postura que calificó como complaciente y cómplice.

“Se ha convertido hoy en una alcahueta, apañadora y cómplice de su amigo, de su brother, de su compañero de juergas y de su compañero de streaming, Mario Irivarren. Ella dice: ‘Yo, esta boca es mía, no hablo, no opino, yo no soy quién para juzgar’. Claro, porque a ti no te juzgaron, porque a ti no te criticaron como debieron hacerlo, porque a ti te apañaron. Entonces, ahora Laura Spoya devuelve el favor y con creces”, expresó Magaly Medina con evidente indignación.

Polémica total: Magaly Medina acusa a Laura Spoya de encubrir a Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya defendió a Mario irivarren

Las palabras de la conductora marcaron el tono de un análisis más amplio sobre lo que, según ella, representa una falta de coherencia ética en figuras públicas que, por un lado, construyen una imagen mediática basada en valores, pero por otro evitan asumir una postura clara frente a situaciones polémicas que involucran a su círculo cercano.

En contraste, durante el podcast, Laura Spoya optó por una narrativa centrada en la empatía y la condición humana, defendiendo la idea de que los errores no definen completamente a una persona. “No somos quién para poder juzgar a las personas, ni tampoco vamos a crucificar a nadie. Sí tienen que saber que obviamente Mario es nuestro hermano, es nuestro amigo”, sostuvo.

A su intervención se sumó uno de sus compañeros, quien respaldó esa postura con un escueto “Obvio”, reforzando la idea de lealtad dentro del grupo. Spoya continuó desarrollando su argumento: “Si la está pasando mal, o si es así, uno comete errores, de todas formas sigue siendo tu brother”.

Polémica total: Magaly Medina acusa a Laura Spoya de encubrir a Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Laura Spoya advierte que siempre habla con Mario Irivarren y Gerardo

Lejos de quedarse ahí, la conductora profundizó en su enfoque, señalando que los errores forman parte del aprendizaje personal. “Esto no significa que sea una mala persona, para nada. Yo creo que ya nosotros hemos hablado en privado con Mario y cada vez que alguno de nosotros la ha cagado, que han sido innumerables veces, como ustedes sabrán”, dijo, generando reacciones divididas entre los oyentes.

“Siempre hemos hablado en privado a desahuevarlo. Bien, a veces se olvidan que somos seres humanos, la cagamos, a veces uno la caga, aprende y es parte de la vida también cometer errores”, añadió, dejando en claro que su postura prioriza la amistad y el manejo interno de los conflictos.

Polémica total: Magaly Medina acusa a Laura Spoya de encubrir a Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que Laura Spoya no haya criticado a Mario Irivarren

Sin embargo, estas declaraciones no hicieron más que intensificar la crítica de Magaly Medina, quien cuestionó con dureza lo que considera una peligrosa relativización de hechos que, según ella, fueron premeditados y no simples equivocaciones.

“Ay, claro, es parte de la vida cometer errores, pero cuando estás en un streaming donde hablas de tus valores, donde tienes un público al que le dices que te sigan, donde tienes unas marcas que marcan cierto significado ético y moral, porque por eso están avalándote ahí con tu público, cuando tienes que responderle a un público que no necesariamente es el de tu edad, sino un público más joven, entonces ahí demuestras la madera de la que estás hecha”, enfatizó.

Para Medina, el punto crítico radica en la responsabilidad pública que asumen los creadores de contenido. En ese sentido, cuestionó directamente la capacidad de Spoya como comunicadora. “¿Tienes vena para ser comunicadora o no? ¿O simplemente eres la cómplice de tus amiguitos? Que hagan lo que quieran. ‘Ay, no, yo no los juzgo. Todos somos seres humanos’. ¿Errores? ¿Perdón?”, arremetió.

La conductora fue más allá al analizar el contexto del ampay, insistiendo en que no se trató de una situación espontánea. “Que un hombre premeditadamente salga de fin de semana, organice una juerga en un yate con amiguitas, que tenga alquilado todo, debidamente planificado, ¿es un error involuntario? Nadie los obligó a ir ese fin de semana. Se fueron, tomaron el riesgo, quisieron”, sostuvo, marcando una clara diferencia entre un error y una decisión consciente.

Polémica total: Magaly Medina acusa a Laura Spoya de encubrir a Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

En su discurso, también cuestionó la percepción que —según ella— algunos de los involucrados tendrían sobre sus parejas. “Ellos se creyeron más vivos que el resto. Por supuesto, se creyeron más vivos que sus novias, porque a sus novias, como siempre las han considerado, como unas débiles mentales, como unas pobres mujeres que aguantan todo”, afirmó con dureza.

El análisis de Medina incluyó además una crítica al manejo mediático del tema dentro del propio podcast. “¿Y qué cosa hace la cómplice? ¿Qué hace esta pobre mujer? Entonces, ahora lo que hace es le tira el salvavidas a su amigo. ‘Él es nuestro brother. No lo podemos crucificar’. ¿Ah, no? ¿Y qué haces entonces?”, cuestionó.

Polémica total: Magaly Medina acusa a Laura Spoya de encubrir a Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.