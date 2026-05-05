Perú

Perú, manual práctico para dispararse al pie en energía y transporte

Si el Perú quiere transitar en serio hacia la electromovilidad, la condición previa es dejar de subsidiar el uso de combustibles y corregir una distorsión que hoy impide que el sistema cambie y que por el contrario funcione como una barrera prácticamente infranqueable.

Guardar
La electromovilidad se enmarca en las acciones de desarrollo sustentable y el uso responsable de los recursos naturales (Freepik)
La electromovilidad se enmarca en las acciones de desarrollo sustentable y el uso responsable de los recursos naturales (Freepik)

Si de política pública se trata, el Perú tiene la extraña habilidad de dispararse al pie y, en energía y transporte, lo hace con precisión quirúrgica.

Nuestro sistema de transporte descansa casi por completo en el uso de recursos fósiles importados, caros y altamente contaminantes. Pero, además, hemos construido con entusiasmo un sistema que los subsidia para dar la ilusión de que son baratos. Esto ocurre de tres formas, el Estado amortigua el precio de los combustibles, reduce o evita que se les impongan impuestos y no les cobra los costos reales de contaminar. Y todo esto, por supuesto, con cargo al dinero de todos los peruanos, porque aquí no hay medidas mágicas, al final de una forma u otra siempre alguien paga la cuenta y ese alguien somos nosotros.

PUBLICIDAD

El Fondo Monetario Internacional estima que el Perú subsidia el uso de combustibles fósiles cada año por un aproximado del 4 % de su PBI. Eso equivale a cientos de millones de dólares, dinero que beneficia principalmente a importadores y comercializadores de combustible, mientras mantiene a los usuarios atrapados en el mismo bucle.

En resumen, importamos combustibles caros, los subvencionamos para que parezcan baratos, sostenemos ese círculo vicioso y luego pretendemos que tecnologías como la electromovilidad compitan en ese contexto desigual. La consigna parece clara, hacer que cualquier alternativa limpia sea inviable.

PUBLICIDAD

Lo que hasta hoy se ha hecho en electromovilidad en el Perú, son medidas aisladas, sin articulación y sin resultados. Se aprobó el Fondo para el Impulso a la Electromovilidad que nunca se reglamentó, por lo que, en la práctica, nació muerto. Y lo más insólito fue un dictamen aprobado por mayoría en el Congreso para, supuestamente, promover el transporte verde, pero incluía también incentivos para vehículos a diésel, como hacer una campaña para dejar de fumar regalando cigarrillos. ¿Cómo algo así de incoherente pudo prosperar? Probablemente se trate de un caso que requiere menos economistas y más psiquiatras forenses.

Si el Perú quiere transitar en serio hacia la electromovilidad, la condición previa es dejar de subsidiar el uso de combustibles y corregir una distorsión que hoy impide que el sistema cambie y que por el contrario funcione como una barrera prácticamente infranqueable.

Pero, en medio de este panorama, que por momentos parece insalvable, queda al menos un consuelo. Somos un país inmensamente rico en recursos energéticos renovables para la generación eléctrica, una condición indispensable para impulsar la electromovilidad. Porque, claro, sería poco sensato apostar por ella sobre un sistema eléctrico con predominio fósil, aunque ya hemos comprobado que en el Perú lo absurdo no solo es posible, sino que suele prosperar.

Una segunda ventana de oportunidad es el próximo cambio de gobierno. Se irán quienes al igual que todos los otros que los antecedieron no mostraron mayor interés en cambiar las cosas y, con algo de suerte, quizá tengan ganas de hacerlo mejor.

El primer paso debería ser revisar todos los subsidios, directos e indirectos, explícitos o disfrazados, que favorecen a los combustibles fósiles, y empezar a desmontar aquello que hoy funciona como una barrera para el ingreso de tecnología limpias en el transporte.

No hay que inventar nada. Países vecinos como Chile ya avanzan en esa dirección y cuentan con alrededor de 3000 buses eléctricos en su sistema de transporte. Como contraste, y casi como broma, el Perú apenas tiene 20 buses eléctricos en circulación.

Lo que se necesita es una estrategia nacional real, con metas, plazos, incentivos claros y reglas estables. Debe definir cuántos buses eléctricos se requieren, en qué plazos y cómo se financiarán; además de impulsar la construcción de infraestructura de carga, garantizar su interoperabilidad y articularla con la planificación urbana. Todo lo que no apunte a cambios reales y a una política con propósito de cambio, solo es maquillaje.

Eliminar subsidios no es popular, requiere decisión. Al final, estos “regalos” funcionan como un populismo rentable, generan réditos políticos y benefician sobre todo a quienes ven crecer su participación de mercado y, en ese caso concreto a costa que los peruanos paguemos más por respirar aire tóxico y de los más tóxicos de la región.

Seguir dependiendo de recursos energéticos costoso, que no producimos, que debemos importar y que están sujetos a la logística y al juego geopolítico de las grandes potencias, es un riesgo que ya no debemos seguir asumiendo.

Imagen SBJCYOOO7JFIZAG7QGZBV6ZK4U

Temas Relacionados

ElectromovilidadCombustibles fósilesPerúenergías limpiasperu-noticiasOpinión

Más Noticias

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima convertirá sus calles en boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Cada vez más familias prefieren celebrar a mamá con comida y momentos juntos, en espacios pensados para disfrutar sin preocupaciones

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima convertirá sus calles en boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

La atacante peruana renovó una temporada más con el conjunto de Chorrillos, pese a mostrar su interés de jugar por la ‘U’

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Nueva modalidad delictiva en Miraflores: roban autos y objetos con bloqueadores de señal

Un sujeto fue capturado en flagrancia luego de desactivar la alarma de un vehículo con un handy y robar pertenencias del interior

Nueva modalidad delictiva en Miraflores: roban autos y objetos con bloqueadores de señal

Indecopi anula marca peruana por copiar imagen registrada de Shaquille O’Neal: ¿cómo se veía?

Una disputa internacional por la imagen de una leyenda del básquet. El organismo determinó que la marca peruana actuó ‘de mala fe’ por reproducir la silueta de ‘Shaq’

Indecopi anula marca peruana por copiar imagen registrada de Shaquille O’Neal: ¿cómo se veía?

¿A qué hora juega La Tinka? Horario, cómo ver el sorteo, resultados y el pozo millonario

La lotería más popular del Perú sortea millones dos veces por semana. Entérate a qué hora es el sorteo de La Tinka, por qué canal verlo en vivo, cómo jugar desde tu celular y cuánto puedes ganar si aciertas los seis números esta semana

¿A qué hora juega La Tinka? Horario, cómo ver el sorteo, resultados y el pozo millonario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Elecciones 2026: Misión de observación de la OEA expresa “preocupación por amenazas y hostigamiento” contra autoridades

PJ ordena a la JNJ reponer a Rafael Ruíz Hidalgo, el exconsejero vacado por ocultar condena: ¿Fallo debe cumplirse ahora?

Rafael Ruiz Hidalgo: la historia del miembro de la JNJ que ocultó una condena, fue vacado y ahora un juez ordena su reposición

“Inadmisible”: oficiales en retiro de la FAP rechazan dichos de José Balcázar sobre compra de los F-16

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

Erick Elera habla de su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su deseo de seguir cantando

¿Quién es Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, la mujer con la que Pedro Aquino fue infiel a su esposa?

Andrea Llosa reconoce el fracaso de su programa en Panamericana TV: “No funcionó, no hay que decorar”

A sus 17 años, Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, emociona al regalar una casa a sus padres en Chepén

Esposa de Pedro Aquino anuncia separación y responde a la otra mujer tras infidelidad: “Merecemos dignidad”

DEPORTES

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Giancarlo Granda lapidó a Jorge Fossati y Franco Velazco por polémicas declaraciones: “Pelea de niños”

A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Venezuela por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Cenaida Uribe reveló si fichará a Nicole Pérez y Emily Zinger en Alianza Lima: “Hay jugadoras que quieren venir y ser titulares”

Fichajes de Universitario vóley EN VIVO: refuerzos y salidas para la Liga Peruana 2026/2027