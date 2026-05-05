Giancarlo Granda lapidó a Jorge Fossati y Franco Velazco por polémicas declaraciones: “Pelea de niños”

El periodista deportivo habló del conflicto entre el técnico uruguayo y el administrador de Universitario. (Video: Radio Nacional)

La actualidad de Universitario de Deportes muestra una recuperación futbolística clara, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, donde los resultados recientes han devuelto confianza a la hinchada. Sin embargo, el club aún no define el futuro de su dirección técnica, teniendo a Jorge Araujo en el cargo. Al mismo tiempo, se reaviva la polémica por la salida de Jorge Fossati a finales del año pasado. La controversia entre el técnico uruguayo y el administrador Franco Velazco ha sido analizada públicamente por Giancarlo Granda.

“Me parece una pelea de niños. Entiendo la postura de ambos, pero me parece que lo que se establece es una pelea de inválidos, como una pelea de Metapods (pokemones)”, habló en Radio Nacional al referirse a la disputa entre el directivo y el entrenador como improductiva.

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El periodista deportivo profundizó en los detalles, resaltando que las demandas atribuidas a Fossati —como el deseo de un auto de alta gama o asientos de primera clase— resultan exageradas. “Me queda clarísimo que no le iban a dar un Audi, sino de la marca que auspicia a Universitario”, afirmó.

El detonante del conflicto fue la exposición pública de las condiciones que supuestamente habría solicitado Fossati para su continuidad, entre ellas un aumento salarial y ciertos privilegios logísticos. “Fossati tuvo un accidente y contó ayer que en ese accidente, que la pasó mal el ‘profe’, le querían cobrar el chofer”, dijo.

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Giancarlo Granda lapidó a Jorge Fossati y Franco Velazco por polémicas declaraciones.

El ‘Flaco’ también reconoció un punto clave en la posición del uruguayo: “Hay una cosa en la cual le voy a dar absolutamente la razón a Jorge Fossati, con quien nunca he tenido relación, no lo conozco y hasta dije que no me gustaba cómo declaraba. Ese humito que tiran es tóxico, a mí no me gusta; y el tema del sueldo es un tema importante porque él sostiene que lo tienen escrito, pero Velazco dice que pidió el doble, por lo que le está pidiendo la rectificación”.

La polémica escaló cuando Fossati, lejos de atacar institucionalmente a Universitario, centró su reclamo en la figura de Velazco. Granda fue enfático: “Fossati no va contra la ‘U’, sino contra Velazco, por la honorabilidad de la persona”. La disputa, lejos de cerrarse, parece destinada a prolongarse por la insistencia de ambas partes en defender su versión y reputación.

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Conflicto entre Franco Velazco y Jorge Fossati

El episodio comenzó a finales de la temporada pasada, luego de que Universitario lograra el tricampeonato bajo la conducción de Jorge Fossati. Franco Velazco, administrador del club, explicó en una reciente conferencia de prensa que existía un acuerdo de confidencialidad para no hacer públicas las negociaciones. Sin embargo, según Velazco, Fossati continuó enviando mensajes y realizando comentarios negativos sobre la dirigencia en distintos medios durante los meses posteriores a su salida, lo que motivó la respuesta del directivo.

Velazco aseguró que la no renovación se debió a exigencias que excedían los límites de la institución. “No podemos aceptar que un profesional exija el doble de sueldo, autos de alta gama, asientos de primera clase o injerencia en decisiones comerciales y de marketing del club. Por esa razón no se renovó el vínculo”, explicó, subrayando que la política institucional está por encima de cualquier individuo. Velazco concluyó su intervención con una advertencia: “No hablaré más del tema y espero que él tampoco, porque de seguir así esto no terminará nunca”.

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La respuesta no se hizo esperar. Pablo Betancourt, representante de Fossati, desmintió categóricamente las declaraciones de Velazco. El agente sostuvo que “Velazco faltó a la verdad” al atribuirle a Fossati demandas de lujos y privilegios, y anunció que tomarían medidas legales para exigir una rectificación. “El profesor tiene un gran cariño por Universitario, pero jamás pidió el doble de sueldo, y eso lo tenemos por escrito. Tampoco solicitó un auto de alta gama ni pasajes en primera clase, que ni siquiera existen como tal”, afirmó. Además, aclaró que Fossati no renunció, sino que fue separado por el club, y que cuentan con pruebas para respaldar su versión.

Pablo Betancourt le respondió al administrador de la 'U' por los supuestos requerimientos para seguir el año pasado. (Video: Fútbol Satélite)

En este contexto, la pregunta sobre quién resultará más perjudicado con la polémica sigue abierta. Giancarlo Granda planteó la interrogante: “¿Franco Velazco de verdad pensó que Fossati no le iba a responder? Si lo está calumniando en teoría y está diciendo algo que no es verdad, porque Fossati dice que lo tiene en papeles, claramente iba a salir a responder. Acá la imagen que va a salir dañada es la de Velazco si es que no tiene la sartén por el mango o si no tiene la razón. Fossati está pidiendo que se rectifique, no va a quedar ahí”.

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