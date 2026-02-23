Debate presidencial 2026: temas y el orden de los candidatos que se enfrentarán el 30-31 de marzo y 1 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió, mediante sorteo, el cronograma y la dinámica de la segunda fase del debate presidencial 2026, que se desarrollará de forma presencial en el Centro de Convenciones de Lima los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. En este tramo, 36 candidatos presidenciales se enfrentarán en bloques de 12 por jornada.
La transmisión de los debates, que comenzará a las 20:00 horas a través de JNE Media, contará con la moderación de Tatiana Alemán y Pedro Tenorio. Los postulantes de cada fecha estarán agrupados en cuatro bloques de tres, alternando exposición de propuestas, interacción con preguntas ciudadanas y desarrollo de ejes temáticos priorizados por el organismo electoral.
¿Qué temas debatirán en la segunda fase?
En la segunda fase, los temas centrales serán empleo, desarrollo y emprendimiento así como educación, innovación y tecnología, seleccionados en coordinación con las organizaciones políticas para responder a los desafíos nacionales en materia de crecimiento económico, generación de oportunidades y modernización del sistema educativo.
La dinámica del debate seguirá el esquema definido por el JNE: el primer bloque asigna un minuto para la exposición de propuestas y dos minutos y medio para comentarios y preguntas entre los candidatos; el segundo bloque otorga protagonismo a la ciudadanía, que podrá realizar preguntas directas desde distintas regiones del país, con un minuto y medio para las respuestas; el tercer bloque profundiza en un eje temático clave, con tiempos similares, y el cuarto permite a cada postulante un minuto para su mensaje final.
¿Quiénes se enfrentarán el 30 y 31 de marzo, y 1 de abril?
El 30 de marzo, se enfrentarán:
- Perú Moderno (Carlos Jaico)
- Somos Perú (George Forsyth)
- Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra)
- Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli)
- Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales)
- Partido Sí Creo (Carlos Espá)
- Cooperación Popular (Yonhy Lescano)
- PRIN (Walter Chirinos)
- Alianza Electoral Venceremos (Ronald Atencio)
- Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera)
- País para Todos (Carlos Álvarez)
- Partido Aprista Peruano (Enrique Valderrama)
El 31 de marzo será el turno de:
- Patriótico del Perú (Herbert Caller)
- Partido Morado (Mesías Guevara)
- Juntos por el Perú (Roberto Sánchez)
- Progresemos (Paul Jaimes)
- Fuerza Popular (Keiko Fujimori)
- Renovación Popular (Rafael López Aliaga)
- Primero la Gente (Marisol Pérez Tello)
- Perú Primero (Mario Vizcarra)
- Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco)
- Perú Libre (Vladimir Cerrón)
- Perú Acción (Francisco Diez Canseco)
El 1 de abril, participarán:
- Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont)
- Libertad Popular (Rafael Belaunde)
- Podemos Perú (José Luna)
- Alianza para el Progreso (César Acuña)
- Partido Político Integridad Democrática (Wolfgang Grozo)
- Un Camino Diferente (Rosario Fernández)
- Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto)
- Partido Democrático Federal (Armando Massé)
- Ahora Nación (Alfonso López Chau)
- Salvemos al Perú (Antonio Ortiz)
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores (Napoleón Becerra)
- Avanza País (José Williams)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, recalcó que la modalidad será estrictamente presencial y solo los candidatos presidenciales podrán intervenir. “La presencia de los postulantes es obligatoria. No se permitirá la participación de candidatos a vicepresidencias ni de representantes partidarios”, puntualizó, subrayando la importancia de que cada aspirante exponga sus propuestas ante la ciudadanía en igualdad de condiciones.
La transmisión a través de JNE Media permitirá el acceso libre y directo del público a los debates, fomentando un voto informado y responsable. Además, el organismo electoral ha implementado mecanismos para recoger preguntas desde todas las regiones, asegurando la representación de preocupaciones diversas en los bloques participativos.