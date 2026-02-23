Debate presidencial 2026: temas y el orden de los candidatos que se enfrentarán el 30-31 de marzo y 1 de abril

JNE realizó el sorteo de temas y candidatos para las dos fases del debate presidencial 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió, mediante sorteo, el cronograma y la dinámica de la segunda fase del debate presidencial 2026, que se desarrollará de forma presencial en el Centro de Convenciones de Lima los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. En este tramo, 36 candidatos presidenciales se enfrentarán en bloques de 12 por jornada.

La transmisión de los debates, que comenzará a las 20:00 horas a través de JNE Media, contará con la moderación de Tatiana Alemán y Pedro Tenorio. Los postulantes de cada fecha estarán agrupados en cuatro bloques de tres, alternando exposición de propuestas, interacción con preguntas ciudadanas y desarrollo de ejes temáticos priorizados por el organismo electoral.

¿Qué temas debatirán en la segunda fase?

En la segunda fase, los temas centrales serán empleo, desarrollo y emprendimiento así como educación, innovación y tecnología, seleccionados en coordinación con las organizaciones políticas para responder a los desafíos nacionales en materia de crecimiento económico, generación de oportunidades y modernización del sistema educativo.

La dinámica del debate seguirá el esquema definido por el JNE: el primer bloque asigna un minuto para la exposición de propuestas y dos minutos y medio para comentarios y preguntas entre los candidatos; el segundo bloque otorga protagonismo a la ciudadanía, que podrá realizar preguntas directas desde distintas regiones del país, con un minuto y medio para las respuestas; el tercer bloque profundiza en un eje temático clave, con tiempos similares, y el cuarto permite a cada postulante un minuto para su mensaje final.

Debate presidencial se realizará en dos fases de tres día cada una (Foto: TV Perú)

¿Quiénes se enfrentarán el 30 y 31 de marzo, y 1 de abril?

El 30 de marzo, se enfrentarán:

Perú Moderno (Carlos Jaico)

Somos Perú (George Forsyth)

Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra)

Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli)

Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales)

Partido Sí Creo (Carlos Espá)

Cooperación Popular (Yonhy Lescano)

PRIN (Walter Chirinos)

Alianza Electoral Venceremos (Ronald Atencio)

Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera)

País para Todos (Carlos Álvarez)

Partido Aprista Peruano (Enrique Valderrama)

El 31 de marzo será el turno de:

Patriótico del Perú (Herbert Caller)

Partido Morado (Mesías Guevara)

Juntos por el Perú (Roberto Sánchez)

Progresemos (Paul Jaimes)

Fuerza Popular (Keiko Fujimori)

Renovación Popular (Rafael López Aliaga)

Primero la Gente (Marisol Pérez Tello)

Perú Primero (Mario Vizcarra)

Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco)

Perú Libre (Vladimir Cerrón)

Perú Acción (Francisco Diez Canseco)

El 1 de abril, participarán:

Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont)

Libertad Popular (Rafael Belaunde)

Podemos Perú (José Luna)

Alianza para el Progreso (César Acuña)

Partido Político Integridad Democrática (Wolfgang Grozo)

Un Camino Diferente (Rosario Fernández)

Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto)

Partido Democrático Federal (Armando Massé)

Ahora Nación (Alfonso López Chau)

Salvemos al Perú (Antonio Ortiz)

Partido de los Trabajadores y Emprendedores (Napoleón Becerra)

Avanza País (José Williams)

El presidente del JNE, Roberto Burneo, recalcó que la modalidad será estrictamente presencial y solo los candidatos presidenciales podrán intervenir. “La presencia de los postulantes es obligatoria. No se permitirá la participación de candidatos a vicepresidencias ni de representantes partidarios”, puntualizó, subrayando la importancia de que cada aspirante exponga sus propuestas ante la ciudadanía en igualdad de condiciones.

La transmisión a través de JNE Media permitirá el acceso libre y directo del público a los debates, fomentando un voto informado y responsable. Además, el organismo electoral ha implementado mecanismos para recoger preguntas desde todas las regiones, asegurando la representación de preocupaciones diversas en los bloques participativos.