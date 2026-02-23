Perú

Debate presidencial 2026: temas y el orden de los candidatos que se enfrentarán el 30-31 de marzo y 1 de abril

Los candidatos volverán a enfrentarse en una segunda fase, la cual será moderada por los periodistas Tatiana Alemán y Pedro Tenorio

JNE realizó el sorteo de
JNE realizó el sorteo de temas y candidatos para las dos fases del debate presidencial 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió, mediante sorteo, el cronograma y la dinámica de la segunda fase del debate presidencial 2026, que se desarrollará de forma presencial en el Centro de Convenciones de Lima los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. En este tramo, 36 candidatos presidenciales se enfrentarán en bloques de 12 por jornada.

La transmisión de los debates, que comenzará a las 20:00 horas a través de JNE Media, contará con la moderación de Tatiana Alemán y Pedro Tenorio. Los postulantes de cada fecha estarán agrupados en cuatro bloques de tres, alternando exposición de propuestas, interacción con preguntas ciudadanas y desarrollo de ejes temáticos priorizados por el organismo electoral.

¿Qué temas debatirán en la segunda fase?

En la segunda fase, los temas centrales serán empleo, desarrollo y emprendimiento así como educación, innovación y tecnología, seleccionados en coordinación con las organizaciones políticas para responder a los desafíos nacionales en materia de crecimiento económico, generación de oportunidades y modernización del sistema educativo.

La dinámica del debate seguirá el esquema definido por el JNE: el primer bloque asigna un minuto para la exposición de propuestas y dos minutos y medio para comentarios y preguntas entre los candidatos; el segundo bloque otorga protagonismo a la ciudadanía, que podrá realizar preguntas directas desde distintas regiones del país, con un minuto y medio para las respuestas; el tercer bloque profundiza en un eje temático clave, con tiempos similares, y el cuarto permite a cada postulante un minuto para su mensaje final.

Debate presidencial se realizará en
Debate presidencial se realizará en dos fases de tres día cada una (Foto: TV Perú)

¿Quiénes se enfrentarán el 30 y 31 de marzo, y 1 de abril?

El 30 de marzo, se enfrentarán:

  • Perú Moderno (Carlos Jaico)
  • Somos Perú (George Forsyth)
  • Fe en el Perú (Álvaro Paz de la Barra)
  • Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli)
  • Partido Demócrata Verde (Alex Gonzales)
  • Partido Sí Creo (Carlos Espá)
  • Cooperación Popular (Yonhy Lescano)
  • PRIN (Walter Chirinos)
  • Alianza Electoral Venceremos (Ronald Atencio)
  • Frente de la Esperanza 2021 (Fernando Olivera)
  • País para Todos (Carlos Álvarez)
  • Partido Aprista Peruano (Enrique Valderrama)

El 31 de marzo será el turno de:

  • Patriótico del Perú (Herbert Caller)
  • Partido Morado (Mesías Guevara)
  • Juntos por el Perú (Roberto Sánchez)
  • Progresemos (Paul Jaimes)
  • Fuerza Popular (Keiko Fujimori)
  • Renovación Popular (Rafael López Aliaga)
  • Primero la Gente (Marisol Pérez Tello)
  • Perú Primero (Mario Vizcarra)
  • Demócrata Unido Perú (Charlie Carrasco)
  • Perú Libre (Vladimir Cerrón)
  • Perú Acción (Francisco Diez Canseco)

El 1 de abril, participarán:

  • Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont)
  • Libertad Popular (Rafael Belaunde)
  • Podemos Perú (José Luna)
  • Alianza para el Progreso (César Acuña)
  • Partido Político Integridad Democrática (Wolfgang Grozo)
  • Un Camino Diferente (Rosario Fernández)
  • Partido del Buen Gobierno (Jorge Nieto)
  • Partido Democrático Federal (Armando Massé)
  • Ahora Nación (Alfonso López Chau)
  • Salvemos al Perú (Antonio Ortiz)
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores (Napoleón Becerra)
  • Avanza País (José Williams)

El presidente del JNE, Roberto Burneo, recalcó que la modalidad será estrictamente presencial y solo los candidatos presidenciales podrán intervenir. “La presencia de los postulantes es obligatoria. No se permitirá la participación de candidatos a vicepresidencias ni de representantes partidarios”, puntualizó, subrayando la importancia de que cada aspirante exponga sus propuestas ante la ciudadanía en igualdad de condiciones.

La transmisión a través de JNE Media permitirá el acceso libre y directo del público a los debates, fomentando un voto informado y responsable. Además, el organismo electoral ha implementado mecanismos para recoger preguntas desde todas las regiones, asegurando la representación de preocupaciones diversas en los bloques participativos.

JNE Elecciones 2026 Elecciones Peru 2026 peru-politica

