Polémica en La Granja VIP tras la filtración del ampay de Mario Irivarren y Said Palao: Gabriela Herrera y Diego Chavarri comparten el ‘chisme’

Gabriela Herrera le cuenta el ampay de Mario Irivarren y Said Palao a Diego Chavarri. El exfutbolista no pudo ocultar su sorpresa. La Granja VIP

La convivencia dentro de La Granja VIP se vio sacudida por un inesperado episodio cuando Gabriela Herrera compartió con Diego Chávarri detalles sobre el reciente ampay protagonizado por Mario Irivarren y Said Palao. La noticia tomó por sorpresa al exfutbolista, quien manifestó su asombro al enterarse del hecho, en el que ambos integrantes de Esto es Guerra quedaron expuestos en imágenes difundidas por Magaly TV La Firme.

“Nooo, la cagóoo”, fue la reacción de Diego Chávarri. aludiendo al error cometido por sus compañeros en relación con sus parejas, Onelia Molina y Alejandra Baigorria. Una y otra vez, el exfutbolista y la modelo lamentaron lo sucedido e indicaron que Mario Irivarren y Said Palao ya habían perjudicado sus relaciones por su encuentro con otras mujeres en Argentina.

Usuarios sorprendidos

Al ver estas imágenes, los usuarios cuestionaron cómo Herrera pudo acceder a datos externos estando aislada junto con los demás concursantes. Según narró la propia modelo, una persona le habría contado el ampay emitido en Magaly TV La Firme: “No sabes lo que me he enterado”, le dijo, a lo que ella respondió: “Cómo voy a saber si estoy encerrada”, procediendo a contarle los pormenores. Acto seguido, Gabriela le contó a Chávarri, evitando mencionar a los protagonistas.

El momento se vivió en un ambiente de cierta confidencialidad entre ambos, mientras el resto de los participantes continuaba con las actividades habituales en la granja.

El hecho de que Gabriela Herrera lograra enterarse de lo ocurrido generó suspicacias entre los seguidores de La Granja VIP, quienes expresaron en redes sociales su escepticismo respecto a la supuesta incomunicación de los participantes con el exterior. Diversos usuarios señalaron la contradicción entre el aislamiento prometido por la producción y la posibilidad de recibir información relevante sobre la farándula peruana.

Gabriel Herrera y Diego Chavarri hablaron del ampay de Mario Irivarren con Said Palao. La Granja VIP

¿Yaco Eskenazi filtró el ‘chisme’?

En este contexto, surgieron teorías sobre la identidad de la persona que habría filtrado los detalles a Herrera. Una de las hipótesis más difundidas apunta a Yaco Eskenazi, conductor del reality, quien en una transmisión mencionó que tuvo oportunidad de conversar con Gabriela Herrera y Pamela López sobre temas ajenos a la competencia, lo que alimentó la especulación sobre la circulación del “chisme” dentro del encierro.

El episodio generó una ola de reacciones en plataformas digitales, donde la audiencia de La Granja VIP debatió sobre la autenticidad del formato de reality. Los cuestionamientos se centraron en la transparencia de las reglas.

Gabriela Herrera le cuenta el ampay de Mario Irivarren y Said Palao a Diego Chavarri. El exfutbolista no pudo ocultar su sorpresa. La Granja VIP

El ampay

El ampay, difundido el 17 de marzo por el programa conducido por Magaly Medina, mostró a Mario Irivarren y Said Palao en situaciones comprometedoras durante un viaje a Argentina. Las imágenes registraron a los integrantes de Esto es Guerra compartiendo en un alojamiento alquilado y posteriormente en un yate en el Delta del Tigre, acompañados de mujeres y consumiendo alcohol. La narración del programa resaltó la ausencia de sus respectivas parejas y cuestionó el nivel de compromiso de ambos con Onelia Molina y Alejandra Baigorria.

“Ni una hora pasó y ya comenzaron a desfilar las muchachas que nos acompañarán durante todo este cuento de hadas”, describió el reportaje, que reconstruyó el itinerario del grupo desde la llegada al alojamiento hasta la fiesta en el yate.

La cobertura de Magaly TV La Firme incluyó comentarios de la propia Magaly Medina, quien señaló: “Las personas que están enamoradas, involucradas, que tienen respeto por su relación… no son deshonestas, no mienten, no engañan”.

¡Captados en Argentina! Mario Irivarren y Said Palao, junto a Patricio Parodi, protagonizan una escandalosa fiesta en un yate, llena de bailes, besos y situaciones comprometedoras con varias señoritas. ¿Qué dirán sus parejas? | ATV / Magaly TV: La Firme

El programa puso énfasis en la planeación previa del viaje y en cómo los involucrados intentaron evitar que las cámaras captaran la presencia de las otras mujeres. Una de las escenas más comentadas mostró a Mario Irivarren en actitud cercana con una joven, lo que habría derivado en un beso. “Mario estaba arrebatado… se pone al medio de estas dos minitas para lanzarle unos pasos de perreo”, consignó la emisión.