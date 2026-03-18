Magaly Medina a Onelia Molina y Alejandra Baigorria tras juerga de Said Palao y Mario Irivarren: “No necesitan un tipo que no esté comprometido”

El ampay en Buenos Aires generó una fuerte reacción en vivo por parte de Magaly Medina. ATV/ Magaly TV La Firme.

El inicio de la última edición de Magaly TV La Firme este 17 de marzo estuvo marcado por un tono firme, crítico y cargado de mensajes directos hacia las protagonistas y protagonistas del más reciente escándalo mediático. Magaly Medina, fiel a su estilo, no solo presentó el esperado ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina, sino que aprovechó los primeros minutos del programa para reflexionar —desde su perspectiva— sobre las relaciones sentimentales, la fidelidad y el valor propio, en un discurso que rápidamente se viralizó.

Desde el arranque, la conductora lanzó una frase que llamó la atención por su ironía y por a quiénes parecía ir dirigida: “Hola. Hola, eso deben decir ahora Onelia Molina y Alejandra Baigorria. No me digas mentiritas, que yo sé siempre la verdad, porque así es, así es”. Con estas palabras, Magaly Medina dejó claro que el enfoque del programa estaría centrado no solo en los hechos, sino en el impacto emocional que estos podrían tener en las parejas de los involucrados.

A lo largo de su intervención, la periodista cuestionó duramente lo que considera una falta de compromiso por parte de los chicos reality, apuntando directamente a conductas que, según su análisis, evidencian una desconexión emocional en sus relaciones. “La gente falsa, la gente que no respeta los compromisos, tarde o temprano, siempre se les cae la careta”, afirmó, marcando el tono de su editorial.

Magaly TV La Firme inicia con críticas a Mario Irivarren y Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Su mensaje

El mensaje de Magaly Medina no se quedó en la crítica, sino que también incluyó una suerte de llamado de atención dirigido a Onelia Molina y Alejandra Baigorria, a quienes describió como mujeres independientes y valiosas. “Y esta vez espero colaborar esta noche para que dos mujeres guapas, trabajadoras, que no necesitan un tipo que no esté comprometido con ellas y que no las ame y las valore como las dos se lo merecen”, sostuvo. En esa misma línea, reforzó su postura con una declaración que buscaba conectar con una audiencia más amplia: “Porque todas las mujeres merecemos el mejor de los amores, el mejor de los tratos, el mejor de los respetos”.

Uno de los puntos más polémicos del discurso fue cuando se refirió directamente a la situación de Said Palao, quien, según las imágenes difundidas, habría actuado como si estuviera soltero durante el viaje. “Y cuando los hombres que se creen solterísimos, el Said, según él, estaba solterísimo el fin de semana”, comentó con evidente ironía. Además, desmintió versiones que circulaban en redes sociales sobre la antigüedad del material: “Ah, porque por ahí he leído en redes sociales: ‘Ah, eso deben ser imágenes antiguas’. No, señores, son de este fin de semana. Fin de semana del trece, del catorce y del quince”.

La conductora también brindó detalles sobre cómo se obtuvo el ampay, resaltando el trabajo de su equipo. “Este fin de semana que acaba de pasar, que un equipo de investigadores viajó hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para justamente hacer este trabajo: verlos a ellos cuando pensaban que nadie los veía”, explicó. Según su relato, los involucrados habrían organizado cuidadosamente su viaje: “Paseando en un yate, bebiendo con este grupo de amigas, bien producido su fin de semana, ¿ah? Se encargaron de producir su fin de semana, de hacer los contactos, de alquilar su Airbnb en Palermo, un barrio muy bonito de Buenos Aires, de hacer sus asados, de salir con estas amigas que ya estaban listecitas para acompañarlos”.

Magaly TV La Firme inicia con críticas a Mario Irivarren y Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina lamenta las ilusiones de Alejandra Baigorria

El caso de Said Palao fue especialmente cuestionado por Magaly Medina, quien contrastó estas imágenes con las declaraciones públicas de su pareja. “Eso es de un hombre casado como Said Palao, cuya mujer viene diciendo en todos los programas de televisión que ella ya está preparándose para quedar embarazada, porque el Said es un buen hijo, es un buen padre y es el amor de su vida”, señaló, dejando entrever una aparente contradicción entre el discurso público y los hechos.

En paralelo, la conductora también se refirió a la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren, recordando episodios pasados que, según ella, evidenciarían patrones de comportamiento. “Lo mismo nos dice Onelia, que después no aprendió nadita la lección después de lo que hizo Mario Iribarren en la boda de Alejandra, donde estuvo con un ojo mirando a la ex”, comentó. Además, criticó el hecho de que la modelo haya decidido retomar la relación tras ese episodio: “Y después de todo ese escándalo y el bochorno, ella lo perdona y vuelve con él”.

En uno de los momentos más directos de su intervención, Magaly Medina se dirigió explícitamente a Onelia Molina con un mensaje que no pasó desapercibido: “Ay, no, es que Mario no se sabe expresar, no habló bien. No, no, Onelia, date cuenta. Él no está enamorado de ti”. La periodista argumentó su postura describiendo la actitud de Mario Irivarren durante el viaje: “Porque ahí él parecía el rey de la fiesta. Él era el soltero entre los solteros. Él no tiene ninguna vinculación afectiva y emocional con la que es públicamente su novia”.

Magaly TV La Firme inicia con críticas a Mario Irivarren y Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Amigo de Said Palao y Mario Irivarren recien se había casado

El relato continuó con más detalles sobre el entorno del viaje, incluyendo la presencia de otros amigos del grupo. “Y claro, el único soltero de ahí era el Pato Parodi”, mencionó, agregando que incluso otros acompañantes tendrían compromisos sentimentales. También hizo referencia a un amigo cercano del grupo: “Incluso hay un amigo de ellos que siempre para con ellos... Francho, creo... que creo que se ha casado también”.

Más allá de los nombres propios, el discurso de Magaly Medina giró hacia una reflexión más amplia sobre las relaciones de pareja. “Esa es la mentalidad de mayoría de hombres que no se vinculan emocionalmente con una relación”, sostuvo. Y añadió: “Y cuando tú no te vinculas emocionalmente en una relación, esto es lo que pasa siempre”.

Magaly TV La Firme inicia con críticas a Mario Irivarren y Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también puso énfasis en lo que considera un desequilibrio frecuente en las relaciones, donde una de las partes asume mayor carga emocional. “Hay una persona, como en el caso de Alejandra Baigorria, que es la que defiende la relación, la que da la vida por la relación, la que habla por la relación, la que pone el esfuerzo y es la que jala el carro del matrimonio y de la pareja”, expresó. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de esta dinámica: “Pero entiéndanlo, mujeres, una sola persona no hace una relación”.

En ese sentido, cerró su reflexión con una idea contundente sobre la necesidad de reciprocidad en una pareja: “No se puede sobrevivir a una pareja que no te apoya, que no te ayuda y que no está vinculado contigo, porque la relación, entiéndanlo, es de dos, no de uno. Una no puede estar solamente empujando el coche sola. Nadie sobrevive a eso”.

Magaly TV La Firme inicia con críticas a Mario Irivarren y Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.