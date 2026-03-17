Perú

Samahara Lobatón declaró su amor a Youna en su ingreso a La Granja VIP, aunque niega una relación: “Yo sé que él me está apoyando”

La hija de Melissa Klug sorprendió en su presentación al revelar que mantiene un fuerte vínculo afectivo con el padre de su hija, quien reside en Estados Unidos y enfrenta una delicada situación de salud.

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En la presentación de La Granja VIP, Samahara Lobatón revela que, aunque está soltera, tiene un interés amoroso en Estados Unidos a quien le envía todo su cariño y apoyo.

La llegada de Samahara Lobatón a La Granja VIP se convirtió en uno de los momentos más comentados del estreno. Durante su presentación en el reality de Panamericana TV, la hija de Melissa Klug sorprendió al público al afirmar que no mantiene una relación sentimental con Youna, padre de su primer hijo, pero es su amor.

La joven participante reconoció abiertamente sus sentimientos por el barbero radicado en Estados Unidos, a pesar de las diferencias que han tenido a raíz de su separación.

En el set, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, conductores del programa, cuestionaron a Lobatón sobre su estado sentimental y si dejaba algún amor fuera de la competencia, más allá de sus hijos. Ante la pregunta, la exintegrante de realities respondió: “Yo tengo un amor afuera, en Estados Unidos, que le mando todo mi amor, todo mi cariño. Yo sé que él me está apoyando”, en referencia a Youna, su expareja y padre de su hija.

La conversación tomó un matiz personal cuando los presentadores insistieron sobre la naturaleza del vínculo entre ambos. Lobatón aclaró: “Yo no estoy con él, no tengo una relación con él, pero él sabe que tiene todo mi amor y en verdad estos meses que voy a estar acá encerrada es un espacio para mí también para tomarme un tiempo, para poder pensar las cosas, replantearme, saber qué voy a hacer al salir”.

Estará internada en reality, sin sus hijos

El ingreso de Samahara Lobatón se dio en el contexto del estreno de La Granja VIP, uno de los realities más esperados de la temporada televisiva peruana. El formato reúne a múltiples figuras del espectáculo nacional, quienes se enfrentarán a diversos retos en un entorno rural, aislados del exterior y de sus familias. La presencia de la hija de Melissa Klug es considerado como uno de los atractivos principales del programa, valorando su perfil mediático y su historia personal.

El vínculo entre Lobatón y Youna ha estado en el centro de la atención pública, sobre todo tras la separación y los enfrentamientos que siguieron a ese proceso. A pesar de las polémicas, ambos han mostrado acercamientos recientes, sobre todo en situaciones delicadas como la enfermedad de Youna, quien fue diagnosticado con leucemia en los últimos meses.

Samahara Lobatón declaró su amor
Samahara Lobatón declaró su amor a Youna. Panamricana TV

Según declaraciones en el programa, la producción de La Granja VIP se comprometió a comunicarle a Lobatón cualquier novedad de salud relevante que provenga de Estados Unidos. “La producción sabe que la primera llamada que llegue de él es necesario que ellos me lo comuniquen”, aseguró la participante ante cámaras.

La situación médica de Youna añade una dimensión sensible a la historia. El barbero, quien reside actualmente en Estados Unidos, ha contado con el apoyo de Lobatón pese a la distancia y a la ausencia de una relación formal. El propio equipo del reality reconoció la importancia de mantener informada a la concursante sobre cualquier cambio en el estado de salud de su expareja, en caso de que surjan emergencias durante el encierro.

Reflexionará en este tiempo de encierro

La participación de Samahara Lobatón en el reality representa un desafío personal, ya que implica permanecer alejada de sus hijos, de su madre y de cualquier contacto directo con YounaLa joven destacó que este periodo la ayudará a replantear su futuro y a tomar decisiones sobre su vida personal, mientras atraviesa la experiencia de convivir con otras personalidades del espectáculo bajo las reglas del formato.

Panamericana TV estrenó este lunes 16 de marzo a las 8:30 p.m. ‘La Granja VIP’, un reality que cuenta con la conducción de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. El programa reune a 16 celebridades, quienes vivirán incomunicadas en el campo durante 13 semanas.

  • ‘La Mackyna’
  • Yidda Eslava
  • Pamela López
  • Marck Vito
  • Celine Aguirre
  • Samara Lobatón
  • Pablo Heredia
  • Miguel Vergara
  • Mónica Torres.
  • Cri Cri
  • Gabriela Herrera
  • Renato Rossini Jr.
  • Shirley Arica
  • Diego Chávarri
  • Paul Michael
  • Pati Lorena

Los participantes afrontarán labores agrícolas, cuidado de animales y desafíos físicos y emocionales, sin acceso a teléfonos ni redes sociales. La competencia, que otorga un premio de S/ 100,000, promete mostrar alianzas, conflictos y momentos de convivencia extrema.

Samahara Lobatón fue presentada en
Samahara Lobatón fue presentada en La Granja VIP junto a Celine Aguirre. Panamricana TV

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