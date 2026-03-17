¿Cómo será la distribución de escaños en el Senado? JNE menciona los requisitos que los partidos deben cumplir y aclara dudas

La Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, explica en detalle los dos requisitos que los partidos políticos deben cumplir para superar la valla electoral y acceder a la distribución de escaños en el Senado | Canal N

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jessica Clavijo, explicó cómo será la distribución de escaños en el nuevo Senado peruano y detalló los requisitos que deben cumplir los partidos y alianzas para acceder a curules en la cámara alta. Además, abordó las dudas generadas tras el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra, que ha causado incertidumbre entre sus simpatizantes y en la organización política a la que pertenecía.

Requisitos para acceder al Senado

Jessica Clavijo precisó que el JNE ha emitido precisiones a la Ley Orgánica de Elecciones para establecer, con claridad y anticipación, las condiciones que deben cumplir los partidos o alianzas que busquen acceder al Senado. “Existen dos requisitos fundamentales”, detalló. “El primero es alcanzar al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional. Votos válidos son aquellos obtenidos tras descontar los votos nulos y en blanco”.

El segundo requisito, añadió, es contar con al menos tres senadores electos, lo que equivale al cinco por ciento del número legal de miembros de la cámara alta, compuesta por 60 integrantes. “Esto quiere decir que cada partido debe obtener como mínimo tres escaños para poder participar en la distribución de curules”, enfatizó la funcionaria.

Estas reglas, explicó la representante del JNE, buscan garantizar que las fuerzas políticas cuenten con representación real y significativa en la cámara, evitando la dispersión excesiva y fortaleciendo la gobernabilidad del nuevo Congreso bicameral.

Peatones pasan por el Congreso un día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación, el lunes 16 de febrero de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Suma total de votos y doble lista en cada región

Una de las principales dudas entre partidos y ciudadanía era cómo se suman los votos para alcanzar el mínimo requerido. Clavijo aclaró que el cálculo no se realiza de manera separada por cada lista, sino que se suman todos los votos válidos obtenidos a nivel nacional por cada organización política, sean estos correspondientes a la lista nacional o a las listas regionales de senadores. “No se trata de promedios ni de analizar columnas por separado, sino de sumar los totales nacionales”, subrayó.

En regiones como Lima, Tumbes o Tacna, los electores encontrarán dos listas de senadores: una nacional y una regional, lo que puede generar confusión. Clavijo explicó que la cámara alta se conformará con 30 senadores elegidos a nivel nacional y 30 mediante listas diferenciadas por regiones, para asegurar una representación territorial equilibrada.

“En Lima, por ejemplo, los partidos han presentado tanto listas nacionales como regionales”, señaló. “Costa, sierra y selva cuentan con sus propios candidatos, además de la fórmula nacional. Es importante que los votantes distingan entre ambas alternativas en la cédula electoral”.

Ciudadanos peruanos residentes en el extranjero se preparan para ejercer su derecho al voto en los consulados habilitados para las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE

Transparencia en las reglas de juego

Frente a críticas por la supuesta tardanza en aclarar estos aspectos, Clavijo defendió la actuación del JNE. “Lo hacemos con la debida anticipación. Antes del 12 de abril, fecha de la elección, ya hemos dejado las reglas claras para que partidos, prensa y ciudadanía sepan exactamente cómo se hará el cálculo de escaños”, aseguró.

La funcionaria remarcó que el JNE, ahora con sus cinco miembros titulares, decidió emitir esta precisión para despejar cualquier duda y evitar conflictos posteriores a la jornada electoral. “La transparencia y la previsibilidad son esenciales para la confianza en el proceso”, enfatizó.

El caso del fallecimiento de Napoleón Becerra

Consultada sobre el reciente y lamentable fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra, Clavijo expresó sus condolencias a la familia y simpatizantes. “En este caso, la competencia recae en dos jurados electorales especiales: Lima Centro 1 —donde Becerra era cabeza de fórmula presidencial— y Lima Centro 2, porque integraba la lista al Senado”, explicó.

Ambos jurados deberán pronunciarse en breve, según lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones y el reglamento del JNE. Hasta que no exista un pronunciamiento de primera instancia, la fórmula y la lista al Senado continúan como fueron inscritas, ya que los plazos para modificaciones regulares han vencido.

El féretro de Napoleón Becerra llegó a Lima: será velado antes de su entierro en Cajamarca| Andina/Punto Final

Sobre la posibilidad de reimprimir cédulas de votación, Clavijo indicó que esto depende de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero recordó que en casos anteriores, cuando un candidato ha sido excluido y ya figura en la cédula, los votos emitidos para esa opción pasan a ser nulos.

“No podemos adelantar criterio, porque la decisión corresponde a los jurados competentes. Pero esta semana habrá una resolución para dar claridad a los electores y al partido afectado”, afirmó.

El organismo electoral continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier cambio y sobre las decisiones de los jurados especiales, reafirmando su compromiso con un proceso limpio y previsible.

“Lo importante es que los partidos y los ciudadanos sepan que las reglas están definidas antes de la elección, y que cualquier cambio o exclusión será comunicado oportunamente por los canales oficiales”, concluyó la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones.