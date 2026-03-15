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Quién era Napoleón Becerra, el candidato presidencial fallecido en un accidentre de tránsito, y cuáles eran sus propuestas para el Perú

El inesperado fallecimiento del candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, sacudió al escenario político peruano, dejó en el aire el destino de sus propuestas para enfrentar los principales retos del país

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Napoleón Becerra falleció en un
Napoleón Becerra falleció en un trágico accidente de tránsito. Fue el único pasajero que perdió la vida, los demás quedaron heridos.

La campaña electoral en Perú se vio impactada por la muerte de Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú), quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho para cumplir actividades de campaña. El trágico hecho ha generado incertidumbre en el proceso electoral y dudas sobre el futuro de la fórmula presidencial de su partido.

El accidente ocurrió en la carretera de Rumichaca, a la altura del kilómetro 183, en la provincia de Huaytará, región Huancavelica. De acuerdo con el alcalde de Pilpichaca, Balvín Teobaldo Huamaní Maldonado, el vehículo se despistó y quedó incrustado en una alcantarilla. La tragedia dejó también tres personas heridas, dos de ellas en estado grave, quienes fueron trasladadas a centros médicos en Ayacucho.

¿Quién era Napoleón Becerra?

Napoleón Becerra García tenía 55 años y era economista y empresario. Postulaba por primera vez a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Su candidatura se caracterizaba por la defensa de los trabajadores, el impulso al emprendimiento y una postura firme contra la corrupción. Becerra había realizado actividades proselitistas en diversas regiones y, antes del accidente, se encontraba de camino a Ayacucho tras participar en eventos en Huancayo.

La muerte de Becerra ocurrió en plena campaña electoral, generando conmoción en el ámbito político. Diversos candidatos y agrupaciones expresaron sus condolencias y pidieron revisar la seguridad vial en las provincias. Emily Silvia, vocera del partido, relató que el accidente se produjo sin la intervención de otro vehículo y que la camioneta era de propiedad del propio candidato.

Tragedia en Los Libertadores: preocupación
Tragedia en Los Libertadores: preocupación por la salud de los sobrevivientes del accidente de Napoleón Becerra| Foto: Noticias Ayacucho

¿Cuáles eran las propuestas de Napoleón Becerra para el Perú?

El plan de gobierno de Napoleón Becerra y el PTE Perú, inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones, se centraba en cuatro dimensiones: social, institucional, económica y territorial-ambiental. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

  • Seguridad ciudadana: Reducir la criminalidad en un 40% fortaleciendo la justicia comunitaria y la seguridad preventiva.
  • Salud preventiva: Lograr el 100% de cobertura de atención médica primaria en zonas rurales, mediante la creación de una red nacional de atención preventiva.
  • Derechos laborales: Asegurar el 100% de cumplimiento laboral y normativo, fortaleciendo las reivindicaciones de trabajadores estatales y privados.
  • Lucha contra la desnutrición: Reducir la tasa de desnutrición infantil al 5% con un programa nacional de nutrición escolar.
  • Educación: Reformar universidades e institutos públicos para subir 20 posiciones en el ranking de calidad educativa en Latinoamérica.
  • Combate a la corrupción: Aplicar cadena perpetua para delitos graves de corrupción y lograr la judicialización del 100% de casos relevantes.
  • Nuevo pacto social: Convocar a un pacto social nacional con la meta de involucrar al 80% de las regiones.
  • Emprendimiento: Promover la creación de más de 500.000 nuevas MYPES y brindar apoyo financiero y técnico a un millón de emprendedores.
  • Industrialización: Aumentar en 25% el valor agregado industrial y en 30% la producción agropecuaria.
  • Infraestructura: Alcanzar el 100% de cobertura vial y sanitaria en zonas fronterizas.
  • Vivienda: Lanzar un programa de vivienda digna para beneficiar a un millón de hogares.
  • Medio ambiente: Crear un impuesto ecológico que recaude S/ 500 millones anuales.

El partido también proponía un sistema de rendición de cuentas con publicación semestral de avances, audiencias públicas regionales anuales y la participación ciudadana en la evaluación de metas mediante plataformas digitales.

El líder político nació en
El líder político nació en Cajamarca, impulsó la creación del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y se postuló para las elecciones tras una extensa labor en la Municipalidad de Lima| Andina

¿Qué pasa con la candidatura de su partido tras la muerte de Napoleón Becerra?

El fallecimiento de Napoleón Becerra plantea un desafío legal inédito para las autoridades electorales peruanas. Según explicó el abogado y especialista en derecho electoral José Tello Alfaro, la normativa vigente, específicamente el artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones, no contempla de manera expresa el caso de la muerte de un candidato presidencial durante la campaña.

De acuerdo con el especialista, si la candidatura presidencial se declara improcedente, es tachada, renunciada o retirada, toda la fórmula presidencial queda excluida, incluyendo a los vicepresidentes. “Con la pérdida del candidato a la presidencia, los dos vicepresidentes no podrían seguir adelante”, explicó Tello. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la potestad de interpretar la ley y podría priorizar el principio de conservación del voto y la participación política, permitiendo que la lista siga en carrera. El caso queda a la espera de un pronunciamiento oficial del JNE, en un contexto donde las listas de candidatos ya se encuentran cerradas y solo procede la exclusión por sentencia condenatoria hasta el día previo a las elecciones.

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