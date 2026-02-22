Perú

Elecciones 2026 en Perú: ¿qué son los distritos electorales y por qué son importantes?

La siguiente elección general definirá la composición del Congreso y el Parlamento Andino bajo el retorno a la bicameralidad, mientras se aplican modificaciones en las circunscripciones y en el diseño del documento para sufragar

La ONPE confirma el regreso
La ONPE confirma el regreso de la bicameralidad y la elección de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino en Perú 2026. (Andina)

El proceso electoral de 2026 en Perú trae consigo cambios estructurales que impactan de manera directa en el sistema de representación política. El país se organiza en distritos electorales, unidades esenciales para la distribución del poder y la elección de autoridades.

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la próxima jornada será decisiva, pues se elegirá la fórmula presidencial, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino en un contexto marcado por el retorno de la bicameralidad.

Los distritos electorales definen, de acuerdo con la ONPE, cuántos y cuáles representantes corresponden a cada segmento de la población, estableciendo un equilibrio entre la cantidad de electores y la pluralidad de voces en el Congreso.

El proceso electoral de 2026
El proceso electoral de 2026 en Perú introduce una inédita cédula de votación con cinco columnas diferenciadas para cada cargo. (Andina)

¿Cómo se estructuran los distritos electorales?

De acuerdo con la ONPE, para las elecciones generales de 2026 existen dos tipos de distritos: el distrito electoral único nacional y los distritos múltiples. El primero agrupa a todo el país como una sola circunscripción, sin divisiones internas, y permite elegir a la fórmula presidencial, conformada por presidente y dos vicepresidentes, además de treinta senadores y a los representantes ante el Parlamento Andino. Este mecanismo garantiza que cada ciudadano tenga igual peso en la designación de las principales autoridades nacionales.

En contraste, los distritos múltiples se diseñan siguiendo la división político-administrativa de Perú, principalmente los veinticuatro departamentos. A estos se suman uno por Lima Provincias, uno por la provincia constitucional del Callao y otro para los peruanos residentes en el extranjero, totalizando veintisiete distritos.

En estas circunscripciones se eligen los representantes para la Cámara de Diputados y también se designan treinta senadores. La ONPE detalla que este sistema busca reflejar la diversidad geográfica y demográfica, permitiendo que las regiones tengan presencia directa en el Congreso.

Perú contará con distritos electorales
Perú contará con distritos electorales múltiples y un distrito electoral único nacional para equilibrar la representación política en el Congreso. (Andina)

Conocer los distritos electorales

La ONPE resalta que entender la función de los distritos electorales permite a los ciudadanos identificar cómo y por qué se eligen sus representantes. El diseño de estas unidades responde a criterios de población, territorio y la necesidad de asegurar una distribución equitativa de los cargos legislativos.

“Conocer qué es un distrito electoral te ayuda a entender cómo se eligen a tus representantes”, sostiene la ONPE, tras subrayando el valor de la información para una participación informada en los próximos comicios.

El proceso electoral de 2026 introduce un cambio notable en la dinámica de sufragio. El domingo 12 de abril, más de veinticinco millones de peruanos tendrán la oportunidad de elegir a sus autoridades mediante una cédula de votación inédita, que adopta el formato de cinco columnas diferenciadas.

Los veintisiete distritos electorales en
Los veintisiete distritos electorales en Perú permitirán elegir a diputados y senadores, reflejando diversidad geográfica y demográfica. (ONPE)

La ONPE recomienda verificar con anticipación la ubicación del centro de sufragio para evitar aglomeraciones, ya que los locales se abrirán desde las 07:00 hasta las 17:00 horas y los miembros de mesa deben presentarse desde las 06:00.

La nueva cédula se diseñó para abarcar la elección de la fórmula presidencial, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Cada columna funciona de manera autónoma durante el escrutinio, lo que significa que un error en una sección no anula los votos consignados correctamente en otras. Las dimensiones mínimas del documento serán de 42 centímetros de ancho por 21 centímetros de largo, con cinco bloques independientes: la primera columna para presidente y vicepresidentes, la segunda para senadores nacionales, la tercera para senadores regionales, la cuarta para la Cámara de Diputados y la quinta para el Parlamento Andino.

Miembros de mesa reciben a
Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Voto válido

La ONPE establece que el voto será válido únicamente si el elector utiliza una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo o la foto. Cualquier otra marca, como círculos o checks, anulará automáticamente el sufragio. El “voto cruzado” es una opción disponible, lo cual permite elegir partidos distintos en cada columna, siempre que no se marque más de un partido dentro de una misma sección de la cédula.

En lo que respecta al voto preferencial, el ciudadano puede inscribir hasta dos números en las columnas de senadores nacionales, diputados y Parlamento Andino, y uno en la de senadores regionales.

La ONPE advierte que estos números deben inscribirse claramente, sin invadir otros espacios, pues un error podría interpretarse como votos para candidatos diferentes.

