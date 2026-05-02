Deportivo Macará rinde homenaje a German Leguía durante su estadía en Lima: ”Historia viviente”

Germán Leguía visitó a la delegación de Deportivo Macará en Lima. Crédito: X Deportivo Macará.

La visita de Deportivo Macará a Lima se vio enmarcada por un emotivo homenaje a Germán Leguía, exjugador peruano que dejó huella en el fútbol ecuatoriano y que es considerado una “historia viviente” para el club ambateño. El homenaje se realizó en la antesala del partido que el equipo de Ambato disputó frente a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Miguel Grau del Callao, en el contexto de la Copa Sudamericana.

Germán Leguía, reconocido por su paso en la selección peruana y su participación en los mundiales de Argentina 1978 y España 1982, militó durante toda la temporada 1988 en Deportivo Macará. Su influencia en el club fue destacada no solo por su aporte futbolístico, sino también por el legado que dejó en los valores y la identidad del equipo.

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Leguía, quien también es gloria de Universitario de Deportes, donde obtuvo los títulos de 1982 y 1990 y fue conocido por su desempeño como win izquierdo, recibió el reconocimiento de la directiva del club ecuatoriano. Miller Salazar Gamboa, presidente de la institución, y Ricardo Callejas, segundo director suplente, encabezaron el encuentro con el exfutbolista.

A través de sus canales oficiales, Macará expresó: “Hay visitas que nos llenan el corazón. Arrancamos con pie derecho la jornada gracias a la visita de uno de los nuestros, de los que dejaron todo por los colores. Su presencia nos marca el camino hacia dónde vamos y por qué luchamos. El Maestro Germán Leguía, la historia viviente”.

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Los dirigente de Deportivo Macará recibieron la visita de un jugador emblema de la institución ecuatoriana durante su estancia en Lima, Germán Leguía. Crédito: X Deportivo Macará.

Deportivo Macará se impuso en su visita a Alianza Atlético

El homenaje a Leguía fue el preámbulo de una jornada exitosa para el club ecuatoriano. Deportivo Macará logró una victoria importante en el Callao al superar por 2-0 a Alianza Atlético de Sullana. El conjunto dirigido por Guillermo Sanguinetti golpeó rápido con un gol de Franco Posse a los 4 minutos y amplió la diferencia con la anotación de Matías Miranda a los 34. El rival peruano llegaba motivado tras haber vencido a Universitario en el torneo local, pero no pudo con la solidez del cuadro ambateño.

Con este resultado, Macará se afianza como líder del Grupo A de la Copa Sudamericana, sumando siete puntos y consolidando su candidatura para avanzar a la siguiente fase. La jornada estuvo marcada por la emoción del homenaje y por un triunfo que refuerza la identidad y el presente competitivo del club ecuatoriano, que no olvida a quienes, como Germán Leguía, contribuyeron a escribir su historia.

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Leguía, gloria del fútbol peruano

Germán Leguía Pedrotti es, por derecho propio, una de las figuras más excelsas en la historia del fútbol peruano. Su nombre está intrínsecamente ligado a la elegancia técnica y a la inteligencia táctica, cualidades que lo posicionaron como un referente indiscutible tanto en Universitario de Deportes como en la selección nacional durante una de sus etapas más gloriosas.

Germán Leguía jugó por la selección peruana en dos ediciones de la Copa América (1979 y 1983).

Con la ’blanquirroja’, Leguía fue protagonista de la época dorada que llevó a Perú a disputar las Copas del Mundo de Argentina 1978 y España 1982. Su capacidad para organizar el juego desde el mediocampo y su visión periférica lo convirtieron en el motor de un equipo que deslumbró al mundo por su trato exquisito del balón. Su polifuncionalidad fue otra de sus grandes virtudes, permitiéndole adaptarse a distintas necesidades del esquema táctico sin perder la jerarquía que lo caracterizaba.

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A nivel de clubes, su vínculo con Universitario de Deportes trasciende lo deportivo para convertirse en una cuestión de identidad. Como ídolo ’crema’, lideró al equipo hacia títulos locales, dejando una huella imborrable por su liderazgo y su capacidad para conectar las líneas del campo. Además, su exitoso paso por el fútbol europeo, específicamente en el Elche CF de España, ratificó que su talento estaba a la altura de las ligas más exigentes del planeta.