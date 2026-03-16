JNE precisa cómo se aplicará la valla electoral para acceder al Senado y a la Cámara de Diputados. (Foto: Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó la aplicación de la valla electoral para la elección del Senado y la Cámara de Diputados en el nuevo Congreso Bicameral de Perú y determinó que solo los partidos que superen el 5% de los votos válidos a nivel nacional y cuenten con el 5% del número legal de miembros en cada cámara podrán acceder a la distribución de escaños, según informó la autoridad electoral.

En las elecciones peruanas del 12 de abril de 2026, los partidos deberán obtener al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional para el Senado y la Cámara de Diputados, además de alcanzar un mínimo de integrantes en cada cámara equivalente al 5% del número legal: tres senadores o siete diputados, de acuerdo con el JNE.

Ambas condiciones son obligatorias y serán evaluadas de forma conjunta, por lo que solo quienes cumplan estos requisitos podrán participar en la asignación de escaños en el Congreso bicameral.

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

El JNE, máxima autoridad electoral de Perú, comunicó el 15 de marzo de 2026 que los partidos que aspiren a representación en ambas cámaras deben cumplir simultáneamente los dos criterios: porcentaje mínimo de votos y número legal de miembros. Esta decisión se anunció menos de un mes antes del proceso electoral nacional y busca establecer reglas claras para el acceso a los órganos legislativos.

Criterios para el Senado y sustento constitucional

En el caso del Senado, donde se eligen representantes nacionales y regionales, el JNE informó que el porcentaje mínimo de votos se calculará sumando los resultados de ambas circunscripciones, las regionales y la nacional.

El acuerdo difundido por el JNE señala que esta interpretación refuerza la coherencia con los principios constitucionales del sistema electoral peruano. La suma de votos para el Senado permite valorar de manera integral el apoyo recibido por cada partido en la conformación de la cámara alta.

JNE precisa cómo se aplicará la valla electoral para acceder al Senado y a la Cámara de Diputados. Foto: Andina

Por su parte, el JNE precisó que los requisitos de porcentaje de votos válidos y número legal de miembros se evaluarán separadamente para cada cámara. Esto implica que un partido podría cumplir los requisitos únicamente en la Cámara de Diputados o solo en el Senado, accediendo en tal caso a la distribución de escaños solo en la cámara donde cumpla ambos criterios.

¿Cómo se repartirán los asientos en el Senado?

En el caso del Senado, habrá dos tipos de elección:

30 senadores serán elegidos por regiones . En este caso, cada región del país contará con una cantidad determinada de escaños, asignados de acuerdo con la población y la importancia política del territorio. El partido que obtenga la mayor cantidad de votos en cada región será el que logre la representación correspondiente en el Senado por ese distrito electoral.

30 senadores serán elegidos por lista nacional, mediante un sistema de representación proporcional. En la práctica, esto significa que los electores emitirán un voto adicional para elegir senadores a nivel nacional, y los asientos se distribuirán entre los partidos en función del porcentaje de votos obtenidos en todo el país. Así, las fuerzas políticas con mayor respaldo nacional podrán asegurar presencia en la Cámara Alta, más allá de su desempeño regional.