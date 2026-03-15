Perú

Napoleón Becerra: ¿Qué pasa con las elecciones en Perú tras el fallecimiento de un candidato presidencial?

La pérdida inesperada en plena campaña deja sin precedentes al proceso peruano y plantea a las autoridades un dilema legal inédito

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El fallecimiento de Napoleón Becerra
El fallecimiento de Napoleón Becerra en accidente trágico sacude la campaña electoral y pone en jaque al Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

La campaña electoral peruana se vio sacudida por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra García en un accidente de tránsito mientras se dirigía a Ayacucho, un hecho que plantea interrogantes inéditos para las autoridades electorales y el propio proceso democrático.

El aspirante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores viajaba junto a miembros de su comitiva en un vehículo particular cuando ocurrió el siniestro en la carretera de Rumichaca, apenas dos horas antes de llegar a su destino.

La legislación electoral peruana no contempla de manera expresa un escenario tan extraordinario como el fallecimiento de un candidato a la presidencia en plena campaña.

El candidato presidencial por el partido PTE Perú, Napoleón Becerra, falleció trágicamente en un accidente de tránsito. En el vehículo también viajaban otros miembros de su comitiva, quienes resultaron gravemente heridos y se encuentran en estado crítico.| Latina Noticias

José Tello, especialista en temas electorales, explicó a Exitosa que el artículo 104 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que, ante la pérdida del candidato presidencial, la fórmula completa queda sin posibilidad de continuar.

“Si la candidatura presidencial se declara improcedente, se cae la fórmula presidencial. Si la candidatura presidencial es tachada, se cae la fórmula presidencial. Si hay una renuncia de candidato a la presidencia, se cae la fórmula presidencial. Si hay un retiro de la candidatura del candidato a la presidencia, se cae la fórmula presidencial”, explicó Tello.

Este razonamiento se aplica, de acueerdo al experto, a todos los supuestos donde el postulante principal deja de formar parte de la contienda, ya sea por renuncia, improcedencia, tacha o retiro. “La única que sí afecta es la caída de la fórmula... en este caso, la candidatura a la presidencia es la única que sí afecta a toda la fórmula presidencial”.

Fallece candidato presidencial Napoleón Becerra
Fallece candidato presidencial Napoleón Becerra en un accidente de tránsito cuando se dirigía a Ayacucho| Andina

En manos del JNE

Sin embargo, según Tello, el marco normativo deja espacio para interpretaciones debido a la falta de disposiciones específicas frente a la muerte de un candidato presidencial. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) posee la potestad de valorar principios como el de conservación del voto y la participación política, lo que podría dar lugar a decisiones excepcionales.

El experto recordó precedentes en los que el JNE optó por soluciones no previstas expresamente en la ley, como el caso de Mario Vizcarra, donde el organismo estableció un parámetro de diez años para rehabilitar candidaturas de personas sentenciadas por delitos de corrupción.

Los antecedentes recientes muestran que, si bien la salida de un vicepresidente no afecta a la fórmula, la exclusión del candidato presidencial sí provoca la caída automática de toda la candidatura.

Casos como los de Vladimir Cerrón en la fórmula de Pedro Castillo, o el retiro de un aspirante a la vicepresidencia con Keiko Fujimori en 2016, no representaron un impedimento para que las listas continúen, ya que la figura presidencial permanecía vigente. Distinto fue el caso de César Acuña en 2016: su exclusión como candidato a la presidencia provocó la eliminación total de su fórmula.

Elecciones 2026 - Perú
Elecciones 2026 - Perú

De acuerdo a lo señalado por Exitosa, el debate sobre el futuro de la candidatura de Napoleón Becerra queda ahora en manos del Jurado Nacional de Elecciones, que podría optar por interpretar la ley en sentido estricto y declarar la caída de la fórmula, o bien, aplicar criterios de conservación del voto y participación política para permitir que la lista siga en carrera.

“El Jurado puede decir: ‘Esta fórmula se cae’, o tomar un sentido contrario: ‘Esta fórmula podríamos conservarla’. Pero claro, es una decisión del Jurado”, puntualizó Tello.

Urgencia de un pronunciamiento

La coyuntura resulta especialmente delicada, dado que el plazo para la presentación y modificación de listas ya venció. Según precisó José Tello, tras el 13 de marzo, las listas de candidatos quedan cerradas y solo procede la exclusión por sentencia condenatoria hasta el día previo a las elecciones.

El postulante presidencial viajaba hacia
El postulante presidencial viajaba hacia Ayacucho cuando el vehículo en el que iba se volcó en la bajada a Rumichaca.|Foto: RPP Noticias

“El único supuesto que rige después del 13 de marzo, treinta días antes de la elección, es la exclusión de un candidato por una sentencia condenatoria, que se puede realizar hasta el día previo a la elección, el 11 de abril. Pero digamos, ya tenemos listas de candidatos definidas”, sostuvo el especialista.

Ante esta situación, el JNE enfrenta la presión de emitir un pronunciamiento inmediato, pues el fallecimiento de Napoleón Becerra deja al Partido de los Trabajadores y Emprendedores y a sus electores en una situación de incertidumbre legal y política.

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