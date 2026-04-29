Plaza Center: ¿En qué se diferencian de los centros comerciales y qué establecimientos priorizan?

Desde su debut en 2017, con la apertura de su primer local en Villa El Salvador, el formato ha registrado un desarrollo continuo. Foto: difusión

El formato Plaza Center, desarrollado por el Grupo Intercorp, viene ganando espacio en el mercado peruano como una alternativa a los centros comerciales tradicionales. Su despliegue se ha concentrado principalmente en distritos periféricos de Lima y en ciudades intermedias del interior del país, donde la demanda comercial crece, pero las condiciones no siempre favorecen grandes desarrollos inmobiliarios. Esta estrategia responde a la necesidad de ampliar la cobertura del grupo con propuestas más flexibles y de rápida implementación.

Desde su lanzamiento en 2017, con un primer local en Villa El Salvador, el concepto ha evolucionado de forma sostenida. A diferencia de los malls convencionales, este modelo apuesta por una estructura más funcional, enfocada en la inmediatez de compra y en la cercanía con el consumidor. Su crecimiento se alinea con el dinamismo urbano de zonas emergentes, donde el comercio de proximidad adquiere cada vez mayor relevancia.

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En esto se orienta el formato Plaza Center

Plaza Center se basa en el formato conocido como strip o power center, caracterizado por espacios abiertos y un acceso directo a los locales. Este diseño permite que los visitantes realicen compras rápidas sin necesidad de recorrer grandes superficies cerradas. En lugar de priorizar experiencias prolongadas, el enfoque está en la eficiencia y en cubrir necesidades puntuales.

Dentro de estos complejos predominan rubros esenciales como supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, servicios financieros, farmacias, centros de salud y oferta de comida rápida. Esta combinación responde a un patrón de consumo cotidiano, lo que reduce significativamente el tiempo de permanencia del público. En términos de infraestructura, suelen tener entre 10.000 y 15.000 metros cuadrados, lo que los hace más manejables frente a los grandes centros comerciales.

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Especialistas del sector destacan que estos espacios concentran un alto flujo de visitantes, especialmente durante fines de semana, debido a su orientación vecinal. Si bien no buscan reemplazar a los malls tradicionales, sí se posicionan como un complemento eficaz en ciudades de alrededor de 200 mil habitantes, donde la escala de inversión debe ajustarse a la demanda local.

A diferencia de los centros comerciales tradicionales, este formato privilegia una estructura más práctica, orientada a compras rápidas y a una mayor proximidad con el cliente. Foto: Volcan

Expansión y estrategia del grupo

El impulso de este formato forma parte de una estrategia más amplia de Intercorp para diversificar su portafolio inmobiliario. Marcelo Ramos, director financiero de InRetail Perú, explicó que el desarrollo de power centers se plantea como un complemento a los centros comerciales Real Plaza, con el objetivo de reforzar la presencia del grupo en mercados con alto potencial.

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“Estos proyectos permiten llegar a zonas donde un mall tradicional no sería viable en el corto plazo”, ha señalado en declaraciones previas. En esa línea, el grupo ya concretó la apertura de un establecimiento en Tarapoto y ejecutó ampliaciones en complejos existentes como Real Plaza Primavera y Real Plaza Piura.

Uno de los proyectos más representativos es Plaza Center Rex, inaugurado en 2022 en San Martín de Porres. Este desarrollo marcó un salto en escala, con más de 100.000 m² y una inversión cercana a los USD 400 millones. Construido sobre el terreno de una antigua ladrillera, evidencia la capacidad del formato para adaptarse a distintos contextos urbanos.

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Presencia nacional y próximos desarrollos

Actualmente, Plaza Center cuenta con 10 sedes operativas en el país. En Lima, tiene presencia en distritos como La Molina, Lurín, Villa El Salvador, San Martín de Porres y Puente Piedra, reflejando su apuesta por zonas de expansión urbana. En provincias, suma locales en ciudades como Tumbes, Ilo, Moquegua y Tarapoto, esta última con dos establecimientos activos.

El crecimiento del formato continuará en los próximos años. Uno de los proyectos en cartera es Plaza Center Mochica, en Trujillo, cuya apertura está prevista para el cuarto trimestre de 2026. Este desarrollo busca capitalizar la reactivación comercial de la ciudad y consolidar la presencia del grupo en el norte del país.

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El desarrollo de este formato se enmarca en una estrategia más amplia de Intercorp orientada a diversificar su cartera inmobiliaria. Foto: Plaza Center

En paralelo, Real Plaza impulsa un nuevo centro comercial en la misma ciudad, con más de 83.000 m² de área arrendable y una inversión cercana a S/ 500 millones. El proyecto contempla la incorporación de más de 115 marcas y la generación de miles de empleos, con un plazo de construcción estimado en dos años.

De este modo, Plaza Center se consolida como un formato complementario dentro del ecosistema retail del grupo. Su propuesta, basada en cercanía, funcionalidad y rápida ejecución, responde a una demanda creciente en zonas periféricas y ciudades emergentes, donde el comercio de proximidad continúa ganando protagonismo.

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