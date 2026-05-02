Universitario ingresó al Top 10 de la clasificación al Mundial de Clubes tras su victoria ante Nacional por Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes figura en el puesto 10 rumbo al Mundial de Clubes 2029. Crédito: X Universitario.

Universitario de Deportes alcanzó un nuevo hito en el fútbol sudamericano al ingresar al Top 10 de la clasificación rumbo al Mundial de Clubes 2029. La histórica victoria por 4-2 frente a Nacional de Uruguay, correspondiente a la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026, permitió al equipo sumar puntos clave no solo en el Grupo B del torneo continental, sino también en el ranking acumulado que otorga cupos para la cita mundialista.

El triunfo ante el conjunto uruguayo fue fundamental para que Universitario escalara posiciones y se ubicara entre los diez mejores clubes sudamericanos en la lucha por un boleto al Mundial de Clubes. El ranking es liderado por Palmeiras con 42 puntos, seguido de Flamengo, ya clasificado, y Liga de Quito. Universitario ocupa el décimo puesto con 22 puntos, superando a equipos tradicionales de la región.

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La clasificación solo otorgará seis plazas a los equipos sudamericanos con mejor desempeño en el periodo que considera la Conmebol. Por ahora, Universitario se mantiene expectante, aunque deberá continuar sumando en las próximas fechas para acercarse a los puestos de privilegio y mantener vivas sus aspiraciones.

Listado de la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Crédito: @LaTablitaAR.

A la par, Sporting Cristal, otro club peruano, figura en el puesto 18 con 16 puntos, tras dos victorias en la actual edición de la Libertadores. El equipo del Rímac se mantiene en competencia y sueña también con avanzar a los octavos de final, lo que podría impulsar su posición en el ranking.

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La victoria de Universitario ante Nacional no solo representa un paso adelante en la Libertadores, sino que fortalece su presencia internacional y lo coloca en la mira de la élite sudamericana de cara al Mundial de Clubes 2029.

Próximo partido de Universitario

El duelo entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II será el partido estelar de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El compromiso se llevará a cabo este domingo 3 de mayo en el Estadio Mansiche de Trujillo, con el pitazo inicial programado para las 13:15 horas (horario peruano). Este enfrentamiento es crucial para el cuadro crema, que buscará reencontrarse con la victoria en el certamen local y apunta a conseguir su primer triunfo de la temporada fuera de Lima.

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Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo por el Torneo Apertura 2026.

La transmisión del partido estará a cargo de L1 Max, señal disponible en las principales operadoras de cable como DirecTV, Claro, Movistar, Win y Best Cable. Asimismo, los aficionados podrán seguir las acciones vía streaming a través de la aplicación Liga 1 Play, facilitando el acceso desde dispositivos móviles o computadoras.

Por su parte, Infobae Perú realizará un seguimiento minuto a minuto del encuentro, goles y declaraciones de los protagonistas en tiempo real. La expectativa es alta, ya que la afición espera que el equipo logre sumar puntos clave para romper su actual mala racha y escalar posiciones en la tabla.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

La victoria de Universitario por 4-2 ante Nacional de Uruguay en el estadio Monumental terminó por apretar al máximo la tabla de posiciones del Grupo B. Con este resultado, sumado al triunfo previo de Deportes Tolima por 3-0 sobre Coquimbo Unido, los cuatro equipos de la zona quedaron igualados con cuatro puntos, reflejando lo competitivo que será el cierre de la serie.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto ‘crema’, que llegó a este compromiso con la obligación de sumar, logró responder en casa y escalar posiciones hasta ubicarse en la tercera casilla por diferencia de goles. La victoria no solo le permite salir del fondo de la tabla, sino también reinsertarse de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final en un grupo completamente parejo.

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