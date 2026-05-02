Perú

Señor de Muruhuay: conoce el origen de la emblemática festividad religiosa de Junín que dura más de un mes

Procesiones, alfombras de flores y danzas como la Chonguinada forman parte de las actividades centrales de esta festividad religiosa

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Desde Tarma hasta el santuario de Muruhuay, sé testigo de un impresionante acto de fe. Devotos de todas las edades, superando el frío y las dificultades, caminan durante horas para agradecer y pedir milagros al Cristo, en una celebración que une la tradición y la fe católica. (Crédito: YT/Andina Noticias)

El distrito de Acobamba, en la provincia de Tarma, región Junín, se convierte cada mes de mayo en escenario de una de las celebraciones religiosas más representativas de la sierra central del país: la Festividad del Señor de Muruhuay. Esta solemnidad congrega a miles de fieles y visitantes provenientes de diversas regiones del Perú, quienes participan en procesiones, peregrinaciones y expresiones culturales que se extienden hasta mediados de junio.

Según informó la Agencia Andina, esta festividad conmemora la aparición milagrosa de la imagen de Cristo crucificado sobre una roca ubicada en las faldas del cerro Shalacoto, en el poblado de Muruhuay. La celebración es considerada una de las más extensas del Perú debido a la duración de sus actividades religiosas, culturales y tradicionales.

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La multitudinaria convocatoria y el despliegue de costumbres andinas y católicas permitieron que el Ministerio de Cultura declarara a la Festividad del Señor de Muruhuay como Patrimonio Cultural de la Nación el 25 de abril de 2017. La distinción reconoce el valor histórico, religioso y cultural de esta manifestación de fe popular en Junín.

Señor Muruhuay - Acobamba - Tarma - Perú - historias - 30 abril
Desde 1835, la imagen de un Cristo crucificado en una roca ha sido centro de la devoción en Acobamba, marcando el inicio de una tradición de fe y milagros. (Andina)

Origen del culto al Señor de Muruhuay

El origen de la veneración se remonta al siglo XIX, cuando pobladores de Acobamba observaron la aparición de una cruz rojiza sobre una gran roca de difícil acceso en el cerro Shalacoto. Los habitantes consideraron este hecho como un milagro y posteriormente pintaron sobre la roca la imagen de Cristo crucificado.

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Los relatos históricos señalan que los pobladores se encomendaron a esta imagen para pedir el fin de una epidemia de viruela que afectaba a la localidad y a gran parte de Acobamba. Según la tradición oral, tras las oraciones y actos de fe, la enfermedad cesó, hecho que fortaleció la devoción hacia el Señor de Muruhuay.

En agradecimiento por lo que consideraron una gracia divina, los fieles construyeron el primer santuario en honor al Señor de Muruhuay. Incluso, el nombre “Muruhuay” tendría origen quechua y significa “Casa o lugar de la viruela”, en referencia a la enfermedad que afectó a la población en aquella época.

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La veneración al Señor de Muruhuay trasciende fronteras, con hermandades en el extranjero que mantienen viva la devoción peruana. (Andina)

Festividad: peregrinaciones y danzas tradicionales

La celebración religiosa se desarrolla en varias etapas que incluyen la víspera, el día central y el despacho. Entre las actividades más importantes destacan las procesiones desde el santuario hasta la ciudad de Tarma y la peregrinación principal realizada el 3 de mayo, fecha central de la festividad.

Durante estas jornadas, miles de fieles acompañan las andas del Señor de Muruhuay y participan en misas y recorridos religiosos. También se elaboran alfombras de flores y estructuras decorativas conocidas como “cúpulas”, que forman parte de la parafernalia tradicional de la fiesta.

La danza ocupa un papel fundamental dentro de la celebración. Comparsas de distintas provincias de Junín y otras regiones participan con expresiones tradicionales como la Chonguinada, Tunantada, Huaylarsh, Morenada y los Shapish, entre otras danzas representativas de la sierra central.

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Desde la Chonguinada hasta la pachamanca, la festividad del Señor de Muruhuay es un escaparate de la rica tradición cultural de Junín. (Andina)

Patrimonio Cultural y tradición gastronómica

Según informó la Agencia Andina, la Resolución Viceministerial 067-2017-VMPCIC-MC destacó que la Festividad del Señor de Muruhuay constituye una expresión masiva de la fe cristiana vinculada al nacimiento de la vida republicana en el Perú.

Además de las actividades religiosas y culturales, la festividad también incluye una importante muestra gastronómica. Durante las celebraciones se preparan platos típicos como pachamanca, patasca, picante de cuy y puchero, así como bebidas tradicionales como la chicha de jora.

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La construcción de un nuevo santuario, diseñado por el arquitecto suizo Kristian Telg, simboliza la evolución de una tradición que se arraiga en el pasado y mira hacia el futuro.  (Andina)

Actualmente, el culto al Señor de Muruhuay ha trascendido las fronteras de Junín y cuenta con hermandades y devotos en distintas regiones del país e incluso en el extranjero. Cada año, la festividad continúa consolidándose como una de las expresiones religiosas y culturales más importantes del Perú.

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