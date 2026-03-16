Perú

Artistas y fans se despiden del promotor de eventos, Jhon Leyva, entre homenajes y lágrimas en El Huaralino

El adiós al reconocido promotor de folclore reunió a figuras como Susy Díaz, Flor Javier y Sonia Morales, quienes recordaron el impacto de su trabajo y el cariño que despertó en la música peruana

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Artistas y familiares despiden con profundo dolor al promotor de eventos folklóricos Jhon Leyva, quien fue asesinado por sicarios. La víctima ya había denunciado ser objeto de extorsión, motivo por el cual había trasladado a su familia a España para protegerla. Video: Latina / Latina Noticias

El mundo del folclore y la música peruana está de luto tras el asesinato de Jhon Leyva, reconocido promotor de eventos artísticos que durante años impulsó la carrera de decenas de cantantes y orquestas populares. La noticia de su muerte, ocurrida en la madrugada del domingo frente al local Imperial de Pro en San Martín de Porres, ha conmocionado al sector y movilizado a toda la comunidad artística, que desde la mañana del lunes se ha congregado en el emblemático local El Huaralino para rendirle un sentido homenaje y despedirlo como uno de los pilares de la escena musical vernacular.

La partida de Leyva, quien fue víctima de un ataque armado tras finalizar su jornada laboral, ha dejado un vacío difícil de llenar. Desde tempranas horas, artistas, familiares y amigos se han dado cita en El Huaralino para acompañar a su madre y hermanos, quienes viajaron desde España tras enterarse del trágico hecho. El ambiente en el velorio ha estado marcado por el dolor, la indignación y los recuerdos de quienes compartieron con él momentos de trabajo y amistad.

Un adiós entre flores, lágrimas y recuerdos

La transmisión en vivo de Latina desde El Huaralino permitió ver la llegada constante de artistas y arreglos florales en señal de respeto y admiración hacia Jhon Leyva. Susy Díaz fue una de las primeras figuras del espectáculo en acercarse al local para brindar el pésame a la familia y acompañar a los deudos. Junto a ella, cantantes del folclore como Flor Javier expresaron su pesar ante las cámaras, recordando el papel fundamental que Leyva jugó en sus trayectorias.

“Para mí ha sido mi segundo padre. él fue quien me trajo a Lima por primera vez y apostó por Flor Javier, permitiendo que mi carrera se expandiera a nivel nacional”, relató la cantante, visiblemente emocionada. Javier, quien trabajó cinco años de la mano del promotor, destacó la pasión y el compromiso que Leyva ponía en cada evento. “Amaba mucho el arte, amaba la música, siempre lo daba todo por el artista que estaba trabajando”, añadió.

La comunidad artística peruana despide
La comunidad artística peruana despide a Jhon Leyva, promotor asesinado en San Martín de Porres, con emotivos homenajes en El Huaralino. (Instagram Jhon Leyva)

El reportero de Latina recordó que Leyva fue artífice del ascenso de nombres como Dina Paucar, Sonia Morales y muchas otras figuras de la cumbia y el folclore, pero también se caracterizó por abrir espacio a artistas emergentes. “Siempre daba cobertura a los nuevos valores, así como a mí me dio la mano”, subrayó Javier.

La familia de Leyva, visiblemente afectada, recibió el consuelo de los presentes en medio de un ambiente cargado de emoción. La mañana estuvo marcada por abrazos, palabras de aliento y una constante llegada de arreglos florales.

Un crimen que sacude al folclore y reabre el debate sobre la inseguridad

El asesinato de Jhon Leyva ha generado un profundo impacto en la industria musical. El ataque, perpetrado por un sicario que disparó en reiteradas ocasiones mientras Leyva descansaba en su vehículo tras culminar un evento, ha sido interpretado como una consecuencia directa de la ola de extorsiones y amenazas que venía recibiendo desde el año pasado.

En 2024, el promotor denunció públicamente a bandas delictivas que le exigían sumas de hasta 30 mil soles por cada evento organizado, presionándolo al punto de obligar a su familia a emigrar a España para protegerse. A pesar de haber pagado en alguna ocasión para proteger a sus seres queridos, Leyva decidió regresar al país para continuar con su labor.

Familiares y amigos despiden a
Familiares y amigos despiden a Jhon Leyva, promotor de eventos asesinado en San Martín de Porres, durante su velorio en El Huaralino Internacional.

La noche anterior a su muerte, se encargó del concierto por aniversario de la cantante Flor Guerrero, quien en medio del dolor declaró en ‘América Hoy’ que no puede dejar de sentir culpa: “Si no hubiera hecho mi aniversario, estaría vivo todavía... Me siento mal, no sé qué decir, lo siento mucho”.

El crimen ha reavivado el debate sobre la inseguridad y la falta de protección para quienes promueven el arte y la cultura en el país. Artistas como Sonia Morales y Ernesto Pimentel se sumaron al clamor por mayor seguridad, recordando el legado de Leyva como uno de los más apasionados impulsores del folclore peruano.

La cantante vernacular fue la última persona que vio el promotor, pues el evento en el que fue asesinado era su concierto de aniversario | América TV / América Hoy

Morales, por ejemplo, lamentó que “nadie está a salvo con tanta delincuencia” y pidió al gobierno tomar cartas en el asunto. El homenaje póstumo en El Huaralino Internacional se convirtió en un acto colectivo de resistencia y memoria, donde la comunidad artística y el público recordaron los momentos compartidos con Leyva y destacaron su aporte a la difusión de la música vernacular.

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