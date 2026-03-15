Asesinan a promotor de eventos folclóricos Jhon Leyva: Ernesto Pimentel, Sonia Morales, Amaranta y más artistas se pronuncian

El promotor de eventos folclóricos Jhon Leyva, cuya imagen sonriente se muestra, fue asesinado, y su vehículo rojo aparece en la escena del crimen delimitada por cinta policial.

El mundo del folclore peruano enfrenta conmoción tras el asesinato de Jhon Leyva, reconocido promotor de eventos, quien fue atacado a tiros frente al local Imperial de Pro en el distrito limeño de San Martín de Porres al amanecer del domingo. Leyva, de amplia trayectoria en la organización de conciertos y espectáculos, acababa de finalizar un evento cuando un sicario lo interceptó y le disparó en más de diez ocasiones, según reportó América TV.

La agresión ocurrió cerca de las cinco de la mañana, cuando Leyva se encontraba en el interior de su vehículo tomando un descanso. Testigos y seguidores intentaron auxiliarlo al notar que aún contaba con signos vitales, pero la ayuda médica no llegó a tiempo pese a la presencia policial a pocos metros del lugar, detalló la televisora.

Familiares y colegas del promotor han recordado que desde 2023 Leyva había recibido amenazas de extorsionadores, quienes le exigían sumas de hasta 30.000 soles (unos 8.000 dólares) por cada evento. El temor por la seguridad de sus seres queridos lo llevó a pagar en una ocasión un cupo de 2.500 soles, según revelaron fuentes cercanas.

El ataque ha puesto nuevamente en el centro del debate la inseguridad que atraviesa el sector de los espectáculos y la cultura en Lima. La comunidad artística ha respondido con mensajes de indignación y llamados de atención a las autoridades ante la escalada de violencia que afecta a promotores, músicos y trabajadores del entretenimiento.

Artistas le dan el último adiós y se muestran indignados por la inseguridad

La noticia del asesinato de Jhon Leyva generó una ola de reacciones entre figuras del folclore y la música peruana, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar dolor, rendirle homenaje y reclamar acciones ante la inseguridad.

Ernesto Pimentel, conductor y artista muy cercano a la escena folclórica, compartió un emotivo video en Instagram donde recordó los últimos momentos que compartió con Leyva.

“Otro domingo de levantarse exaltado, preocupado, porque una llamada te dice que mataron a John Leyva. El día de ayer estuvimos trabajando en el aniversario de Independencia, la pasamos muy bien. Lo conocí por la muñequita Sally. Él me contaba que pegaba afiches, repartía volantes. Hoy el folclore pierde a un hombre apasionado, convencido de la importancia del folclore. Él hacía artistas, se comprometía. Hasta siempre y muchas gracias, John Leyva. Siempre te recordaremos”, expresó Pimentel.

El conductor de televisión contó que conoció de cerca a Leyva por lo que le causó dolor conocer su partida. Además, hizo un llamado a las autoridades a reaccionar ante la ola delincuencial que vive Lima | Instagram / Ernesto Pimentel

La cantante Anita Santivañez también manifestó su pesar y cuestionó la falta de respuesta de las autoridades. “Con mucho dolor en mi corazón dirijo mis más sentidas condolencias a la familia y amigos de Jhon Leyva, un ser humano luchador, con muchos sueños y metas”.

“Mi agradecimiento infinito hacia él, quien siempre me motivó a seguir haciendo música, más aún en tiempos difíciles como la pandemia en el que recibí su apoyo incondicional. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo víctimas de la delincuencia? ¿Por qué nuestras autoridades no actúan? Tengo mucha indignación por la forma en que nos arrebataron tu alma”, publicó la artista.

Diversos artistas del folclore peruano, incluyendo a Anita Santivañez y Amaranta, expresan su profundo dolor y condolencias tras el trágico asesinato de Jhon Leyva, reconocido promotor de eventos.

Por su parte, la agrupación Amaranta expresó: “Hoy amanecemos con una profunda tristeza, falleció Jhon Leyva, reconocido promotor de eventos y amigo de tantos caminos compartidos. Tu partida nos deja un gran vacío, pero tu recuerdo seguirá vivo en cada escenario, en cada encuentro y en el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerte. Que Dios te reciba en su gloria. Descansa en paz. Nuestras condolencias a la familia”.

Sonia Morales, otro referente del folclore, se sumó al reclamo por mayor seguridad. “Hasta cuándo la inseguridad… nadie está a salvo con tanta delincuencia, cómo se puede quitar la vida de un ser humano como si no valiera nada. Pedimos al gobierno que haga algo contra tanta delincuencia. Mi más sentido pésame a su amada madre y a toda su familia. Adiós Jhon Leyva, que el divino todo poderoso te tenga en su gloria. Es una noticia tan dolorosa y difícil de creer… descansa en paz, amigo”, escribió en sus redes sociales.

El crimen de Jhon Leyva ha dejado una huella de dolor en la comunidad artística y renovó la exigencia de medidas concretas para combatir la violencia que afecta a quienes trabajan promoviendo la cultura y el arte en el país.