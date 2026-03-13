Perú

Se acabó el teletrabajo: Gobierno ordena regreso obligatorio a oficinas tras restablecimiento del GNV en grifos

El Ejecutivo dispuso el fin del esquema remoto y convocó a trabajadores públicos y privados a retomar la presencialidad. Las entidades deberán adaptar sus operaciones a la nueva directiva desde el lunes 16 de marzo

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Gobierno pone fin al teletrabajo
Gobierno pone fin al teletrabajo tras restablecimiento del GNV.

El Gobierno peruano puso fin al periodo de teletrabajo tras el restablecimiento total del suministro de gas natural en el país. Así lo anunció el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Óscar Fernández Cáceres, quien confirmó que la presencialidad laboral volverá a ser obligatoria desde el lunes 16 de marzo.

La decisión responde al cierre de la emergencia energética originada en Cusco el pasado 1 de marzo, luego de una semana que alteró la dinámica de empresas y entidades públicas.

Durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Consejo de Ministros, el presidente José María Balcázar comunicó que los ductos que transportan gas natural y líquidos, dañados en la zona de Megantoni, han sido reparados en su totalidad.

El mandatario explicó que el hidrocarburo ya empezó a distribuirse parcialmente a grifos y pequeñas empresas desde la noche del 12 de marzo. “Desde mañana, sábado 14 de marzo, el servicio de gas se restablecerá totalmente”, enfatizó Balcázar.

Por su parte, el MTPE agradeció a las empresas que facilitaron la continuidad de las labores a través del trabajo remoto, lo que permitió a muchas familias mantener su rutina en medio de la incertidumbre.

“Sirvió de mucho para apaliar esta semana complicada que ya está concluyendo el día de hoy y por eso los invito a que el día lunes ya todo se reinicie conforme a la normalidad que teníamos antes de esta crisis”, declaró el titular del sector durante su intervención pública.

“Esta etapa excepcional ya se encuentra en su fase final, por lo que las condiciones laborales volverán al esquema habitual previo a la crisis”, indicó Fernández, en declaraciones recogidas por Infobae.

En el ámbito del sector público, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) emitirá un comunicado oficial para precisar las disposiciones a seguir en la organización interna de las entidades estatales.

Las medidas buscan facilitar el regreso paulatino a la presencialidad, mientras las empresas privadas tienen la opción de sostener el teletrabajo si así lo prefieren.

MTPE dictó medidas para empresas
MTPE dictó medidas para empresas ante escasez de GNV. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Operaciones reanudadas en todo el país

Con la reparación de la infraestructura del gasoducto en Megantoni por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), el Ejecutivo informó que el suministro de gas natural se reinició plenamente este viernes 13 de marzo a las 06:00.

Los trabajos, que incluyeron la distribución prioritaria al sector transporte y taxistas, permitieron anticipar el cronograma de normalización.

Según Balcázar, “el equipo técnico encabezado por el ministro de Energía y Minas ha trabajado incansablemente coordinando con el sector privado y se ha logrado que este impase muy grave que se produjo y que estaba preocupando a todas las familias, en general, ha sido superado”.

Esta experiencia, según la premier Denisse Miralles, servirá como base para fortalecer la seguridad energética nacional y reducir la vulnerabilidad del sistema en el futuro. Miralles adelantó que “dentro de nuestra estrategia de gestión de aquí a julio, vamos a dejar implementadas una serie de soluciones que permitan atender esta respuesta que nos eviten impactos ante emergencias como estas”.

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