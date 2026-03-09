Perú

¿Las empresas privadas también están obligadas a hacer teletrabajo por crisis de gas natural? Esto dijo la viceministra del MTPE

La viceministra Yolanda Erazo profundizó en las facultades unilaterales del empleador y la alternativa del adelanto de vacaciones para los puestos que no pueden realizarse desde casa

La crisis energética desencadenada por la deflagración en el ducto de gas de Camisea puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado peruano y del sector productivo. El desabastecimiento de gas natural, que afecta principalmente a Lima y la costa, motivó que el Gobierno declare el estado de emergencia y promueva el teletrabajo para reducir el consumo de combustible y asegurar el funcionamiento de los servicios básicos y la industria prioritaria.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 14 de marzo, las autoridades instaron a las empresas privadas a implementar el teletrabajo en la medida de lo posible. Sin embargo, surgió la gran interrogante: ¿Existe una obligación real o es solo una sugerencia?

En entrevista con RPP, la viceministra de Trabajo, Yolanda Erazo, mencionó que se trata de una exhortación. Sostuvo que no fue necesario emitir una nueva norma obligatoria porque la Ley N.º 31572 ya contempla este supuesto de emergencia, permitiendo que el empleador, de manera unilateral, reasigne funciones compatibles con el teletrabajo ante circunstancias de fuerza mayor.

“El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado exhortando a las empresas para que, en el marco de la ley que regula el teletrabajo, puedan tomar la decisión de determinar qué puestos son teletrabajables”, recordó.

Insistió que, ante la emergencia, el empleador tiene la potestad de decidir. Por ejemplo, que si un empleado realizaba labores presenciales, reasignarlo a tareas ejecutables a distancia para no detener la productividad, así como permitir el adelanto o programación de vacaciones.

“Si el empleador y el trabajador no se pusieron de acuerdo, el empleador tiene el poder de directriz y puede decidir. Pero acá la invocación desde el Ministerio de Trabajo es que, por favor, se pongan de acuerdo, que dialoguen, que vean las alternativas que resultan a la empresa de tal manera que se continúe con el trabajo”, explicó.

“Lo más importante es reducir la demanda de combustible”

Ante las críticas de algunos gremios empresariales que aseguran que la medida “está deteniendo el normal desarrollo y funcionamiento del país”, la viceministra defendió que la decisión surgió de un análisis técnico al más alto nivel del Ejecutivo. El objetivo central fue reducir la demanda de combustible para asegurar el abastecimiento a sectores prioritarios como el transporte público, los hogares y la industria básica.

“Desde el presidente de la República, desde la señora premier, desde los ministros y especialmente desde el ministro de Trabajo, han analizado la situación y técnicamente, frente a una situación concreta que existe en este momento, se tenían que tomar medidas. Tenemos claro que es hasta el 14”, señaló.

“Nosotros tenemos que garantizar que se reduzca la demanda del combustible y, más bien por el contrario, estamos previniendo, estamos tomando medidas desde el Poder Ejecutivo para que esto también sea tomado por la población con calma. Nosotros no buscamos crear zozobra”, agregó.

Asimismo, indicó que para todos aquellos trabajadores o empleadores que tengan dudas durante este periodo excepcional, el MTPE mantiene activa la línea gratuita 0800-16872, disponible para absolver todas las dudas relacionadas y brindar soporte legal.

