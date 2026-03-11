Teletrabajo continuará en instituciones públicas por crisis del gas: presidente anuncia medidas mientras reparan ducto de Camisea

El presidente resaltó que cada decisión del gobierno busca proteger a las familias y la economía. Informó que el teletrabajo en el sector público seguirá vigente mientras duren las medidas de contingencia y reiteró su disposición al diálogo y la transparencia. | TV Perú

La crisis energética provocada por la interrupción del gas de Camisea continúa generando efectos en distintas actividades del país. Aunque el Gobierno asegura que el sistema eléctrico sigue operando con normalidad y que la reparación del ducto avanza, la emergencia obligó a adoptar medidas excepcionales para reducir el consumo energético y priorizar el abastecimiento de combustibles en sectores críticos.

En ese contexto, el presidente de la República, José Balcázar, confirmó que el teletrabajo en instituciones públicas continuará temporalmente como parte de las medidas de contingencia adoptadas tras la falla registrada en el gasoducto en Megantoni, Cusco. La decisión busca administrar la demanda energética mientras se completan las reparaciones del sistema de transporte de gas natural y se restablece plenamente el suministro en el país.

Gobierno mantiene teletrabajo en el Estado para reducir demanda energética

Ministerio de Trabajo demanda flexibilidad laboral ante emergencia energética por GNV. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que el Ejecutivo adoptó una serie de decisiones orientadas a mitigar el impacto de la interrupción del gas natural, priorizando el funcionamiento de servicios esenciales y el abastecimiento para los hogares.

“El teletrabajo en instituciones públicas continuará temporalmente hasta que concluyan las medidas de contingencia, para administrar la demanda energética y avanzar hacia la normalidad”, señaló José Balcázar al anunciar la continuidad de esta modalidad laboral en el sector público.

La medida forma parte de un paquete de acciones que el Gobierno puso en marcha tras la emergencia registrada el 1 de marzo en el kilómetro 43 del gasoducto en Megantoni, donde una deflagración obligó a suspender el transporte de gas desde los yacimientos de Camisea hacia la costa.

Según explicó el presidente, desde el primer momento se activaron los protocolos del sistema de gestión de emergencias y se conformó un comité de crisis que sesiona diariamente para monitorear la situación. Este grupo está integrado por autoridades del Ejecutivo, organismos reguladores, representantes del sector energético y la empresa operadora del gasoducto.

“El gobierno ha prestado atención especial mañana, tarde y noche para afrontar esta falla, cuyo origen aún está en investigación. Esperamos que no sea dolosa y, como se ha señalado, que haya sido un accidente”, declaró el jefe de Estado ante los medios.

El mandatario también destacó la presencia del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona desde el inicio de la emergencia para realizar las investigaciones correspondientes, pese a las dificultades climáticas y logísticas en la selva cusqueña.

Mientras continúan los trabajos de reparación, el teletrabajo en entidades públicas se mantiene como una herramienta para reducir el desplazamiento diario de trabajadores y, con ello, la presión sobre el consumo de combustibles y la movilidad urbana en Lima.

Reparación del gasoducto avanza y Gobierno fija fechas para normalizar suministro

El pasado domingo 1 de marzo empezó una nueva crisis en el Perú por el desabastecimiento de combustible ante una falla aún no controlada en el ducto de Camisea, en Cusco. (Foto: El Sol del Cusco)

El Ejecutivo informó además que las labores de reparación del sistema de transporte de gas natural ya ingresaron a una nueva etapa. De acuerdo con el reporte presentado por el comité de crisis, las tuberías necesarias para reemplazar el tramo dañado ya fueron trasladadas a la zona de intervención.

El presidente indicó que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) prevé culminar la instalación de estas estructuras durante la semana, lo que permitirá iniciar la reactivación progresiva del sistema energético.

“Las tuberías necesarias para la reparación del gasoducto ya fueron trasladadas a la zona de intervención dentro de los plazos previstos, lo que permite avanzar en la segunda etapa de los trabajos para restablecer el sistema de transporte de gas natural”, explicó Balcázar.

Según el cronograma presentado por el Gobierno, el sistema podría reabrirse el sábado 14 de marzo para vehículos, lo que permitiría retomar gradualmente la distribución de Gas Natural Vehicular (GNV) en estaciones de servicio. Ese mismo día también se habilitaría el suministro para sectores industriales y transporte público.

La expectativa oficial es que el domingo 15 de marzo el sistema de distribución de gas esté completamente regularizado en Lima y Callao, lo que marcaría el fin de la contingencia energética generada por la interrupción del ducto.

En paralelo, el Ejecutivo anunció que las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán la presencialidad desde el miércoles, luego de que las medidas de contingencia permitieran mejorar el escenario inicial de movilidad y abastecimiento de combustibles.

El mandatario destacó que las acciones coordinadas entre el Gobierno, el sector privado y la ciudadanía permitieron reducir el tráfico vehicular en la capital entre un 20% y 30%, lo que facilitó la priorización de combustibles para servicios esenciales y el transporte público.

“Cada decisión adoptada estuvo debidamente motivada y razonada para proteger a las familias y sostener la economía”, señaló el jefe de Estado al referirse a las medidas implementadas durante la emergencia energética.

Mientras avanzan los trabajos en la selva cusqueña, el Gobierno mantiene el monitoreo permanente de la situación a través del comité de crisis y continúa aplicando medidas de gestión de la demanda energética, entre ellas el teletrabajo en el sector público, que seguirá vigente hasta que se complete la normalización del sistema de gas natural.