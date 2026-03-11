Perú

Teletrabajo continuará en instituciones públicas por crisis del gas: presidente anuncia medidas mientras reparan ducto de Camisea

El Ejecutivo mantiene esta modalidad en el sector estatal mientras continúan las reparaciones del sistema de transporte energético tras la deflagración registrada el 1 de marzo en Megantoni, Cusco

Guardar
El presidente resaltó que cada decisión del gobierno busca proteger a las familias y la economía. Informó que el teletrabajo en el sector público seguirá vigente mientras duren las medidas de contingencia y reiteró su disposición al diálogo y la transparencia. | TV Perú

La crisis energética provocada por la interrupción del gas de Camisea continúa generando efectos en distintas actividades del país. Aunque el Gobierno asegura que el sistema eléctrico sigue operando con normalidad y que la reparación del ducto avanza, la emergencia obligó a adoptar medidas excepcionales para reducir el consumo energético y priorizar el abastecimiento de combustibles en sectores críticos.

En ese contexto, el presidente de la República, José Balcázar, confirmó que el teletrabajo en instituciones públicas continuará temporalmente como parte de las medidas de contingencia adoptadas tras la falla registrada en el gasoducto en Megantoni, Cusco. La decisión busca administrar la demanda energética mientras se completan las reparaciones del sistema de transporte de gas natural y se restablece plenamente el suministro en el país.

Gobierno mantiene teletrabajo en el Estado para reducir demanda energética

Ministerio de Trabajo demanda flexibilidad
Ministerio de Trabajo demanda flexibilidad laboral ante emergencia energética por GNV. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que el Ejecutivo adoptó una serie de decisiones orientadas a mitigar el impacto de la interrupción del gas natural, priorizando el funcionamiento de servicios esenciales y el abastecimiento para los hogares.

“El teletrabajo en instituciones públicas continuará temporalmente hasta que concluyan las medidas de contingencia, para administrar la demanda energética y avanzar hacia la normalidad”, señaló José Balcázar al anunciar la continuidad de esta modalidad laboral en el sector público.

La medida forma parte de un paquete de acciones que el Gobierno puso en marcha tras la emergencia registrada el 1 de marzo en el kilómetro 43 del gasoducto en Megantoni, donde una deflagración obligó a suspender el transporte de gas desde los yacimientos de Camisea hacia la costa.

Según explicó el presidente, desde el primer momento se activaron los protocolos del sistema de gestión de emergencias y se conformó un comité de crisis que sesiona diariamente para monitorear la situación. Este grupo está integrado por autoridades del Ejecutivo, organismos reguladores, representantes del sector energético y la empresa operadora del gasoducto.

“El gobierno ha prestado atención especial mañana, tarde y noche para afrontar esta falla, cuyo origen aún está en investigación. Esperamos que no sea dolosa y, como se ha señalado, que haya sido un accidente”, declaró el jefe de Estado ante los medios.

El mandatario también destacó la presencia del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la zona desde el inicio de la emergencia para realizar las investigaciones correspondientes, pese a las dificultades climáticas y logísticas en la selva cusqueña.

Mientras continúan los trabajos de reparación, el teletrabajo en entidades públicas se mantiene como una herramienta para reducir el desplazamiento diario de trabajadores y, con ello, la presión sobre el consumo de combustibles y la movilidad urbana en Lima.

Reparación del gasoducto avanza y Gobierno fija fechas para normalizar suministro

El pasado domingo 1 de
El pasado domingo 1 de marzo empezó una nueva crisis en el Perú por el desabastecimiento de combustible ante una falla aún no controlada en el ducto de Camisea, en Cusco. (Foto: El Sol del Cusco)

El Ejecutivo informó además que las labores de reparación del sistema de transporte de gas natural ya ingresaron a una nueva etapa. De acuerdo con el reporte presentado por el comité de crisis, las tuberías necesarias para reemplazar el tramo dañado ya fueron trasladadas a la zona de intervención.

El presidente indicó que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) prevé culminar la instalación de estas estructuras durante la semana, lo que permitirá iniciar la reactivación progresiva del sistema energético.

“Las tuberías necesarias para la reparación del gasoducto ya fueron trasladadas a la zona de intervención dentro de los plazos previstos, lo que permite avanzar en la segunda etapa de los trabajos para restablecer el sistema de transporte de gas natural”, explicó Balcázar.

Según el cronograma presentado por el Gobierno, el sistema podría reabrirse el sábado 14 de marzo para vehículos, lo que permitiría retomar gradualmente la distribución de Gas Natural Vehicular (GNV) en estaciones de servicio. Ese mismo día también se habilitaría el suministro para sectores industriales y transporte público.

La expectativa oficial es que el domingo 15 de marzo el sistema de distribución de gas esté completamente regularizado en Lima y Callao, lo que marcaría el fin de la contingencia energética generada por la interrupción del ducto.

En paralelo, el Ejecutivo anunció que las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán la presencialidad desde el miércoles, luego de que las medidas de contingencia permitieran mejorar el escenario inicial de movilidad y abastecimiento de combustibles.

El mandatario destacó que las acciones coordinadas entre el Gobierno, el sector privado y la ciudadanía permitieron reducir el tráfico vehicular en la capital entre un 20% y 30%, lo que facilitó la priorización de combustibles para servicios esenciales y el transporte público.

“Cada decisión adoptada estuvo debidamente motivada y razonada para proteger a las familias y sostener la economía”, señaló el jefe de Estado al referirse a las medidas implementadas durante la emergencia energética.

Mientras avanzan los trabajos en la selva cusqueña, el Gobierno mantiene el monitoreo permanente de la situación a través del comité de crisis y continúa aplicando medidas de gestión de la demanda energética, entre ellas el teletrabajo en el sector público, que seguirá vigente hasta que se complete la normalización del sistema de gas natural.

Temas Relacionados

José BalcázarGNVGas naturalGLPCamiseaTeletrabajoperu-noticias

Más Noticias

Marco Huamán destaca la labor de Pablo Guede como técnico de Alianza Lima: “Su forma de exigir me ayuda a perfeccionar mi juego”

El progreso del intuitivo marcador de punta nacional no se entendería sin la obsesión y exigencia del entrenador argentino en cada uno de los entrenamientos. “Me ha dado mucho apoyo”, dijo

Marco Huamán destaca la labor

Legado de Alfredo Bryce Echenique se conserva en la Biblioteca Nacional: primeras ediciones y libros autografiados preservan su memoria

Algunos ejemplares pertenecieron al historiador Franklin Pease y al exalcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán, lo que refuerza su valor como testimonio de redes intelectuales y políticas del país

Legado de Alfredo Bryce Echenique

Colegios de Lima y Callao retoman clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo

El presidente José Balcázar indicó que, con la normalización progresiva del suministro de gas natural, las instituciones educativas ya pueden reabrir sus puertas a los estudiantes

Colegios de Lima y Callao

Selección peruana Sub 17 ya tiene rivales para el Sudamericano de Paraguay rumbo al Mundial Catar 2026

La ‘blanquirroja’ conoció a sus contrincantes en el torneo que se desarrollará en tierras ‘guaraníes’ del 3 al 19 de abril, donde buscará clasificar al Mundial de la categoría

Selección peruana Sub 17 ya

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar ofreció ser primer

José Balcázar ofreció ser primer ministro a Ricardo Márquez, expresidente de la SNI, antes que a Denisse Miralles

Mario Vizcarra reafirma que indultará a Martín Vizcarra y lo nombrará su “consejero ad honorem” si llega a la presidencia

Rafael López Aliaga señala sin pruebas que encuestadoras integran una red criminal: “Parece que el resultado está comprado”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Congreso impulsa la creación de la ‘Bancada rosa’, conformada solo por mujeres: ¿de qué se trata y quiénes la integran?

ENTRETENIMIENTO

Murió Alfredo Bryce Echenique: la

Murió Alfredo Bryce Echenique: la última entrevista del escritor antes de morir a los 87 años

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

DEPORTES

Marco Huamán destaca la labor

Marco Huamán destaca la labor de Pablo Guede como técnico de Alianza Lima: “Su forma de exigir me ayuda a perfeccionar mi juego”

Selección peruana Sub 17 ya tiene rivales para el Sudamericano de Paraguay rumbo al Mundial Catar 2026

Biavo FC abandonó la Liga Femenina de Perú, por insólita razón, a pocos días de comenzar la temporada 2026

Nayla Da Silva desmiente a periodista de Latina que confirmó su fichaje por Atlético Atenea: “Me molestó bastante”

Fernando Gaibor defiende a Paolo Guerrero por ataques injustificados en Alianza Lima: “Es un líder silencioso que no le gusta estar alardeando”