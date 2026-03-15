Abastecimiento de GLP sigue en riesgo pese a la reparación del ducto de Camisea, alerta la SPGL: reposición llevará semanas

La Sociedad Peruana de Gas Licuado advierte que el suministro de GLP en Perú sigue sin normalizarse tras la reparación del ducto de Camisea.

El suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país aún no se ha normalizado completamente, pese a la reciente reparación del ducto del sistema de transporte de líquidos de gas natural de Camisea, según advirtió la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL).

El gremio explicó que, aunque el flujo de líquidos de gas natural comenzó a restablecerse, la recomposición de inventarios en las plantas de abastecimiento y en la cadena logística de distribución tomará varias semanas.

Impacto prolongado de la emergencia sobre el suministro nacional de GLP

Durante la emergencia, que se inició tras una deflagración en el ducto a comienzos de mes, la producción nacional de GLP —responsable de cerca del 70% del suministro— estuvo paralizada durante 14 días, lo que obligó a recurrir a inventarios almacenados y a importaciones extraordinarias para evitar un desabastecimiento mayor.

La SPGL señaló que esta situación llevó los inventarios del sistema a niveles mínimos operativos, generando una fuerte presión logística en toda la cadena de suministro.

La interrupción de 14 días en la producción de GLP redujo los inventarios a niveles mínimos operativos a nivel nacional.

Si bien la percepción de normalidad ha crecido tras la reparación, la reposición de inventarios no es inmediata y depende tanto de los ciclos logísticos internos como de la llegada de nuevos embarques de importación de GLP.

Además, el proceso de recuperación se produce en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que han elevado la volatilidad de los precios energéticos globales.

Medidas extraordinarias para evitar nuevos desabastecimientos

Ante este panorama, la SPGL exhortó a las autoridades a mantener temporalmente las medidas extraordinarias implementadas durante la emergencia.

Entre ellas, destacan disposiciones que permiten adoptar acciones logísticas excepcionales en la cadena de suministro de combustibles y facilitan la rápida reposición de inventarios en el mercado interno.

El restablecimiento total del abastecimiento de GLP en Perú depende de los ciclos logísticos internos y la llegada de importaciones pendientes.

Según el gremio, estas medidas han sido clave para evitar interrupciones mayores en el sistema energético durante las últimas semanas y deben mantenerse hasta que el abastecimiento se estabilice por completo.

El gremio enfatizó que la prioridad debe ser asegurar que el sistema logístico recupere sus niveles normales de inventario para evitar tensiones en la distribución y proteger a los millones de consumidores que dependen diariamente del GLP.

La SPGL se mostró dispuesta a colaborar de manera coordinada con las autoridades y los distintos actores del sistema energético para garantizar la estabilidad del suministro.

Un energético esencial para hogares, vehículos y comercios

El GLP es un combustible esencial en la vida diaria de los peruanos. Más de 7 millones de hogares —siete de cada diez— utilizan balones de GLP para cocinar.

Además, cerca de 700 mil vehículos funcionan con GLP automotor, abastecidos por más de 1.700 gasocentros a nivel nacional. Asimismo, unas 20 mil empresas, entre comercios, industrias y servicios, recurren a este energético para sus operaciones.

Cerca del 70% de la demanda nacional de GLP en Perú se cubre con producción local, vital para siete de cada diez hogares.

En este contexto, la SPGL reiteró la importancia de mantener la vigilancia y las acciones coordinadas para asegurar la estabilidad del abastecimiento, especialmente mientras persista la volatilidad internacional y el sistema logístico nacional se recupera.

El gremio subrayó que la prioridad debe ser proteger a los millones de usuarios que dependen del GLP y evitar cualquier presión adicional en la cadena de distribución y en los precios durante el proceso de normalización. Las medidas propuestas son:

Mantener temporalmente las medidas extraordinarias adoptadas durante la emergencia para asegurar la continuidad del abastecimiento de GLP.

Permitir acciones logísticas excepcionales en la cadena de suministro de combustibles , facilitando la reposición rápida de inventarios en el mercado interno.

Comunicación y coordinación permanente con las autoridades para monitorear el sistema logístico y responder a cualquier eventualidad.

Facilitar la llegada de nuevos embarques de importación de GLP mientras se restablecen los inventarios nacionales.

Seguir trabajando en conjunto con actores del sistema energético para garantizar la estabilidad y el abastecimiento a los consumidores finales.