Perú

Ya hay GNV: Gaseoducto se reparó y venta se retoma para taxistas e industriales

El Gobierno y TGP han anunciado que la distribución del gas natural, incluido el GNV, se irá restableciendo progresivamente. Mañana sábado 14 de marzo la distribución será total y con normalidad

Guardar
Presidente José María Balcázar asegura que los ductos de transporte de gas natural se encuentran "completamente reparados y plenamente operativos". El mandatario señaló que se logró adelantar el cronograma previsto.

“Hoy, viernes 13 de marzo, nuestro sistema de transporte de gas natural se encuentra listo para iniciar el restablecimiento progresivo de las entregas de gas en el City Gate de Lurín. A lo largo del día, las entregas de gas natural se irán normalizando hasta alcanzar su capacidad total el día sábado 14 a las 06:00 hrs.”, anunció la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Junto con este comunicado, el Gobierno ha revelado también en conferencia de prensa que los ductos de Camisea están reparados y se está restableciendo ya hoy viernes 13 de marzo. “El restablecimiento del servicio se va a realizar de manera gradual el día de hoy, y el día de mañana el suministro va a quedar plenamente normalizado”, resaltó Denisse Miralles, Presidenta del Consejo de Ministros.

El gas natural disponible, desde el inicio de la prestación del servicio de transporte hasta su total recuperación, será puesto a disposición del mercado siguiendo las prioridades definidas por las autoridades del sector.

El gas de Camisea se
El gas de Camisea se restablece. El sábado se restablece para todos. - Crédito Difusión

Taxis ya podrán comprar GNV

Cálidda informó a sus usuarios de Lima y Callao que “tras el anuncio de las autoridades del gobierno, que confirmaron la culminación de las labores de reparación en el ducto de gas natural por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP)”, se ha iniciado la recuperación progresiva del suministro en los sectores que mantenían restricciones.

Por el lado del transporte informa lo siguiente: “Desde hoy a las 10 de la mañana se habilitó el suministro de GNV para los conductores de vehículos livianos—incluye taxis, cousters, mototaxis, entre otros— quedando restablecido el 100% de dicho servicio y sin restricciones en todas las estaciones de servicio. De esta manera, queda restablecido el suministro para todos los vehículos, tanto livianos como pesados, que usan GNV en Lima y Callao", apuntaron.

Asimismo, para las industrias informan lo siguiente:

  • Durante el día de hoy y mañana sábado 14, se culminará la habilitación del suministro para las industrias reguladas (hasta 30,000 m3)
  • Asimismo, las grandes industrias (más de 30,000 m3) estarán siendo reconectadas desde la tarde de hoy y la mañana del sábado 14
  • Las empresas generadoras eléctricas podrán disponer nuevamente del 100% del servicio a partir del sábado 14 de marzo.
La crisis del gas natural
La crisis del gas natural acaba. Se restablece la venta hacia el sábado 14 de marzo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

TGP se disculpa

Asimismo, desde el lado de TGP, informaron cómo se han dado su procedimiento para ya lograr retomar la distribución del gas natural.

“El día de ayer, jueves 12 a las 2:00 p.m., luego de haber culminado los trabajos de soldadura y verificación, se inició la puesta en operación del ducto de transporte de gas natural”, indicaron.

Así, “este proceso, técnicamente complejo, requiere de un tiempo aproximado de 18 horas para ecualizar la presión a lo largo de los 730 km del ducto de gas natural. Asimismo, fue necesario recuperar las condiciones de operación que permitan iniciar la prestación del servicio de transporte de manera progresiva”.

El pasaje mínimo de S/1
El pasaje mínimo de S/1 no va más. Tal como la crisis de la pandemia acabó con 'la china' (S/0,50), la crisis del GNV podría haber acabado para siempre con la 'luca'. - Crédito Andina

Ahora, las entregas de gas natural se irán normalizando hasta alcanzar su capacidad total el día de mañana sábado 14 a las 06:00 hrs. “El gas natural disponible, desde el inicio de la prestación del servicio de transporte hasta su total recuperación, será puesto a disposición del mercado siguiendo las prioridades definidas por las autoridades del sector”, añadieron.

Asimismo, el TGP ha pedido disculpas por este evento, que duró cerca de dos semanas. “Lamentamos profundamente lo sucedido y agradece el incansable trabajo de todo el equipo desplegado en campo, que permitió culminar los trabajos antes del plazo previsto, a pesar de las difíciles condiciones climáticas y de acceso a la zona”, se pronunciaron.

Temas Relacionados

Crisis del gas naturalCamiseaGNVTGPperu-economia

Más Noticias

Instalación de tuberías de Camisea culminó hoy: Así regresará el gas, según cronograma

Este viernes 13 de marzo se terminaría la etapa de instalación de las tuberías que llevan el gas natural, tras la ruptura de inicios de mes. El Gobierno detallo en qué fechas se estaría restableciendo el GNV

Instalación de tuberías de Camisea

¿A qué hora son los Oscar 2026 en Perú y dónde ver la ceremonia EN VIVO?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo y podrá verse en Perú por TNT, TNT Series y HBO Max

¿A qué hora son los

Día Internacional de Pi se celebra este 14 de marzo: qué significa, cómo se utiliza en la ciencia y cuál es su raíz cuadrada

La fecha coincide con el Día Internacional de las Matemáticas y el natalicio de Albert Einstein, un día clave para recordar cómo el número Pi conecta historia, ciencia y educación en todo el mundo

Día Internacional de Pi se

Solo 4 de cada 10 peruanos duerme bien: ¿Cómo el estrés, tráfico, trabajo y celulares afectan la calidad del sueño?

Especialistas advierten que dormir menos de lo recomendado puede afectar la salud física y mental

Solo 4 de cada 10

Delia Espinoza: Congreso de la República rechazó nueva inhabilitación por 10 años

Con 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso no alcanzó el respaldo necesario para sumar una segunda sanción contra la exfiscal

Delia Espinoza: Congreso de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza: Congreso de la

Delia Espinoza: Congreso de la República rechazó nueva inhabilitación por 10 años

Presidenta del TC dice que “no hay fecha” para votar el caso de Vladimir Cerrón: No en meses, pero tampoco una semana

Crisis en salud: siete ministros y siete presidentes de EsSalud rotaron en cinco años dejando un sistema colapsado

Wolfgang Grozo negó amistad con Zamir Villaverde, pero chats lo desmienten: Lo llamaba “hermano” y le mandaba “bendiciones”

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo por agresión a ciudadano en centro comercial: acabó en comisaría

ENTRETENIMIENTO

¿A qué hora son los

¿A qué hora son los Oscar 2026 en Perú y dónde ver la ceremonia EN VIVO?

Magaly Medina sorprendida con la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

Andrea Cordero denuncia violencia ejercida a través de su hija tras separación de Renato Tapia: “Lo hago con miedo”

La activa vida noctura de Carlos Alcántara tras separarse de Jossie Lindley: actor fue captado con nueva joven

Christian Domínguez revive éxitos de Hermanos Yaipén y canta ‘Una rosa lo sabe’ frente a Walter Yaipén

DEPORTES

Aixa Vigil reveló que rechazó

Aixa Vigil reveló que rechazó propuesta de Universitario y adelantó si se quedará en San Martín: “Soy bien fría para tomar decisiones”

Sorteo fase de grupos de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento que definirá rivales de Universitario, Cristal y Cusco FC

Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido clave en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026