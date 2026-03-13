Ya hay GNV: Gaseoducto se reparó y venta se retoma para taxistas e industriales

Presidente José María Balcázar asegura que los ductos de transporte de gas natural se encuentran "completamente reparados y plenamente operativos". El mandatario señaló que se logró adelantar el cronograma previsto.

“Hoy, viernes 13 de marzo, nuestro sistema de transporte de gas natural se encuentra listo para iniciar el restablecimiento progresivo de las entregas de gas en el City Gate de Lurín. A lo largo del día, las entregas de gas natural se irán normalizando hasta alcanzar su capacidad total el día sábado 14 a las 06:00 hrs.”, anunció la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Junto con este comunicado, el Gobierno ha revelado también en conferencia de prensa que los ductos de Camisea están reparados y se está restableciendo ya hoy viernes 13 de marzo. “El restablecimiento del servicio se va a realizar de manera gradual el día de hoy, y el día de mañana el suministro va a quedar plenamente normalizado”, resaltó Denisse Miralles, Presidenta del Consejo de Ministros.

El gas natural disponible, desde el inicio de la prestación del servicio de transporte hasta su total recuperación, será puesto a disposición del mercado siguiendo las prioridades definidas por las autoridades del sector.

El gas de Camisea se restablece. El sábado se restablece para todos. - Crédito Difusión

Taxis ya podrán comprar GNV

Cálidda informó a sus usuarios de Lima y Callao que “tras el anuncio de las autoridades del gobierno, que confirmaron la culminación de las labores de reparación en el ducto de gas natural por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP)”, se ha iniciado la recuperación progresiva del suministro en los sectores que mantenían restricciones.

Por el lado del transporte informa lo siguiente: “Desde hoy a las 10 de la mañana se habilitó el suministro de GNV para los conductores de vehículos livianos—incluye taxis, cousters, mototaxis, entre otros— quedando restablecido el 100% de dicho servicio y sin restricciones en todas las estaciones de servicio. De esta manera, queda restablecido el suministro para todos los vehículos, tanto livianos como pesados, que usan GNV en Lima y Callao", apuntaron.

Asimismo, para las industrias informan lo siguiente:

Durante el día de hoy y mañana sábado 14, se culminará la habilitación del suministro para las industrias reguladas (hasta 30,000 m3)

Asimismo, las grandes industrias (más de 30,000 m3) estarán siendo reconectadas desde la tarde de hoy y la mañana del sábado 14

Las empresas generadoras eléctricas podrán disponer nuevamente del 100% del servicio a partir del sábado 14 de marzo.

La crisis del gas natural acaba. Se restablece la venta hacia el sábado 14 de marzo. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

TGP se disculpa

Asimismo, desde el lado de TGP, informaron cómo se han dado su procedimiento para ya lograr retomar la distribución del gas natural.

“El día de ayer, jueves 12 a las 2:00 p.m., luego de haber culminado los trabajos de soldadura y verificación, se inició la puesta en operación del ducto de transporte de gas natural”, indicaron.

Así, “este proceso, técnicamente complejo, requiere de un tiempo aproximado de 18 horas para ecualizar la presión a lo largo de los 730 km del ducto de gas natural. Asimismo, fue necesario recuperar las condiciones de operación que permitan iniciar la prestación del servicio de transporte de manera progresiva”.

El pasaje mínimo de S/1 no va más. Tal como la crisis de la pandemia acabó con 'la china' (S/0,50), la crisis del GNV podría haber acabado para siempre con la 'luca'. - Crédito Andina

Ahora, las entregas de gas natural se irán normalizando hasta alcanzar su capacidad total el día de mañana sábado 14 a las 06:00 hrs. “El gas natural disponible, desde el inicio de la prestación del servicio de transporte hasta su total recuperación, será puesto a disposición del mercado siguiendo las prioridades definidas por las autoridades del sector”, añadieron.

Asimismo, el TGP ha pedido disculpas por este evento, que duró cerca de dos semanas. “Lamentamos profundamente lo sucedido y agradece el incansable trabajo de todo el equipo desplegado en campo, que permitió culminar los trabajos antes del plazo previsto, a pesar de las difíciles condiciones climáticas y de acceso a la zona”, se pronunciaron.