Perú

Nuevo avance en el aeropuerto de Chinchero: adjudican contrato millonario para la torre de control

La obra forma parte del plan para acelerar la operatividad del nuevo terminal en Cusco y fortalecer la infraestructura aeroportuaria en el sur del país

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La firma española Acciona fue elegida para encargarse de un componente clave del proyecto: el desarrollo del complejo de la torre de control.
La firma española Acciona fue elegida para encargarse de un componente clave del proyecto: el desarrollo del complejo de la torre de control. Foto: Konstructenia

El desarrollo del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, suma un nuevo hito con la asignación de un contrato clave para su futura operación. Esta obra, considerada estratégica para mejorar la conectividad aérea en el sur del país, continúa atrayendo inversiones y empresas internacionales especializadas en infraestructura.

En este contexto, la compañía española Acciona fue seleccionada para ejecutar una de las piezas centrales del proyecto: la construcción del complejo de la torre de control. La adjudicación se enmarca en el impulso del Estado peruano por fortalecer su red aeroportuaria y dinamizar el transporte aéreo.

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Detalles del nuevo contrato

El encargo contempla el desarrollo integral de la torre de control y sus instalaciones complementarias dentro del nuevo terminal aéreo. La infraestructura abarcará una superficie de 4.102,7 m² e incluirá una torre de siete niveles que alcanzará una altura de 35,8 metros, además de un edificio anexo destinado al centro de control.

El proyecto también considera espacios técnicos y estructuras adicionales, como un mástil para antenas y áreas auxiliares. A ello se suman sistemas esenciales para el funcionamiento del aeropuerto, entre ellos ventilación, protección contra incendios, redes eléctricas, iluminación, abastecimiento de agua y saneamiento.

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El proyecto abarca la construcción completa de la torre de control junto con las infraestructuras complementarias que formarán parte del nuevo terminal aéreo.
El proyecto abarca la construcción completa de la torre de control junto con las infraestructuras complementarias que formarán parte del nuevo terminal aéreo. Foto: Acciona

Inversión y respaldo institucional

El valor del contrato asciende a USD 48 millones, monto que forma parte del paquete de inversiones impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta iniciativa cuenta, además, con el acompañamiento técnico de la Oficina de Gestión de Proyectos de Corea del Sur, lo que refuerza los estándares de ejecución y supervisión.

La participación de entidades internacionales en la asistencia técnica refleja la magnitud del proyecto y su relevancia para el sistema de transporte nacional. El aeropuerto de Chinchero está llamado a convertirse en un punto clave para el turismo y el comercio en la región sur.

Perú, mercado estratégico para Acciona

Con esta adjudicación, Acciona consolida su trayectoria en el país, donde mantiene operaciones desde 1998. A lo largo de este tiempo, la empresa ha intervenido en diversos sectores, incluyendo obras de infraestructura vial, proyectos de agua y desarrollos vinculados a energía.

Uno de sus proyectos más recientes es el Anillo Vial Periférico de Lima, adjudicado junto a Ferrovial y Sacyr. Esta autopista de 34,8 kilómetros busca mejorar la circulación en la capital y reducir los tiempos de traslado.

El contrato está valorizado en USD 48 millones y se integra al conjunto de inversiones promovidas por el MTC.
El contrato está valorizado en USD 48 millones y se integra al conjunto de inversiones promovidas por el MTC. Foto: Acciona

Portafolio de proyectos y expansión energética

La empresa también ha participado en iniciativas relevantes como el Hospital Daniel Alcides Carrión, la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la planta de tratamiento de aguas residuales de Pachacútec y obras viales en Chimbote. Asimismo, ha estado vinculada a desarrollos asociados al proyecto minero Antamina.

En el ámbito energético, la compañía amplió su presencia tras adquirir activos de transmisión eléctrica en 2024, incorporando más de 4.200 kilómetros de líneas y 30 subestaciones. Actualmente, mantiene proyectos en concesión y avanza en generación de energías renovables, como una planta solar en Arequipa, lo que refuerza su posicionamiento en el sector.

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