Perú

¿A qué hora son los Oscar 2026 en Perú y dónde ver la ceremonia EN VIVO?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo y podrá verse en Perú por TNT, TNT Series y HBO Max

Guardar
A large Oscar statue ahead
A large Oscar statue ahead of an event for the announcement of the nominees for the 98th Academy Awards, at the Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills, California, U.S., January 22, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, reuniendo a las principales figuras del cine internacional. En Perú, el evento podrá seguirse en vivo desde las 17:00 a través de los canales de televisión por cable y plataformas de streaming oficiales.

La gala de los Oscar 2026 dará inicio con la tradicional alfombra roja a las 17:00 (hora peruana), mientras que la ceremonia principal comenzará a las 18:00 y se extenderá aproximadamente hasta las 21:30. La transmisión estará disponible por TNT, TNT Series y HBO Max, permitiendo elegir idioma y formato según la preferencia del espectador.

En esta edición, la organización de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mantiene su apuesta por la televisión paga y el streaming, consolidando una cobertura multiplataforma que busca llegar a nuevas audiencias y facilitar el acceso en tiempo real a los momentos más destacados de la industria cinematográfica.

Algunos actores y directores han
Algunos actores y directores han sido vetados de los Premios Oscar por no seguir el código de conducta. (Danny Moloshok/Invision/AP)

Canales y opciones para ver los Premios Oscar 2026 en Perú

El público peruano podrá disfrutar de la ceremonia de los Oscar 2026 por medio de las siguientes alternativas:

  • TNT: canal de televisión por cable que ofrece la gala con doblaje al español, disponible en DirecTV (canal 502 SD y 1052 HD), Movistar TV (canales 402 SD, 595 SD, 730 HD y 870 HD), Claro TV (canales 22 SD, 590 HD, 53 SD y 1504 HD) y Star Globalcom (canal 21).
  • TNT Series: canal complementario para quienes prefieran ver la ceremonia en idioma original (inglés).
  • HBO Max: plataforma de streaming oficial en América Latina, que transmite en simultáneo para suscriptores, sin necesidad de número de canal. El acceso se realiza a través de la aplicación o el sitio web, ya sea por cuenta directa o mediante paquetes integrados en DirecTV, Movistar o Claro.
Los premios Oscar se celebran
Los premios Oscar se celebran el 15 de marzo. HBO Max

La señal de TNT y TNT Series permite que los televidentes opten entre comentarios y traducción al español o cobertura en inglés, mientras que HBO Max ofrece flexibilidad para ver la premiación desde cualquier dispositivo conectado, incluyendo smart TV, computadoras, tablets y smartphones.

La cobertura especial de la alfombra roja contará con la participación de Tamron Hall y Jesse Palmer en el plano internacional, y con Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún en la señal latinoamericana de TNT, aportando análisis y entrevistas exclusivas con los protagonistas de la noche.

¿Por qué Latina TV dejó de transmitir los Premios Oscar en Perú?

Durante años, Latina TV fue el canal de señal abierta encargado de transmitir los Premios Oscar para el público peruano. Sin embargo, desde 2019 la cadena dejó de contar con los derechos de emisión de la ceremonia, debido a cambios en la política de distribución internacional de la Academia de Hollywood y a la consolidación de los canales de televisión paga como exclusivos para la región.

La decisión respondió a una tendencia global por parte de la Academia y los grandes estudios de cine, que priorizaron acuerdos con señales especializadas como TNT y plataformas digitales como HBO Max para una cobertura integral y segmentada según idioma y preferencias de los televidentes. De este modo, la transmisión en señal abierta desapareció del panorama televisivo peruano, obligando a los seguidores de la gala a recurrir al cable o al streaming para acceder a la premiación en vivo.

La ausencia de Latina TV en la cobertura de los Oscar marcó un cambio significativo en el acceso a eventos internacionales de gran audiencia, y reflejó la transformación del consumo audiovisual en el país, cada vez más orientado a servicios digitales y de suscripción.

A lo largo de las
A lo largo de las 97 ediciones de los Premios Oscar no todos han quedado satisfechos con los resultados. (AP)

Horario oficial de la ceremonia en Perú y detalles de la transmisión

La gala de los Premios Oscar 2026 se desarrollará el domingo 15 de marzo en Los Ángeles. En Perú, la cobertura inicia a las 17:00 con la alfombra roja y la ceremonia principal desde las 18:00, finalizando cerca de las 21:30. Todos los segmentos serán transmitidos en directo por TNT, TNT Series y HBO Max, en sus respectivas señales y plataformas.

Esta programación permite que la audiencia peruana acceda a la totalidad del evento, incluyendo la entrega de los 24 premios Oscar, las actuaciones musicales en vivo, los discursos de los ganadores y las presentaciones de los principales artistas invitados.

La señal de TNT, disponible en los principales operadores de cable, se complementa con la opción de ver la ceremonia en idioma original por TNT Series y la flexibilidad de HBO Max para quienes prefieran el streaming. Además, la Academia de Hollywood actualizará en tiempo real sus redes sociales con clips, discursos y momentos destacados de la premiación.

Han sido reveladas las películas
Han sido reveladas las películas nominadas al Oscar. Muchas continúan en cartelera, otras ya están disponibles en plataformas digitales (Créditos: Jovani Perez)

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado a los candidatos para la edición número 98 de los Oscar, destacando la diversidad temática y la presencia de producciones de distintos países. La lista completa es la siguiente:

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes
Esta combinación de imágenes muestra
Esta combinación de imágenes muestra el arte promocional de las películas nominadas al Oscar a mejor película. Fila superior de izquierda a derecha: "Bugonia", "F1 The Movie", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme". Fila inferior de izquierda a derecha: "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" y "Train Dreams".(Focus Features/Warner Bros. Pictures/Netflix/Focus Features/A24/Warner Bros. Pictures/Neon/Neon/Warner Bros. Pictures/Netflix via AP)

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Temas Relacionados

Oscar 2026Premios OscarHollywoodHBONetflixTNTperu-entretenimiento

Más Noticias

Instalación de tuberías de Camisea culminó hoy: Así regresará el gas, según cronograma

Este viernes 13 de marzo se terminaría la etapa de instalación de las tuberías que llevan el gas natural, tras la ruptura de inicios de mes. El Gobierno detallo en qué fechas se estaría restableciendo el GNV

Instalación de tuberías de Camisea

Gaseoducto de Camisea ya está reparado y se retoma la venta para taxistas e industriales

El Gobierno y TGP han anunciado que la distribución del gas natural, incluido el GNV, se irá restableciendo progresivamente. Mañana sábado 14 de marzo la distribución será total y con normalidad

Gaseoducto de Camisea ya está

Día Internacional de Pi se celebra este 14 de marzo: qué significa, cómo se utiliza en la ciencia y cuál es su raíz cuadrada

La fecha coincide con el Día Internacional de las Matemáticas y el natalicio de Albert Einstein, un día clave para recordar cómo el número Pi conecta historia, ciencia y educación en todo el mundo

Día Internacional de Pi se

Solo 4 de cada 10 peruanos duerme bien: ¿Cómo el estrés, tráfico, trabajo y celulares afectan la calidad del sueño?

Especialistas advierten que dormir menos de lo recomendado puede afectar la salud física y mental

Solo 4 de cada 10

Delia Espinoza: Congreso de la República rechazó nueva inhabilitación por 10 años

Con 57 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso no alcanzó el respaldo necesario para sumar una segunda sanción contra la exfiscal

Delia Espinoza: Congreso de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza: Congreso de la

Delia Espinoza: Congreso de la República rechazó nueva inhabilitación por 10 años

Presidenta del TC dice que “no hay fecha” para votar el caso de Vladimir Cerrón: No en meses, pero tampoco una semana

Crisis en salud: siete ministros y siete presidentes de EsSalud rotaron en cinco años dejando un sistema colapsado

Wolfgang Grozo negó amistad con Zamir Villaverde, pero chats lo desmienten: Lo llamaba “hermano” y le mandaba “bendiciones”

Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo por agresión a ciudadano en centro comercial: acabó en comisaría

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprendida con la

Magaly Medina sorprendida con la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

Andrea Cordero denuncia violencia ejercida a través de su hija tras separación de Renato Tapia: “Lo hago con miedo”

La activa vida noctura de Carlos Alcántara tras separarse de Jossie Lindley: actor fue captado con nueva joven

Christian Domínguez revive éxitos de Hermanos Yaipén y canta ‘Una rosa lo sabe’ frente a Walter Yaipén

Magaly Medina evalúa invitar a Carlos Alcántara a ‘La casa de Magaly’: “Un nuevo monstruito de la farándula”

DEPORTES

Aixa Vigil reveló que rechazó

Aixa Vigil reveló que rechazó propuesta de Universitario y adelantó si se quedará en San Martín: “Soy bien fría para tomar decisiones”

Sorteo fase de grupos de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento que definirá rivales de Universitario, Cristal y Cusco FC

Directiva de San Martín denunció “manipulaciones” en Liga Peruana de Vóley y recordó su reclamo rechazado contra Universitario en 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: partido clave en Cusco por Torneo Apertura de la Liga 1 2026