¿A qué hora son los Oscar 2026 en Perú y dónde ver la ceremonia EN VIVO?

A large Oscar statue ahead of an event for the announcement of the nominees for the 98th Academy Awards, at the Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills, California, U.S., January 22, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, reuniendo a las principales figuras del cine internacional. En Perú, el evento podrá seguirse en vivo desde las 17:00 a través de los canales de televisión por cable y plataformas de streaming oficiales.

La gala de los Oscar 2026 dará inicio con la tradicional alfombra roja a las 17:00 (hora peruana), mientras que la ceremonia principal comenzará a las 18:00 y se extenderá aproximadamente hasta las 21:30. La transmisión estará disponible por TNT, TNT Series y HBO Max, permitiendo elegir idioma y formato según la preferencia del espectador.

En esta edición, la organización de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mantiene su apuesta por la televisión paga y el streaming, consolidando una cobertura multiplataforma que busca llegar a nuevas audiencias y facilitar el acceso en tiempo real a los momentos más destacados de la industria cinematográfica.

Algunos actores y directores han sido vetados de los Premios Oscar por no seguir el código de conducta. (Danny Moloshok/Invision/AP)

Canales y opciones para ver los Premios Oscar 2026 en Perú

El público peruano podrá disfrutar de la ceremonia de los Oscar 2026 por medio de las siguientes alternativas:

TNT : canal de televisión por cable que ofrece la gala con doblaje al español, disponible en DirecTV (canal 502 SD y 1052 HD), Movistar TV (canales 402 SD, 595 SD, 730 HD y 870 HD), Claro TV (canales 22 SD, 590 HD, 53 SD y 1504 HD) y Star Globalcom (canal 21).

TNT Series : canal complementario para quienes prefieran ver la ceremonia en idioma original (inglés).

HBO Max: plataforma de streaming oficial en América Latina, que transmite en simultáneo para suscriptores, sin necesidad de número de canal. El acceso se realiza a través de la aplicación o el sitio web, ya sea por cuenta directa o mediante paquetes integrados en DirecTV, Movistar o Claro.

Los premios Oscar se celebran el 15 de marzo. HBO Max

La señal de TNT y TNT Series permite que los televidentes opten entre comentarios y traducción al español o cobertura en inglés, mientras que HBO Max ofrece flexibilidad para ver la premiación desde cualquier dispositivo conectado, incluyendo smart TV, computadoras, tablets y smartphones.

La cobertura especial de la alfombra roja contará con la participación de Tamron Hall y Jesse Palmer en el plano internacional, y con Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún en la señal latinoamericana de TNT, aportando análisis y entrevistas exclusivas con los protagonistas de la noche.

¿Por qué Latina TV dejó de transmitir los Premios Oscar en Perú?

Durante años, Latina TV fue el canal de señal abierta encargado de transmitir los Premios Oscar para el público peruano. Sin embargo, desde 2019 la cadena dejó de contar con los derechos de emisión de la ceremonia, debido a cambios en la política de distribución internacional de la Academia de Hollywood y a la consolidación de los canales de televisión paga como exclusivos para la región.

La decisión respondió a una tendencia global por parte de la Academia y los grandes estudios de cine, que priorizaron acuerdos con señales especializadas como TNT y plataformas digitales como HBO Max para una cobertura integral y segmentada según idioma y preferencias de los televidentes. De este modo, la transmisión en señal abierta desapareció del panorama televisivo peruano, obligando a los seguidores de la gala a recurrir al cable o al streaming para acceder a la premiación en vivo.

La ausencia de Latina TV en la cobertura de los Oscar marcó un cambio significativo en el acceso a eventos internacionales de gran audiencia, y reflejó la transformación del consumo audiovisual en el país, cada vez más orientado a servicios digitales y de suscripción.

A lo largo de las 97 ediciones de los Premios Oscar no todos han quedado satisfechos con los resultados. (AP)

Horario oficial de la ceremonia en Perú y detalles de la transmisión

La gala de los Premios Oscar 2026 se desarrollará el domingo 15 de marzo en Los Ángeles. En Perú, la cobertura inicia a las 17:00 con la alfombra roja y la ceremonia principal desde las 18:00, finalizando cerca de las 21:30. Todos los segmentos serán transmitidos en directo por TNT, TNT Series y HBO Max, en sus respectivas señales y plataformas.

Esta programación permite que la audiencia peruana acceda a la totalidad del evento, incluyendo la entrega de los 24 premios Oscar, las actuaciones musicales en vivo, los discursos de los ganadores y las presentaciones de los principales artistas invitados.

La señal de TNT, disponible en los principales operadores de cable, se complementa con la opción de ver la ceremonia en idioma original por TNT Series y la flexibilidad de HBO Max para quienes prefieran el streaming. Además, la Academia de Hollywood actualizará en tiempo real sus redes sociales con clips, discursos y momentos destacados de la premiación.

Han sido reveladas las películas nominadas al Oscar. Muchas continúan en cartelera, otras ya están disponibles en plataformas digitales (Créditos: Jovani Perez)

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado a los candidatos para la edición número 98 de los Oscar, destacando la diversidad temática y la presencia de producciones de distintos países. La lista completa es la siguiente:

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Esta combinación de imágenes muestra el arte promocional de las películas nominadas al Oscar a mejor película. Fila superior de izquierda a derecha: "Bugonia", "F1 The Movie", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme". Fila inferior de izquierda a derecha: "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" y "Train Dreams".(Focus Features/Warner Bros. Pictures/Netflix/Focus Features/A24/Warner Bros. Pictures/Neon/Neon/Warner Bros. Pictures/Netflix via AP)

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores