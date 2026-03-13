¿A qué hora son los Oscar 2026 en Perú y dónde ver la ceremonia EN VIVO?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, reuniendo a las principales figuras del cine internacional. En Perú, el evento podrá seguirse en vivo desde las 17:00 a través de los canales de televisión por cable y plataformas de streaming oficiales.
La gala de los Oscar 2026 dará inicio con la tradicional alfombra roja a las 17:00 (hora peruana), mientras que la ceremonia principal comenzará a las 18:00 y se extenderá aproximadamente hasta las 21:30. La transmisión estará disponible por TNT, TNT Series y HBO Max, permitiendo elegir idioma y formato según la preferencia del espectador.
En esta edición, la organización de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mantiene su apuesta por la televisión paga y el streaming, consolidando una cobertura multiplataforma que busca llegar a nuevas audiencias y facilitar el acceso en tiempo real a los momentos más destacados de la industria cinematográfica.
Canales y opciones para ver los Premios Oscar 2026 en Perú
El público peruano podrá disfrutar de la ceremonia de los Oscar 2026 por medio de las siguientes alternativas:
- TNT: canal de televisión por cable que ofrece la gala con doblaje al español, disponible en DirecTV (canal 502 SD y 1052 HD), Movistar TV (canales 402 SD, 595 SD, 730 HD y 870 HD), Claro TV (canales 22 SD, 590 HD, 53 SD y 1504 HD) y Star Globalcom (canal 21).
- TNT Series: canal complementario para quienes prefieran ver la ceremonia en idioma original (inglés).
- HBO Max: plataforma de streaming oficial en América Latina, que transmite en simultáneo para suscriptores, sin necesidad de número de canal. El acceso se realiza a través de la aplicación o el sitio web, ya sea por cuenta directa o mediante paquetes integrados en DirecTV, Movistar o Claro.
La señal de TNT y TNT Series permite que los televidentes opten entre comentarios y traducción al español o cobertura en inglés, mientras que HBO Max ofrece flexibilidad para ver la premiación desde cualquier dispositivo conectado, incluyendo smart TV, computadoras, tablets y smartphones.
La cobertura especial de la alfombra roja contará con la participación de Tamron Hall y Jesse Palmer en el plano internacional, y con Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún en la señal latinoamericana de TNT, aportando análisis y entrevistas exclusivas con los protagonistas de la noche.
¿Por qué Latina TV dejó de transmitir los Premios Oscar en Perú?
Durante años, Latina TV fue el canal de señal abierta encargado de transmitir los Premios Oscar para el público peruano. Sin embargo, desde 2019 la cadena dejó de contar con los derechos de emisión de la ceremonia, debido a cambios en la política de distribución internacional de la Academia de Hollywood y a la consolidación de los canales de televisión paga como exclusivos para la región.
La decisión respondió a una tendencia global por parte de la Academia y los grandes estudios de cine, que priorizaron acuerdos con señales especializadas como TNT y plataformas digitales como HBO Max para una cobertura integral y segmentada según idioma y preferencias de los televidentes. De este modo, la transmisión en señal abierta desapareció del panorama televisivo peruano, obligando a los seguidores de la gala a recurrir al cable o al streaming para acceder a la premiación en vivo.
La ausencia de Latina TV en la cobertura de los Oscar marcó un cambio significativo en el acceso a eventos internacionales de gran audiencia, y reflejó la transformación del consumo audiovisual en el país, cada vez más orientado a servicios digitales y de suscripción.
Horario oficial de la ceremonia en Perú y detalles de la transmisión
La gala de los Premios Oscar 2026 se desarrollará el domingo 15 de marzo en Los Ángeles. En Perú, la cobertura inicia a las 17:00 con la alfombra roja y la ceremonia principal desde las 18:00, finalizando cerca de las 21:30. Todos los segmentos serán transmitidos en directo por TNT, TNT Series y HBO Max, en sus respectivas señales y plataformas.
Esta programación permite que la audiencia peruana acceda a la totalidad del evento, incluyendo la entrega de los 24 premios Oscar, las actuaciones musicales en vivo, los discursos de los ganadores y las presentaciones de los principales artistas invitados.
La señal de TNT, disponible en los principales operadores de cable, se complementa con la opción de ver la ceremonia en idioma original por TNT Series y la flexibilidad de HBO Max para quienes prefieran el streaming. Además, la Academia de Hollywood actualizará en tiempo real sus redes sociales con clips, discursos y momentos destacados de la premiación.
Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado a los candidatos para la edición número 98 de los Oscar, destacando la diversidad temática y la presencia de producciones de distintos países. La lista completa es la siguiente:
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores